A kis Ezrah Pollard mindössze 19 napos volt, amikor fertőzésre utaló, súlyos tünetek jelentkeztek nála. Szülei felhívták a brit egészségügyi szolgálat segélyvonalát, és azt a tájékoztatást kapták, hogy segítség érkezik. Egy órával később azonban még mindig nem indítottak mentőt a csecsemőhöz. A kisfiú később súlyos agykárosodás következtében meghalt.
Négy órát is várhattak volna a mentőre
Ezrah mindössze 19 napos volt, amikor állapota romlani kezdett. Szülei, Sarah Doolin és Craig Pollard felhívták a segélyvonalat, ahol azt mondták nekik, hogy segítséget küldenek. Amikor azonban egy órával később ismét érdeklődtek, a mentőautót még mindig nem indították útnak. Később kiderült, hogy azon az éjszakán a második legsürgősebb, kettes kategóriába sorolt eseteknél átlagosan négy órát kellett várni a mentőkre.
Az esetet vizsgáló halottkém, Andrew Cox jelentése szerint késedelem történt a kisfiú antibiotikumos kezelésének megkezdésében, ami elkerülhető lett volna. A szakember arra is figyelmeztetett, hogy megfelelő intézkedések hiányában hasonló tragédiák a jövőben is előfordulhatnak.
Súlyos fertőzésre utaló jeleket mutatott a csecsemő
Sarah elmondása szerint kisfiát 2022 márciusában, a megbetegedése előtti napon még egy tapasztalt szülésznő vizsgálta meg, aki nagyon elégedett volt a fejlődésével. Az édesanya először azt gondolta, hogy a baba megfázhatott, ám a nap folyamán egyre kevésbé fogadta el az ételt.
Még egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ennyire beteg lehet. Azt hittem, talán csak hasfájása van, vagy egy kis megfázásról lehet szó. Kora estére azonban már aggasztóbbá vált a helyzet. Megváltozott a légzése, amiről ma már tudom, hogy fertőzésre utaló jel lehet
- mondta. A szülők este fél kilenc körül hívták az NHS 111-et, ahonnan a délnyugat-angliai mentőszolgálathoz kapcsolták őket. Azt mondták nekik, hogy egy mentőtiszt a lakásukban vizsgálja majd meg a kisfiút, ezért várják meg az érkezését.
A hívást a kettes sürgősségi kategóriába sorolták, amelynél az átlagos kiérkezési idő általában 18 perc. Egy órával később azonban a szülők ismét telefonáltak, de a mentőt még mindig nem indították el. Andrew Cox halottkém jelentése szerint ennek oka a mentőszolgálat jelentős működési leterheltsége volt.
Sarah és Craig végül saját autójukkal vitték kórházba gyermeküket, mintegy 32 kilométeres utat megtéve a cornwalli otthonukból. Az orvosok azonnal látták, hogy a kisfiú súlyos állapotban van. Ezraht később egy bristoli kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat súlyos agykárosodást mutatott ki.
A legmagasabb sürgősségi kategóriát sem kapta meg
A kisfiú a B csoportú Streptococcus (GBS) nevű baktérium okozta fertőzésben betegedett meg. Ez a baktérium szülés során átkerülhet az újszülöttre, és súlyos fertőzést idézhet elő. A tünetek általában az első hét napban jelentkeznek, Ezrah esetében azonban késői kezdetű fertőzésről volt szó, amely a hét napos és három hónapos kor közötti csecsemőknél fordulhat elő.
A vizsgálat során kiderült, hogy az Egyesült Királyságban nincs olyan egységes eljárásrend, amely alapján a három hónaposnál fiatalabb csecsemők fertőzésre utaló tünetek esetén automatikusan a legmagasabb, egyes kategóriájú mentőellátást kapnák, amely besorolásnál az átlagos kiérkezési idő hét perc. Ezrah ehelyett a kettes kategóriába került, annak ellenére, hogy több súlyos figyelmeztető tünetet is mutatott: lázas volt, nyögve lélegzett, nehezen vette a levegőt, feltűnően sápadt volt és aluszékonnyá vált.
Szeretném, ha ezen változtatnának. Nem értem, miért nem számít egy csecsemő automatikusan a legmagasabb prioritású esetnek. Az újszülöttek csak akkor kerülnek az első kategóriába, ha már leállt a légzésük. Addigra viszont sokszor túl késő
– mondta az édesanya.
A halottkém jelentése azt is kiemelte, hogy ha a legmagasabb sürgősségi besorolást nem tartják megfelelőnek, a szülőket legalább arról kellene tájékoztatni, hogy saját maguk vigyék kórházba a gyermeket. Sarah szerint a kommunikációval is komoly problémák voltak. Többször kellett ugyanazokat az információkat elmondania különböző egészségügyi szolgáltatóknak, miközben úgy érezte, senki nem látja át teljes egészében kisfia állapotát. Az édesanya reméli, hogy a halottkémi vizsgálat eredménye országos változásokat indíthat el.
A South Western Ambulance Service bocsánatot kért a családtól, amiért nem tudtak a vállalt kiérkezési időn belül mentőt küldeni a kisfiúhoz. Dr. Timothy Godfrey, a szolgálat orvosigazgatója hangsúlyozta, hogy az ilyen eseteket rendkívül komolyan veszik. Hozzátette, hogy 2022 óta jelentősen megerősítették a várakozó mentőhívások klinikai felügyeletét, és a sürgősségi irányítóközpontokban is több egészségügyi szakember dolgozik a betegbiztonság javítása érdekében - írja a Mirror.