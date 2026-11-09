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luxus

Saját komornyik, méregdrága villák: így pihennek az orosz milliárdosok – fotók

14 órája
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Az orosz politikai és gazdasági elit körében egyre népszerűbb az Altaj-hegységben található Manzserok, ahol a vendégek rendkívüli fényűzésben pihenhetnek. A Sberbank által fejlesztett luxusüdülőhely vendégei között a Meduza információi szerint szankciókkal sújtott üzletemberek, magas rangú tisztviselők és az orosz titkosszolgálathoz köthető személyek is megfordultak.
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luxusüdülőhelyOroszország

Az orosz Sberbank tulajdonában álló Manzserok síközpont az elmúlt években Oroszország egyik legfényűzőbb luxusüdülőhelyévé alakult. A korábban veszteséges létesítményt 2011-ben szerezte meg a bank, amelynek vezetője, German Gref a francia Courchevelhez hasonló luxusközponttá kívánta fejleszteni. A komplexumban 2025-ben megnyílt 13 exkluzív villa, amelyekben egyetlen éjszaka 200 ezer és 500 ezer rubelbe (megközelítőleg 800 ezer és 2 millió forintba) kerül. A legdrágább, Moszkva nevű, úgynevezett császári villában egyhetes tartózkodásért csaknem hárommillió rubelt (mintegy 11,8 millió forintot) kell fizetni.

Az Oroszországban, az Altaj-hegységben található Manzherok luxusüdülőhely
Az Oroszországban, az Altaj-hegységben található Manzherok luxusüdülőhely
Fotó: Shutterstock

Saját komornyik, fényűző villák és különleges ételek várják a luxusüdülőhely vendégeit

A 400 és 1400 négyzetméter közötti alapterületű villákat évszázados szibériai cédrusfából építették, belső tereiket pedig drága bútorokkal és különleges műtárgyakkal rendezték be. Egyetlen olasz fotelért és a hozzá tartozó lábtartóért például 1,7 millió rubelt (mintegy 6,7 millió forintot) fizettek. A vendégek kényelméről éjjel-nappal rendelkezésre álló személyes komornyik gondoskodik, a kiemelt látogatóknak pedig külön testőrséget is biztosítanak. A villákból közvetlenül elérhetők a sípályák, a közeli étteremben fekete kaviárt, friss szarvasgombát, osztrigát és szarvashúst szolgálnak fel. Az erdőben, a kíváncsi tekintetektől elzárva kialakított területet külön ellenőrzőpont védi, ahová az üdülőközpont többi vendége nem léphet be.

Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Manzherok üdülőhely, Manzheroküdülőhely
Galéria: Így nyaralnak a szankciók alatt álló orosz milliárdosok - elképesztő luxus
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Az Oroszországban, az Altaj-hegységben található Manzherok üdülőhely, amely központjában helyezkedik el a Mountain Hotel Resort Manzherok luxusszálloda, de sok privát szálláshely is található

 

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