Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, legalább négy embert meglőttek

Legalább négy embert meglőttek csütörtökön Washingtonban. A lövöldözés az amerikai főváros északnyugati részén, a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra történt, a rendőrség pedig különleges egységeket vezényelt a helyszínre.

A washingtoni lövöldözés miatt különleges rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre - Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A washingtoni rendőrség csütörtökön a közösségi oldalán erősítette meg, hogy aktív lövöldözés miatt intézkedik a 15. utca és a P utca kereszteződésének környékén.

A lövöldözés miatt különleges rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre

A hatóság sürgős figyelmeztetésben tájékoztatta a lakosságot a történtekről. Közleményük szerint a rendőrség különleges reagálású egysége is a helyszínre érkezett.

Az ABC News rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább négy embert meglőttek. Az érintettek állapotáról és sérüléseik súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A lövöldözés körülményei, valamint az elkövető személye és indítéka egyelőre nem ismertek. A hatóságok további tájékoztatása várható.