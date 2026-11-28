Egy nő egy férfitól fogadott el italt RAF Camora osztrák rapper bécsi koncertjén, ezt követően azonban teljes emlékezetkiesésről számolt be. Később intimtájéki fájdalmak miatt került kórházba, az eset körülményeit pedig a rendőrség vizsgálja.

Egy ital után minden kiesett neki: megerőszakolhattak egy nőt Bécsben.

Fotó: Pexels

A mosdóban találtak rá

A nőt egy biztonsági őr találta meg a mosdóknál, zaklatott és láthatóan rossz állapotban. Azonnal az egészségügyi pontra vitték, majd értesítették a helyszínen tartózkodó rendőröket.

A nő az első meghallgatásán elmondta, hogy

a koncerten megismerkedett egy férfival, akitől italt kapott. Ezt követően semmire sem emlékezett.

Az intim tájékon jelentkező fájdalmai miatt a bécsi mentők kórházba szállították további vizsgálatokra.

A rendőrség szemtanúkat keres

Az ügyben a Bécsi Állami Bűnügyi Rendőrség nyugati kirendeltsége folytat nyomozást. A hatóságok olyan emberek jelentkezését várják, akik látták a történteket, vagy a koncert idején gyanús körülményt észleltek.

A Heute szerint a nőt megerőszakolhatták, a rendőrség azonban egyelőre azt vizsgálja, pontosan mi történt az emlékezetkiesés időszakában.