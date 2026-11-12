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Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, legalább négy embert meglőttek

lövöldözés

Lövöldözés tört ki a Fehér Ház közelében, legalább négy embert meglőttek

1 órája
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Legalább négy ember megsérült csütörtökön az amerikai fővárosban, miután több lövés dördült el Washington északnyugati részén. A lövöldözés miatt a rendőrség különleges egységeit is a helyszínre vezényelték
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lövöldözésFehér HázEgyesült Államok

Legalább négy embert meglőttek csütörtökön Washingtonban. A lövöldözés az amerikai főváros északnyugati részén, a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra történt, a rendőrség pedig különleges egységeket vezényelt a helyszínre.

lövöldözés, WASHINGTON, DC - NOVEMBER 9: Members of the Metropolitan Police Bomb squad return from an investigation into a vehicle crashed into Lafayette Square Park on November 9, 2026 in Washington, DC. A man was taken into custody after the incident that prompted Secret Service to place the White House complex on lockdown. Andrew Leyden/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A washingtoni lövöldözés miatt különleges rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre - Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A washingtoni rendőrség csütörtökön a közösségi oldalán erősítette meg, hogy aktív lövöldözés miatt intézkedik a 15. utca és a P utca kereszteződésének környékén.

A lövöldözés miatt különleges rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre

A hatóság sürgős figyelmeztetésben tájékoztatta a lakosságot a történtekről. Közleményük szerint a rendőrség különleges reagálású egysége is a helyszínre érkezett.

Az ABC News rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább négy embert meglőttek. Az érintettek állapotáról és sérüléseik súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A lövöldözés körülményei, valamint az elkövető személye és indítéka egyelőre nem ismertek. A hatóságok további tájékoztatása várható.

 

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