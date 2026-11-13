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Most érkezett: lezuhant egy gyermekkórház felé tartó mentőhelikopter az USA-ban

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Súlyos baleset történt az Egyesült Államokban, 2026. november 13-án. Oklahoma államban lezuhant egy gyermekkórház felé tartó mentőhelikopter, amelynek fedélzetén három ember tartózkodott.
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egyesült államokbanlezuhantmentőhelikopterbaleset

Lezuhant egy gyermekkórház felé tartó mentőhelikopter péntek reggel az Egyesült Államokban, Oklahoma államban. A fedélzeten háromfős személyzet tartózkodott, akik közül egy ember megsérült – írja a New York Post.

Mentőhelikopter zuhant le az Egyesült Államokban: a balesetben többen megsérültek (illusztráció)
Mentőhelikopter zuhant le az Egyesült Államokban: a balesetben többen megsérültek (illusztráció)
Fotó:  Unsplash

Lezuhant mentőhelikopter az USA-ban

A Kiowa megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a mentőhelikopter Oklahoma délnyugati részén, Lone Wolf településtől északra zuhant le. A gép egy texasi gyermekkórház felé tartott, amikor bekövetkezett a baleset.

A hatóságok megerősítették, hogy a háromfős személyzet egyik tagja a baleset helyszínén megsérült. A sérülés súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

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