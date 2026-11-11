Szokatlan támadás: négy grizzlymedve tépett halálra két nőt

A medvetámadás Bella Coola közelében, Vancouvertől mintegy ezer kilométerre északra történt. A két áldozat, Jenny Balcarras és lánya, Selah Reed holttestét egy erdei ösvény közelében, egymástól körülbelül 150 méterre találták meg.
A család akkor kezdett aggódni, amikor a 20 éves nő nem jelentkezett a nővérénél a szokásos szombat esti telefonhívás alkalmával.
A keresőcsapatok először az édesanya holttestére bukkantak, majd a lány maradványait egy medvék által kialakított élelemraktárban találták meg.
Jeff Tyre, a természetvédelmi hatóság felügyelője szerint a nyomozás arra utal, hogy rendkívül ritka, zsákmányszerzésre irányuló medvetámadás történhetett.
A szakember hangsúlyozta, hogy a támadás kezdetének pontos körülményeit továbbra sem ismerik.
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A DNS-vizsgálatok egyértelműen összekapcsolták a haláleseteket egy nőstény grizzlymedvével és három egyéves kölykével.
A hatóságok közbiztonsági okokból mind a négy állatot elpusztították. Indoklásuk szerint az emberöléssel járó medvetámadásokban érintett állatok áttelepítése vagy rehabilitációja túl nagy veszélyt jelentene.
A tragédia különösen megrázta a helyi Nuxalk őslakos közösséget, amely még egy korábbi támadás következményeit sem heverte ki.
Tavaly novemberben ugyanis ugyanebben a térségben egy másik grizzly támadt meg egy körülbelül húszfős, diákokból és tanárokból álló csoportot. Akkor tizenegyen megsérültek, ketten életveszélyesen.
A hatóságok szerint a most kilőtt medvéknek nem volt közük a korábbi esethez.
A helyi vezetés önkéntes kijárási korlátozást vezetett be, a rendőrök pedig iskolába kísérték a gyermekeket. A közösség tagjai számára pszichológiai és egyéb támogató szolgáltatásokat is biztosítanak.