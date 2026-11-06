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kanadában

Sétálni indult egy anya és lánya, napokkal később holtan találták őket

2026. november 06. 21:45
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Egy rövid délutáni séta. Két eltűnt nő. Tragikus végkifejlet. Medvetámadásra gyanakodnak a hatóságok, Kanadába, miután holtan találtak egy édesanyát és 20 éves lányát. Elképzelhtő, hogy egy grizzly okozta a vesztüket.
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kanadábanholtan találtákmedveeltűnt

Tragédiával végződött egy rövid délutáni séta Kanadában. Egy édesanyát és 20 éves lányát holtan találták, miután november 1-jén eltűntek Brit Columbia tartományban, Bella Coola közelében. A hatóságok medvetámadásra gyanakodnak, de egyelőre nem bizonyított, hogy grizzlymedve okozta a két nő halálát – írja a CBS News.

A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat.
A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat (illusztráció)
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Napokig keresték az eltűnt anyát és lányát

Jennifer Balcarras és lánya, Selah Reed csak egy rövid kirándulásra indultak. Amikor nem tértek haza, hozzátartozóik aggódni kezdtek. Ahogy teltek az órák, egyre nyugtalanítóbbá vált az eltűnésük.

A család először abban reménykedett, hogy hamarosan előkerülnek. Jennifer testvére, Josh Balcarras a CBC-nek elmondta, hogy a második éjszaka közeledtével már tudták, komoly baj történhetett. A keresés tragikus eredménnyel zárult.

Az édesanya holttestét november 2-án, hétfőn találták meg a Snooka West Trail környékén. Lánya maradványaira másnap bukkantak rá. A kutatásban a kanadai rendőrség és a helyi mentőcsapatok is részt vettek.

Medvetámadásra gyanakodnak, keresik a grizzlymedvéket

Egyelőre nem tisztázott, hogy egy vagy több grizzlymedve lehetett érintett a halálos támadásban. A természetvédelmi hatóság szakemberei keresik az állatokat, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el az érintett kirándulóútvonalat.

A befogott medvéket megvizsgálják. Ha bebizonyosodik, hogy valamelyik részt vett a támadásban, a hatóságok megölhetik az adott állatot.

A tragédia megrázta a családot. Josh Balcarras szerint anya és lánya szinte elválaszthatatlanok voltak. Sok közös hobbijuk volt, gyakran együtt kirándultak. A hozzátartozók gyűjtést indítottak a temetési költségekre.

Erdélyben több súlyos medvetámadás is történt, Magyarországon is megjelentek a medvék

Az elmúlt időszakban Erdélyben is több súlyos medvetámadás történt. Egy 55 éves férfi vesztette életét a Brassó megyei Kucsuláta közelében, miután rátámadt egy medve. A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Néhány nappal később, október 7-én újabb drámai medvetámadásról számolt be az Origo. Hunyad megyében három medve támadt egy gazdára, aki a tehenét próbálta megvédeni a vadállatoktól. A férfi túlélte a támadást, az állat azonban elpusztult. A beszámoló szerint ilyen csoportos medvetámadásra korábban nem volt példa Romániában.

Magyarországon is figyelmeztették a lakosságot a medvék jelenlétére. Október végén Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében is észleltek medvéket, ezért az érintett településeken fokozott óvatosságra intették a helyieket.

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