Sloppy Joe nem éppen átlagos méretű macska, a 12 éves cica közel 11 kilogrammot nyom. Az amerikai menhelyen, ahová októberben került, mégis mindenkit levett a lábáról, mígnem egyik gondozója úgy döntött, hazaviszi – írja a Dexerto.

A termetes macska mindenkit elbűvölt, végül a menhely egyik dolgozója vitte haza.

Fotó: Chittenden megyei állatvédő szervezet

A termetes kandúr ezzel végre megkapta azt, amire régóta várt: egy saját otthont, ahol szeretetből biztosan nem lesz hiány.

Sloppy Joe, a duci macska szívét már a menhelyen elrabolták

Az Egyesült Államokban működő Chittenden megyei állatvédő szervezet munkatársai hamar megkedvelték a különleges külsejű cicát, Sydnie pedig különösen a szívébe zárta. A klinika időpont-egyeztetőjeként dolgozó nő irodájában Sloppy Joe gyakran megfordult, így hamar szoros barátság alakult ki közöttük. Ebből pedig végül örökbefogadás lett.

Sydnie november 22-én hazavitte a csaknem 11 kilós állatot, aki most szerető környezetben töltheti idős éveit.

A menhely az Instagramon örömmel jelentette be a nagy hírt, a követők pedig pillanatok alatt rákattantak a gömbölyded kedvencre. A bejegyzést már több mint 41 ezren kedvelték.

Úgy néz ki, mintha betört volna egy pékségbe, és megette volna az összes pitét

– jegyezte meg egy kommentelő.

Más kedvesebben fogalmazott: „Annyira szeretem Sloppy Joe-t, nagyon örülök neki és az új gazdájának!”

A szeretetből már megvan az adag, most jöhet a fogyókúra

A macskának egyetlen komolyabb feladata maradt, le kell adnia néhány kilót. A menhely szerint új gazdája mellett jó esélye van arra, hogy fokozatosan egészségesebb súlyt érjen el.

A cica története közben egy másik, szintén túlsúlyos állatra is ráirányította a figyelmet. Egy kínai állatkert nemrég arról számolt be, hogy feladták a próbálkozást, hogy fogyásra bírják 19 éves leopárdjukat, Pan Baobaót.