Újabb találgatások indultak Meghan Markle eljegyzési gyűrűje körül, miután kiderült, hogy a hercegnét utoljára februárban látták nyilvánosan viselni az ékszert. A gyűrű legutóbb akkor volt látható az ujján, amikor Harry herceggel együtt részt vett az NBA All-Star-mérkőzésen a kaliforniai Inglewoodban. Azóta több nyilvános megjelenésén is feltűnt, hogy a jegygyűrűjét viseli, az eljegyzési ékszer azonban hiányzik az ujjáról.

Meghan Markle ujján 9 hónapja nem látták az eljegyzési gyűrűjét

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Harry 2017-ben kérte meg Meghan kezét egy egyedi tervezésű gyűrűvel, amelynek központi gyémántja Botswanából származik, a két kisebb követ pedig néhai édesanyja, Diana hercegné ékszergyűjteményéből választotta. A gyűrű eredetileg vastagabb, sárga aranyból készült pánttal rendelkezett, értékét a szakértők mintegy 120 ezer fontra, vagyis több mint 53 millió forintra becsülik.

Többször is átalakították a gyűrűt

Az ékszer az eljegyzés óta több változáson is átesett. 2019-ben például vékonyabb, apró gyémántokkal kirakott pántot kapott, a későbbi években pedig további módosításokról is találgatások jelentek meg.

Egyes feltételezések szerint a központi követ is átalakították, és a gyűrű akár négy különböző változatban is megjelenhetett az elmúlt években.

James Constantinou, a Prestige Pawnbrokers alapítója a Daily Mail-nek arról beszélt, hogy az ismételt ékszerészeti beavatkozások gyengíthetik a gyűrű szerkezetét. Különösen a vékony, apró gyémántokkal kirakott pánt lehet sérülékeny, mivel a kövek rögzítéséhez apró furatokat készítenek a fémben, ami csökkentheti annak szilárdságát.

Meghan Markle 2017-ben kapta az eljegyzési gyűrűt Harry hercegtől

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A szakember szerint az arany többszöri vágása, melegítése és újraformázása szintén megváltoztathatja az anyag szerkezetét. Emiatt idővel nagyobb lehet a repedés, a törés vagy a kövek kiesésének veszélye.

Akár el is törhetett az eljegyzési gyűrű?

Sally Arkley-Wade, az Ernest Jones beszerzési vezetője szintén úgy véli, hogy a többszöri átalakítás hatással lehetett az ékszer állapotára.

Szerinte elképzelhető, hogy a gyűrű szerkezete a módosítások következtében meggyengült, és akár újabb javításra vagy átalakításra is szükség lehet.

Egyesek szerint azonban Meghan egyszerűen csak nem szeretné minden alkalommal viselni a gyűrűt, vagy esetleg egy másik változatot használ.