Itt a világ legnehezebb matekfeladata! Te vajon megtudod oldani? Teszteld

Több mint hétmillió gyermek vesz részt évente a Kenguru Matematikaversenyen, amelyet mintegy 120 országban rendeznek meg. A The Guardian a 2024-es verseny legidősebb korosztályának utolsó, egyben legnehezebb matekfeladatát mutatta be.

Neked sikerül megfejtened ezt a matekfeladatot? Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

A versenyt először 1991-ben rendezték meg Franciaországban, egy, az 1970-es évek óta működő ausztrál matematikai megmérettetés mintájára.

A legtöbb résztvevő Brazíliából érkezik, ahol 1,8 millió diák indul. Németországban 900 ezren, Franciaországban és Lengyelországban pedig egyaránt 300 ezren vesznek részt.

Matekfeladat: meg tudod oldani a Kenguru Matematikaverseny egyik legnehezebb feladatát?

A 2024-es feladványban egy négyjegyű szám szerepel, amelynek számjegyei a, b, c és d.

A számra a következő egyenlet teljesül:

abcd = aᵃ + bᵇ + cᶜ + dᵈ

Mennyi az a értéke?

A lehetséges válaszok:

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Fontos, hogy az abcd egy négyjegyű számot jelöl, amelynek első számjegye a, második számjegye b, harmadik számjegye c, negyedik számjegye pedig d. Nem a négy számjegy szorzatáról van szó, és a számjegyeknek nem kell különbözniük.

További kihívásként b, c és d értékét is meg lehet határozni.