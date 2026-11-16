Elképesztően aranyos cicák lepték el Rómát – galéria

November 14-én és 15-én rendezték meg Rómában a SuperCat Show nemzetközi macskakiállítást, amelyen több mint 600 fajtatiszta macskát mutattak be. A rendezvényen többek között perzsa, szibériai, egzotikus rövidszőrű és Maine Coon macskák szerepeltek. Az állatokat az Olasz Nemzeti Macskaszövetség (ANFI) által kiválasztott nemzetközi szakértők bírálták el.

Egy bengáli macska a római SuperCat Show nemzetközi macskakiállításon 2026. november 15-én

Fotó: RICCARDO DE LUCA / AFP

Kétszeres világbajnok lett a római macskakiállítás győztese

Az idei rendezvény győztese Armageddon, egy 2022-ben Oroszországban született fekete perzsamacska lett, amely korábban kétszer is világbajnoki címet szerzett. A kiállítás egyik legnagyobb macskája a kilencéves, 12 kilogrammos Cosmo nevű Maine Coon volt, míg a legkisebb, Nana Supergirl nevű perzsamacska mindössze 1,3 kilogrammot nyomott. A különleges állatokról készült felvételeket az alábbi galériában lehet megtekinteni.