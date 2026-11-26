Matthew Perry síremlékén már nem szerepel az a felirat, amely korábban finom utalás volt a színész legismertebb szerepére. A Jóbarátok Chandler Bingjeként világhírűvé vált színész nyughelyén egy nagyobb emléktáblát helyeztek el, amelyen most egy személyesebb, szeretetteljes üzenet olvasható.

Matthew Perry korábban maga mondta, hogy nem szeretné, ha a halála után elsőként a Jóbarátok jutna az emberek eszébe róla

Fotó: SMG / SMG via ZUMA Press Wire

A korábbi táblán Matthew Langford Perry teljes neve, valamint születésének és halálának dátuma mellett a „Much Loved – Friend –” felirat szerepelt. Ez egyszerre jelentette azt, hogy „nagyon szeretett barát”, és utalt a világszerte népszerű sorozat címére is.

Az új emléktábla tetején a „REST NOW”, vagyis „Pihenj most” szavak olvashatók. Ezt követi a színész neve, születésének és halálának dátuma, a felirat végén pedig ez áll: „WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS” – magyarul:

Teljes szívünkből szeretünk.

Matthew Perry korábban maga mondta, hogy nem szeretné, ha a halála után elsőként a Jóbarátok jutna az emberek eszébe róla – írja a Huffpost.

Matthew Perry 54 éves korában, 2023. október 28-án halt meg. Halálát a ketamin akut hatásai okozták; az ügyben több embert is felelősségre vontak, akik a kábítószer beszerzésében vagy beadásában közreműködtek. A színész a hollywoodi Forest Lawn Memorial Park temetőben, a Sanctuary of Treasured Love nevű mauzóleumrészben nyugszik.

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