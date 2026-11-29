A kis Ezrah Pollard mindössze 19 napos volt, amikor fertőzésre utaló, súlyos tünetek jelentkeztek nála. Szülei felhívták a brit egészségügyi szolgálat segélyvonalát, és azt a tájékoztatást kapták, hogy segítség érkezik. Egy órával később azonban még mindig nem indítottak mentőt a csecsemőhöz. A kisfiú később súlyos agykárosodás következtében meghalt.

A mentő egy óra várakozás után sem érkezett meg / Fotó: Unsplash

Négy órát is várhattak volna a mentőre

Ezrah mindössze 19 napos volt, amikor állapota romlani kezdett. Szülei, Sarah Doolin és Craig Pollard felhívták a segélyvonalat, ahol azt mondták nekik, hogy segítséget küldenek. Amikor azonban egy órával később ismét érdeklődtek, a mentőautót még mindig nem indították útnak. Később kiderült, hogy azon az éjszakán a második legsürgősebb, kettes kategóriába sorolt eseteknél átlagosan négy órát kellett várni a mentőkre.

Az esetet vizsgáló halottkém, Andrew Cox jelentése szerint késedelem történt a kisfiú antibiotikumos kezelésének megkezdésében, ami elkerülhető lett volna. A szakember arra is figyelmeztetett, hogy megfelelő intézkedések hiányában hasonló tragédiák a jövőben is előfordulhatnak.

Súlyos fertőzésre utaló jeleket mutatott a csecsemő

Sarah elmondása szerint kisfiát 2022 márciusában, a megbetegedése előtti napon még egy tapasztalt szülésznő vizsgálta meg, aki nagyon elégedett volt a fejlődésével. Az édesanya először azt gondolta, hogy a baba megfázhatott, ám a nap folyamán egyre kevésbé fogadta el az ételt.

Még egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ennyire beteg lehet. Azt hittem, talán csak hasfájása van, vagy egy kis megfázásról lehet szó. Kora estére azonban már aggasztóbbá vált a helyzet. Megváltozott a légzése, amiről ma már tudom, hogy fertőzésre utaló jel lehet

- mondta. A szülők este fél kilenc körül hívták az NHS 111-et, ahonnan a délnyugat-angliai mentőszolgálathoz kapcsolták őket. Azt mondták nekik, hogy egy mentőtiszt a lakásukban vizsgálja majd meg a kisfiút, ezért várják meg az érkezését.

A hívást a kettes sürgősségi kategóriába sorolták, amelynél az átlagos kiérkezési idő általában 18 perc. Egy órával később azonban a szülők ismét telefonáltak, de a mentőt még mindig nem indították el. Andrew Cox halottkém jelentése szerint ennek oka a mentőszolgálat jelentős működési leterheltsége volt.