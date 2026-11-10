Itt a világ legnehezebb matekfeladata! Te vajon megtudod oldani? Teszteld

Több mint hétmillió gyermek vesz részt évente a Kenguru Matematikaversenyen, amelyet mintegy 120 országban rendeznek meg. A The Guardian a 2024-es verseny legidősebb korosztályának utolsó, egyben legnehezebb matekfeladatát mutatta be.
A versenyt először 1991-ben rendezték meg Franciaországban, egy, az 1970-es évek óta működő ausztrál matematikai megmérettetés mintájára.
A legtöbb résztvevő Brazíliából érkezik, ahol 1,8 millió diák indul. Németországban 900 ezren, Franciaországban és Lengyelországban pedig egyaránt 300 ezren vesznek részt.
Matekfeladat: meg tudod oldani a Kenguru Matematikaverseny egyik legnehezebb feladatát?
A 2024-es feladványban egy négyjegyű szám szerepel, amelynek számjegyei a, b, c és d.
A számra a következő egyenlet teljesül:
abcd = aᵃ + bᵇ + cᶜ + dᵈ
Mennyi az a értéke?
A lehetséges válaszok:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Fontos, hogy az abcd egy négyjegyű számot jelöl, amelynek első számjegye a, második számjegye b, harmadik számjegye c, negyedik számjegye pedig d. Nem a négy számjegy szorzatáról van szó, és a számjegyeknek nem kell különbözniük.
További kihívásként b, c és d értékét is meg lehet határozni.
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