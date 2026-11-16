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macskakiállítás

Elképesztően aranyos cicák lepték el Rómát – galéria

44 perce
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Több száz különleges macska gyűlt össze az olasz fővárosban, ahol a világ különböző részeiről érkezett tenyésztők mutatták be állataikat. A római macskakiállítás idén is számos érdekességet tartogatott a látogatóknak, a legszebb cicákat pedig nemzetközi szakértők értékelték.
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macskakiállításOlaszországRóma

November 14-én és 15-én rendezték meg Rómában a SuperCat Show nemzetközi macskakiállítást, amelyen több mint 600 fajtatiszta macskát mutattak be. A rendezvényen többek között perzsa, szibériai, egzotikus rövidszőrű és Maine Coon macskák szerepeltek. Az állatokat az Olasz Nemzeti Macskaszövetség (ANFI) által kiválasztott nemzetközi szakértők bírálták el.

Egy bengáli macska a római SuperCat Show nemzetközi macskakiállításon 2026. november 15-én ROME, ITALY, NOVEMBER 15:A cat is seen at the Supercatshow international feline exhibition in Rome, Italy, on November 15, 2026. Around 600 pedigree cats and several mixed-breed cats looking for adoption took part in the 2-day event. Riccardo De Luca / Anadolu (Photo by RICCARDO DE LUCA / Anadolu via AFP)
Egy bengáli macska a római SuperCat Show nemzetközi macskakiállításon 2026. november 15-én
Fotó: RICCARDO DE LUCA / AFP

Kétszeres világbajnok lett a római macskakiállítás győztese

Az idei rendezvény győztese Armageddon, egy 2022-ben Oroszországban született fekete perzsamacska lett, amely korábban kétszer is világbajnoki címet szerzett. A kiállítás egyik legnagyobb macskája a kilencéves, 12 kilogrammos Cosmo nevű Maine Coon volt, míg a legkisebb, Nana Supergirl nevű perzsamacska mindössze 1,3 kilogrammot nyomott. A különleges állatokról készült felvételeket az alábbi galériában lehet megtekinteni.

SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
SuperCat kiállítás Rómában
Galéria: Nem mindennapi sztárok foglalták el az örök várost – képek a római SuperCat kiállításról
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Nem mindennapi sztárok foglalták el az örök várost – képek a római SuperCat kiállításról

 

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