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Meghan Markle édesapja újra rács mögött, fordulat a súlyos ügyben

1 órája
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Meghan Markle édesapja ismét őrizetben van, miután a hatóságok szerint levette a nyomkövetőjét. A 82 éves férfit néhány nappal korábban tartóztatták le gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok birtoklásának gyanújával.
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meghan marklethomas marklebántalmazás

Újra őrizetbe került Meghan Markle édesapja, miután a gyanú szerint eltávolította a lábára erősített nyomkövető eszközt. Thomas Markle-t a múlt héten tartóztatták le, azóta házi őrizetben volt – adta hírül a BBC.

Meghan Markle
Meghan Markle, Sussex hercegnéje
Fotó: KOLA SULAIMON / AFP

Óvadék nélkül börtönbe került

A 82 éves férfit a floridai Tampában szövetségi bíró elé állították, miután a hatóságok szerint hajnali 1 óra 45 perckor eltávolította a bokájára rögzített elektronikus nyomkövetőt. 

A bíróság ezt követően elrendelte, hogy óvadék nélkül maradjon fogva, így jelenleg szövetségi őrizetben van.

Thomas Markle-t korábban arra kötelezték, hogy otthonában maradjon, és folyamatosan viselje a helyzetének ellenőrzésére szolgáló eszközt.

Az FBI 78 tárgyat vitt el a raktárakból

Az FBI a múlt héten több, Los Angelesben található raktárt is átkutatott, amelyeket a férfi 2008 óta bérelt. A hatóságok mintegy 78 tárgyat foglaltak le, köztük filmnegatívokat, diákat és könyveket. 

Az igazságügyi minisztérium szerint ezek között gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok is lehettek.

A képeken látható egyén a becslések szerint a harmincas-negyvenes éveiben járhatott. Ez arra utalhat, hogy a feltételezett bántalmazás évtizedekkel ezelőtt történhetett, mivel Thomas Markle jelenleg 82 éves.

A gyanúsított korábban tagadta, hogy ilyen felvételeket tartott volna magánál. A múlt heti meghallgatáson nem emeltek ellene vádat, de szigorú feltételekhez kötötték, hogy szabadlábon maradhasson.

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A nyomozás a Fülöp-szigeteken indult

Mint azt megírtuk, az ügy a Fülöp-szigeteken kezdődött, miután Thomas Markle fia, Thomas Markle Jr. állítólag több száz, akár több ezer, kiskorúakat ábrázoló felvételt talált apja egyik raktárában. 

Elmondása szerint egyes képeken 10–11 éves lányok szerepeltek szexuális cselekmények közben. 

A férfi ezután átadta az anyagokat a helyi rendőrségnek.

A nyomozásba a Cebu városi rendőrség is bekapcsolódott, később pedig egy mexikói raktárból is hasonló tartalmú felvételek kerültek elő a beszámolók szerint.

Thomas Markle Jr. bejelentése komoly családi viszályt robbantott ki. Sussex hercegnéjének féltestvére, Samantha Markle megvédte apjukat, és azzal vádolta testvérét, hogy anyagi érdekből állt elő a történettel. Thomas Markle szintén határozottan tagadta a vádakat, és a Daily Mailnek azt mondta, fia állításai mélyen megrázták. Meghan Markle októberben közleményben reagált az ügyre. Azt mondta, elsősorban az esetleges áldozatok biztonsága és védelme miatt aggódik.

 

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