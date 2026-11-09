Saját komornyik, méregdrága villák: így pihennek az orosz milliárdosok – fotók

Az orosz Sberbank tulajdonában álló Manzserok síközpont az elmúlt években Oroszország egyik legfényűzőbb luxusüdülőhelyévé alakult. A korábban veszteséges létesítményt 2011-ben szerezte meg a bank, amelynek vezetője, German Gref a francia Courchevelhez hasonló luxusközponttá kívánta fejleszteni. A komplexumban 2025-ben megnyílt 13 exkluzív villa, amelyekben egyetlen éjszaka 200 ezer és 500 ezer rubelbe (megközelítőleg 800 ezer és 2 millió forintba) kerül. A legdrágább, Moszkva nevű, úgynevezett császári villában egyhetes tartózkodásért csaknem hárommillió rubelt (mintegy 11,8 millió forintot) kell fizetni.

Az Oroszországban, az Altaj-hegységben található Manzherok luxusüdülőhely

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Saját komornyik, fényűző villák és különleges ételek várják a luxusüdülőhely vendégeit

A 400 és 1400 négyzetméter közötti alapterületű villákat évszázados szibériai cédrusfából építették, belső tereiket pedig drága bútorokkal és különleges műtárgyakkal rendezték be. Egyetlen olasz fotelért és a hozzá tartozó lábtartóért például 1,7 millió rubelt (mintegy 6,7 millió forintot) fizettek. A vendégek kényelméről éjjel-nappal rendelkezésre álló személyes komornyik gondoskodik, a kiemelt látogatóknak pedig külön testőrséget is biztosítanak. A villákból közvetlenül elérhetők a sípályák, a közeli étteremben fekete kaviárt, friss szarvasgombát, osztrigát és szarvashúst szolgálnak fel. Az erdőben, a kíváncsi tekintetektől elzárva kialakított területet külön ellenőrzőpont védi, ahová az üdülőközpont többi vendége nem léphet be.