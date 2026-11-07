„Kifutottunk az időből” – megrendítő részleteket árult el lánya utolsó perceiről az apa

A fiatal másodpilóta családja ügyvédjük társaságában tartott sajtótájékoztatót, amelyen az édesapa, Allan Filgueiras lánya utolsó perceiről is beszélt. A The Independent beszámolója szerint a család azt szeretné megtudni, mi vezetett a kilenc ember halálát okozó floridai repülőgép-szerencsétlenséghez.

Másodpilóta halt meg a floridai repülőgép-balesetben, megszólalt a 20 éves lány családja Threads/itsnatfilg

Az apa külön kiemelte, hogy Nathalia a tragédia előtti rádióüzeneteiben is megőrizte a nyugalmát, miközben súlyos jegesedésről és turbulenciáról tájékoztatta a légi irányítást. A család ügyvédje, Stuart Grossman szerint a fiatal nő képzettsége és repült óráinak száma is azt mutatja, hogy kivételesen felkészült pilóta volt.

Már 17 évesen megszerezte a pilótaengedélyét

Nathalia Gadelha Filgueiras mindössze 17 éves volt, amikor megszerezte pilótaengedélyét. Kereskedelmi pilótaként szeretett volna karriert építeni, és édesapja szerint rajongott a munkájáért.

Allan Filgueiras felidézte, mennyire boldog volt a lánya, amikor végre fizetést kapott azért, amit korábban még saját pénzéből is szívesen csinált volna.

„Azt mondta: Apa, el tudod ezt hinni? Én még fizetnék is ezért, de most már ők fizetnek nekem” – idézte fel lánya szavait.

A család ügyvédje arra is felhívta a figyelmet, hogy a 20 éves másodpilóta szakmai tapasztalata és képzettsége messze meghaladta azt, amit sokan az életkora alapján feltételeznének. Grossman szerint az oktatói vélemények és a hivatalos dokumentumok is alátámaszthatják a felkészültségét.

A baleset okát még vizsgálják

A Learjet 60 típusú repülőgép november 1-jén, Texasból a Bahamákra tartva zuhant le a floridai Greenacres közelében. A fedélzeten tartózkodó kilenc ember életét vesztette.

A másodpilóta a baleset előtt jegesedésről és erős turbulenciáról számolt be a légi irányításnak. A rádióforgalmazásban előbb vészjelzést adott le, majd arról beszélt, hogy a gép rendkívül gyorsan süllyed. Mintegy 35 másodperccel az első segélykérés után azt mondta: „Kifutottunk az időből.”

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit. A szakemberek csütörtökön megtalálták a repülőgép egyik hajtóművének egy darabját is. A hatóságok szerint a baleset helyszínének megtisztítása akár 30 napot is igénybe vehet. A szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem állapították meg.