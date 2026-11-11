Meghan Markle édesapja újra rács mögött, fordulat a súlyos ügyben

Újra őrizetbe került Meghan Markle édesapja, miután a gyanú szerint eltávolította a lábára erősített nyomkövető eszközt. Thomas Markle-t a múlt héten tartóztatták le, azóta házi őrizetben volt – adta hírül a BBC.

Meghan Markle, Sussex hercegnéje

Fotó: KOLA SULAIMON / AFP

Óvadék nélkül börtönbe került

A 82 éves férfit a floridai Tampában szövetségi bíró elé állították, miután a hatóságok szerint hajnali 1 óra 45 perckor eltávolította a bokájára rögzített elektronikus nyomkövetőt.

A bíróság ezt követően elrendelte, hogy óvadék nélkül maradjon fogva, így jelenleg szövetségi őrizetben van.

Thomas Markle-t korábban arra kötelezték, hogy otthonában maradjon, és folyamatosan viselje a helyzetének ellenőrzésére szolgáló eszközt.

🚨 BREAKING: Meghan Markle's dad Thomas Markle Sr. has a brand new mugshot ... after allegedly cutting off his ankle monitor and landing himself back behind bars. Details: https://t.co/tkNJOHJFiM https://t.co/9XjlDIB7Ky — TMZ (@TMZ) November 11, 2026

Az FBI 78 tárgyat vitt el a raktárakból

Az FBI a múlt héten több, Los Angelesben található raktárt is átkutatott, amelyeket a férfi 2008 óta bérelt. A hatóságok mintegy 78 tárgyat foglaltak le, köztük filmnegatívokat, diákat és könyveket.

Az igazságügyi minisztérium szerint ezek között gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok is lehettek.

A képeken látható egyén a becslések szerint a harmincas-negyvenes éveiben járhatott. Ez arra utalhat, hogy a feltételezett bántalmazás évtizedekkel ezelőtt történhetett, mivel Thomas Markle jelenleg 82 éves.

A gyanúsított korábban tagadta, hogy ilyen felvételeket tartott volna magánál. A múlt heti meghallgatáson nem emeltek ellene vádat, de szigorú feltételekhez kötötték, hogy szabadlábon maradhasson.