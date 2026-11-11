ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Varga Juditot: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

medvetámadás

Szokatlan támadás: négy grizzlymedve tépett halálra két nőt

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megrázó részleteket hoztak nyilvánosságra egy kettős medvetámadásról Kanadában. A hatóságok DNS-vizsgálattal igazolták, hogy egy nőstény grizzlymedve és három kölyke végzett egy 48 éves édesanyával és 20 éves lányával Brit Kolumbiában – számolt be az Associated Press.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvetámadáskanadaholttest

A medvetámadás Bella Coola közelében, Vancouvertől mintegy ezer kilométerre északra történt. A két áldozat, Jenny Balcarras és lánya, Selah Reed holttestét egy erdei ösvény közelében, egymástól körülbelül 150 méterre találták meg.

medvetámadás
Halálos medvetámadás történt Kanada nyugati részén. Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A család akkor kezdett aggódni, amikor a 20 éves nő nem jelentkezett a nővérénél a szokásos szombat esti telefonhívás alkalmával.

A keresőcsapatok először az édesanya holttestére bukkantak, majd a lány maradványait egy medvék által kialakított élelemraktárban találták meg.

Jeff Tyre, a természetvédelmi hatóság felügyelője szerint a nyomozás arra utal, hogy rendkívül ritka, zsákmányszerzésre irányuló medvetámadás történhetett.

A szakember hangsúlyozta, hogy a támadás kezdetének pontos körülményeit továbbra sem ismerik.

Medvetámadás Kanadában: ritka ragadozó viselkedésre gyanakodnak

A DNS-vizsgálatok egyértelműen összekapcsolták a haláleseteket egy nőstény grizzlymedvével és három egyéves kölykével.

A hatóságok közbiztonsági okokból mind a négy állatot elpusztították. Indoklásuk szerint az emberöléssel járó medvetámadásokban érintett állatok áttelepítése vagy rehabilitációja túl nagy veszélyt jelentene.

A tragédia különösen megrázta a helyi Nuxalk őslakos közösséget, amely még egy korábbi támadás következményeit sem heverte ki.

Tavaly novemberben ugyanis ugyanebben a térségben egy másik grizzly támadt meg egy körülbelül húszfős, diákokból és tanárokból álló csoportot. Akkor tizenegyen megsérültek, ketten életveszélyesen.

A hatóságok szerint a most kilőtt medvéknek nem volt közük a korábbi esethez.

A helyi vezetés önkéntes kijárási korlátozást vezetett be, a rendőrök pedig iskolába kísérték a gyermekeket. A közösség tagjai számára pszichológiai és egyéb támogató szolgáltatásokat is biztosítanak.

 

Szóljon hozzá!