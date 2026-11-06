Sétálni indult egy anya és lánya, napokkal később holtan találták őket

Tragédiával végződött egy rövid délutáni séta Kanadában. Egy édesanyát és 20 éves lányát holtan találták, miután november 1-jén eltűntek Brit Columbia tartományban, Bella Coola közelében. A hatóságok medvetámadásra gyanakodnak, de egyelőre nem bizonyított, hogy grizzlymedve okozta a két nő halálát – írja a CBS News.

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Napokig keresték az eltűnt anyát és lányát

Jennifer Balcarras és lánya, Selah Reed csak egy rövid kirándulásra indultak. Amikor nem tértek haza, hozzátartozóik aggódni kezdtek. Ahogy teltek az órák, egyre nyugtalanítóbbá vált az eltűnésük.

A család először abban reménykedett, hogy hamarosan előkerülnek. Jennifer testvére, Josh Balcarras a CBC-nek elmondta, hogy a második éjszaka közeledtével már tudták, komoly baj történhetett. A keresés tragikus eredménnyel zárult.

Az édesanya holttestét november 2-án, hétfőn találták meg a Snooka West Trail környékén. Lánya maradványaira másnap bukkantak rá. A kutatásban a kanadai rendőrség és a helyi mentőcsapatok is részt vettek.