Különös incidens miatt nem tudott elindulni a Lufthansa Párizsból Münchenbe tartó járata péntek este. Az Airbus A320-as még a felszállás előtt letért a gurulóútról, és a mellette lévő füves területen rekedt – írja a frankfurtflyer.de.
A vontató jármű tolta túl messzire
A D-AIUO lajstromjelű repülőgépet a parkolóhelyéről egy vontató kezdte hátratolni, amikor a jobb főfutómű lecsúszott a betonozott gurulóútról.
A kerék mélyen a talajba süllyedt, ezért a szerelvény segítségével sem sikerült visszajuttatni a gépet a szilárd burkolatra.
A helyszínre mentőegységek érkeztek, az utasokat pedig lépcsőkön keresztül kísérték le a fedélzetről. Senki nem sérült meg.
Másik járatokkal folytathatták az utat
A Lufthansa tájékoztatása szerint az utasok többségét még aznap este más, Münchenbe tartó járatokra foglalták át, illetve alternatív útvonalakat ajánlottak fel számukra. Akiknek szükségük volt rá, azoknak szállást is biztosítottak.
A repülőgépet végül komoly mentési művelettel kellett kiszabadítani a fűből.
Az Airbus egyelőre Párizsban marad, és a szakemberek alaposan átvizsgálják, hogy a történtek okoztak-e sérülést a szerkezetében, mielőtt visszaindulhatna Münchenbe.