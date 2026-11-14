Saját húgát is megölte a krakkói lövöldöző, a Magyar Képzőművészeti Egyetem fájdalmas búcsút vett a fiatal lánytól

A Magyar Képzőművészeti Egyetem közösségi oldalán közölte, hogy mély megrendüléssel búcsúzik Magdalena Oksińskától.

Magdalena Oksińska, a 21 éves festőtehetség a krakkói tragédia áldozata lett: szüleivel együtt a saját bátyja ölte meg

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Ígéretes jövő állt Magdalena Oksińska előtt

A 21 éves lány a krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia harmadéves festőhallgatója volt, akinek munkáit mély érzelmi kifejezésmód és egyéni látásmód jellemezte.

Az egyetem megemlékezése szerint Magdalena 2024-ben már önálló kiállításon is bemutatta alkotásait.

A fiatal művészt szüleivel együtt ölték meg, a gyilkos a saját testvére volt.

A krakkói lövöldözés előtt ölte meg családtagjait a támadó

A család három tagjának holttestét november 7-én találták meg a lengyelországi Ostrowiec Świętokrzyski településen lévő otthonukban.

A 24 éves Michał Oksiński előbb a szüleivel és húgával végzett, majd Krakkó főterére hajtott, ahol tüzet nyitott az emberekre.

A krakkói támadásban hat ember meghalt, többen pedig megsebesültek. A rendőrök meglőtték és elfogták a támadót, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem részvétét fejezte ki Magdalena családjának, barátainak, oktatóinak és a krakkói művészeti közösségnek. Bejegyzésükben hangsúlyozták, hogy gondolataikban mindazokkal osztoznak, akiket ez a felfoghatatlan tragédia érint.