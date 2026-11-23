Döbbenetes jelenetek játszódtak le egy kaliforniai privátkoncerten: fegyveresek tüzet nyitottak a tömegre, kilenc embert eltaláltak. Egy 26 éves férfi válságos állapotban van – tudta meg az AP NEWS.

Nem ért véget békésen a kaliforniai koncert: lövöldözés tört ki a több mint 150 fős tömegben. A hatóságok szerint bandák állhatnak a háttérben (A kép illusztráció)

Fotó: JEROME GILLES / AFP

Több mint 150 ember gyűlt össze a koncerten

A lövöldözés szombaton este fél nyolc körül történt a Kalifornia középső részén fekvő Strathmore-ban. A Tulare megyei településen egy magánterületen rendezett, nem engedélyezett koncerten több mint 150 ember gyűlt össze, amikor lövések dördültek.

A támadásban kilencen sérültek meg. Egy 26 éves férfit mellkason lőttek, állapota válságos, és műtétre is szüksége volt. Két másik sérültet – egy 19 és egy 22 éves embert – szintén meg kellett operálni. Hat ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendezvényen több, a környező államokból érkezett előadó is fellépett.

A hatóságok szerint a lövöldözésnek köze lehet bandákhoz, de egyelőre nem árultak el további részleteket. A támadással kapcsolatban eddig még senkit sem tartóztattak le.