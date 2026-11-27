Sloppy Joe nem éppen átlagos méretű macska, a 12 éves cica közel 11 kilogrammot nyom. Az amerikai menhelyen, ahová októberben került, mégis mindenkit levett a lábáról, mígnem egyik gondozója úgy döntött, hazaviszi – írja a Dexerto.
A termetes kandúr ezzel végre megkapta azt, amire régóta várt: egy saját otthont, ahol szeretetből biztosan nem lesz hiány.
Sloppy Joe, a duci macska szívét már a menhelyen elrabolták
Az Egyesült Államokban működő Chittenden megyei állatvédő szervezet munkatársai hamar megkedvelték a különleges külsejű cicát, Sydnie pedig különösen a szívébe zárta. A klinika időpont-egyeztetőjeként dolgozó nő irodájában Sloppy Joe gyakran megfordult, így hamar szoros barátság alakult ki közöttük. Ebből pedig végül örökbefogadás lett.
Sydnie november 22-én hazavitte a csaknem 11 kilós állatot, aki most szerető környezetben töltheti idős éveit.
A menhely az Instagramon örömmel jelentette be a nagy hírt, a követők pedig pillanatok alatt rákattantak a gömbölyded kedvencre. A bejegyzést már több mint 41 ezren kedvelték.
Úgy néz ki, mintha betört volna egy pékségbe, és megette volna az összes pitét
– jegyezte meg egy kommentelő.
Más kedvesebben fogalmazott: „Annyira szeretem Sloppy Joe-t, nagyon örülök neki és az új gazdájának!”
A szeretetből már megvan az adag, most jöhet a fogyókúra
A macskának egyetlen komolyabb feladata maradt, le kell adnia néhány kilót. A menhely szerint új gazdája mellett jó esélye van arra, hogy fokozatosan egészségesebb súlyt érjen el.
A cica története közben egy másik, szintén túlsúlyos állatra is ráirányította a figyelmet. Egy kínai állatkert nemrég arról számolt be, hogy feladták a próbálkozást, hogy fogyásra bírják 19 éves leopárdjukat, Pan Baobaót.