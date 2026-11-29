Lövöldözés történt péntek este New York Brooklyn városrészében, az East New York negyedben található Euclid Avenue metróállomáson, a lövések eltaláltak egy 17 éves fiút.
A tinédzser a metró északi irányú peronján tartózkodott, amikor helyi idő szerint este fél 12 körül két férfi odalépett hozzá.
Az egyik támadó két lövést adott le, amelyek közül az egyik a fiú jobb lábát találta el.
A két férfi ezután felrohant az utcára, majd elmenekült a helyszínről – írja a New York Post.
A sérültet a Brookdale Kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint stabil állapotban volt, vagyis a sérülése nem volt életveszélyes.
A lövöldözés elkövetőit keresi a rendőrség
A támadás után a rendőrök lezárták a metróállomást, és megkezdték a helyszínelést. A hatóságok egyelőre nem vettek őrizetbe senkit, a két feltételezett elkövetőt továbbra is keresik.
A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A lövöldözés miatt a vizsgálat idején a metró A jelzésű szerelvényei mindkét irányban megállás nélkül haladtak át az Euclid Avenue állomáson.
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