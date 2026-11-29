Egészen elképesztő történet főszereplője lett az új-zélandi Aucklandben élő Caroline Foster. A nő egy nap Londonból kapott levelet, amelyben arról tájékoztatták, hogy egy számára teljesen ismeretlen rokona meghalt Nagy-Britanniában. Az idős asszony 600 ezer font, vagyis több száz millió forint értékű vagyont hagyott hátra, amelyből Caroline is részesülhetett.

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Majdnem a kukában landolt az örökségről szóló levél

Caroline első gondolata az volt, hogy csalók próbálják átverni. Soha nem hallott az elhunyt asszonyról, ráadásul arról sem tudott, hogy Nagy-Britanniában élnek rokonai - írta a Daily Star.

Már majdnem megszabadult a levéltől, amikor megtudta, hogy Wellingtonban élő unokatestvérét is megkeresték az örökség miatt.

A nő ekkor utánanézett a levelet küldő, örökösök felkutatásával foglalkozó vállalkozásnak, és megdöbbenve tapasztalta, hogy valóban létező, megbízható cégről van szó.

Három országban kutattak a hatalmas vagyon örökösei után

A rejtélyes rokon, June Barker 92 éves korában, 2021 áprilisában halt meg az angliai Essexben. Az asszony soha nem ment férjhez, gyermekei sem születtek, és végrendeletet sem hagyott hátra.

A Finders International szakemberei több mint száz év családtörténetét tekintették át, mire sikerült feltérképezniük a világ különböző pontjaira szétszóródott rokonságot.

Végül 31 örököst azonosítottak Nagy-Britanniában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Többségük korábban még csak nem is hallott az idős asszonyról.

Mint kiderült, Caroline apai nagymamája és June első unokatestvérek voltak.

A váratlan örökség mögött szívszorító történet húzódik

Caroline számára az örökség nemcsak anyagi segítséget jelentett, hanem lehetőséget is arra, hogy megismerje családja múltját. Édesapja hat évvel korábban meghalt, így apai ágon viszonylag keveset tudott a rokonságáról.

A váratlan szerencse ellenére mélyen elszomorította az idős asszony története. June úgy halt meg, hogy családtagjai közül senki sem volt mellette, vagyonát pedig olyan emberek örökölték, akiknek a létezéséről feltehetően ő maga sem tudott.