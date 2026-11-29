Különös incidens miatt nem tudott elindulni a Lufthansa Párizsból Münchenbe tartó járata péntek este. Az Airbus A320-as még a felszállás előtt letért a gurulóútról, és a mellette lévő füves területen rekedt – írja a frankfurtflyer.de.

A Lufthansa Airbus A320-asának egyik futóműve a füves területre került, a gép pedig elakadt.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A vontató jármű tolta túl messzire

A D-AIUO lajstromjelű repülőgépet a parkolóhelyéről egy vontató kezdte hátratolni, amikor a jobb főfutómű lecsúszott a betonozott gurulóútról.

A kerék mélyen a talajba süllyedt, ezért a szerelvény segítségével sem sikerült visszajuttatni a gépet a szilárd burkolatra.

A helyszínre mentőegységek érkeztek, az utasokat pedig lépcsőkön keresztül kísérték le a fedélzetről. Senki nem sérült meg.

Másik járatokkal folytathatták az utat

A Lufthansa tájékoztatása szerint az utasok többségét még aznap este más, Münchenbe tartó járatokra foglalták át, illetve alternatív útvonalakat ajánlottak fel számukra. Akiknek szükségük volt rá, azoknak szállást is biztosítottak.

A repülőgépet végül komoly mentési művelettel kellett kiszabadítani a fűből.

Az Airbus egyelőre Párizsban marad, és a szakemberek alaposan átvizsgálják, hogy a történtek okoztak-e sérülést a szerkezetében, mielőtt visszaindulhatna Münchenbe.