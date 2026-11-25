Újabb találgatások indultak Meghan Markle eljegyzési gyűrűje körül, miután kiderült, hogy a hercegnét utoljára februárban látták nyilvánosan viselni az ékszert. A gyűrű legutóbb akkor volt látható az ujján, amikor Harry herceggel együtt részt vett az NBA All-Star-mérkőzésen a kaliforniai Inglewoodban. Azóta több nyilvános megjelenésén is feltűnt, hogy a jegygyűrűjét viseli, az eljegyzési ékszer azonban hiányzik az ujjáról.
Harry 2017-ben kérte meg Meghan kezét egy egyedi tervezésű gyűrűvel, amelynek központi gyémántja Botswanából származik, a két kisebb követ pedig néhai édesanyja, Diana hercegné ékszergyűjteményéből választotta. A gyűrű eredetileg vastagabb, sárga aranyból készült pánttal rendelkezett, értékét a szakértők mintegy 120 ezer fontra, vagyis több mint 53 millió forintra becsülik.
Többször is átalakították a gyűrűt
Az ékszer az eljegyzés óta több változáson is átesett. 2019-ben például vékonyabb, apró gyémántokkal kirakott pántot kapott, a későbbi években pedig további módosításokról is találgatások jelentek meg.
Egyes feltételezések szerint a központi követ is átalakították, és a gyűrű akár négy különböző változatban is megjelenhetett az elmúlt években.
James Constantinou, a Prestige Pawnbrokers alapítója a Daily Mail-nek arról beszélt, hogy az ismételt ékszerészeti beavatkozások gyengíthetik a gyűrű szerkezetét. Különösen a vékony, apró gyémántokkal kirakott pánt lehet sérülékeny, mivel a kövek rögzítéséhez apró furatokat készítenek a fémben, ami csökkentheti annak szilárdságát.
A szakember szerint az arany többszöri vágása, melegítése és újraformázása szintén megváltoztathatja az anyag szerkezetét. Emiatt idővel nagyobb lehet a repedés, a törés vagy a kövek kiesésének veszélye.
Akár el is törhetett az eljegyzési gyűrű?
Sally Arkley-Wade, az Ernest Jones beszerzési vezetője szintén úgy véli, hogy a többszöri átalakítás hatással lehetett az ékszer állapotára.
Szerinte elképzelhető, hogy a gyűrű szerkezete a módosítások következtében meggyengült, és akár újabb javításra vagy átalakításra is szükség lehet.
Egyesek szerint azonban Meghan egyszerűen csak nem szeretné minden alkalommal viselni a gyűrűt, vagy esetleg egy másik változatot használ.
Hamarosan ismét elhagyhatja az Egyesült Királyságot Harry herceg és Meghan Markle
Nem úgy alakult a sussexiek békülése a királyi családdal, mint ahogy tervezték. Egy szakértő most úgy véli, amennyiben nem következik be érdemi változás, Harry herceg és felesége ismét maga mögött hagyhatja az Egyedült Királyságot.