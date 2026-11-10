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medve

Feldarabolt medvét találtak a mezőn Beszterce-Naszód megyében

57 perce
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Horrorisztikus látvány fogadta az arra járókat egy mezőn Beszterce-Naszód megyében. A hátrahagyott medvetetemnek nem volt feje, bundája és mancsai sem. A hatóságok szerint egyértelműen orvvadászat és trófeaszerzés történt.
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medveorvvadászatlefejezett

A medvetetemről a hétvégén éjszaka kaptak 112-es segélyhívást a rendőrök. A helyszínre érve lezárták a területet, és odarendelték a vadászterület felelősét is, aki állítása szerint semmit nem tudott az esetről.

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Vizsgálják, hogy az állat kilövésére volt-e engedély, illetve hogy a kilőtt nősténymedve vemhes volt-e - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A rendőrség vizsgálja, hogy az állat kilövésére volt-e engedély, illetve hogy a kilőtt nősténymedve vemhes volt-e.

„November 8-án a rendőrök hivatalból eljárást indítottak, mivel a tekei (Teaca) vadászterületen feltételezhetően elpusztítottak egy medvét. A nyomozást a tényállás pontos tisztázása érdekében folytatják” – közölte a Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ).

Már korábban is érkezett bejelentés illegális cselekményekről

Az Országos Erdőőrségnél október 26-án tettek bejelentést tetemekkel történő illegális csalizásról és beetetésről, az információkat november 3-án továbbították a Kolozs megyei erőőrséghez – írja a Maszol.

Romániában tilos és törvénybe ütközik a medvék dögökkel való csalizása, ami az emberekre nézve is súlyos veszélyt jelent: amelyik medve megszokja az állati tetemek evését, az később is keresni fogja a lehetőséget, és nagyobb eséllyel támad majd élőállatokra vagy emberekre.

Nem csak medvét találtak már lefejezve

Októberben is történt egy hasonló eset a megyében, akkor egy bölény lefejezett tetemét találták meg az egyik hegyi legelőn. Míg a tetemet a szabadban hagyták az orvvadászok, a fejét levágták és hazavitték trófeának.

A hatóságok által indított nyomozásban azóta sem született hivatalos megállapítás, és egyetlen gyanúsítottat sem vontak felelősségre.

Több medve is felbukkant Magyarországon, figyelmeztették a lakosságot

2026 októberében több magyarországi vármegyében is különleges látogatókról számoltak be. Medvéket észleltek Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében is, a helyieket pedig fokozott óvatosságra intették.

 

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