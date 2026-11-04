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menyasszony

Majdnem elrepült a menyasszony az esküvői fotózáson – videó

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy esküvői fotózás közben váratlanul veszélyes helyzet alakult ki Isztambulban, miután az erős szél belekapott a fényképezéshez használt dekorációba. A menyasszony a Boszporusz partján pózolt, amikor egy hirtelen széllökés miatt kis híján baleset történt. A drámai pillanatokat videón is megörökítették.
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menyasszonylufiesküvői fotózás

Kis híján balesettel végződött egy menyasszony esküvői fotózása október 26-án a törökországi Isztambulban. A nő a Boszporusz partján pózolt egy csokornyi hatalmas, bézs színű léggömbbel, amikor az erős szél váratlanul belekapott a dekorációba – számolt be róla a New York Post.

A menyasszonyt majdnem elsodorta a szél az esküvői fotózáson Fotó: YouTube
A menyasszonyt majdnem elsodorta a szél az esküvői fotózáson
Fotó: YouTube

A léggömbökbe kapaszkodó menyasszony az erős széllökések miatt egyre nehezebben tudott talpon maradni. Egy hirtelen széllökés végül olyan erővel kapott bele a léggömbökbe, hogy azok a tengerparti mellvéd felé kezdték vonszolni a nőt, aki kis híján a levegőbe emelkedett.

Az utolsó pillanatban mentették meg a menyasszonyt

A veszélyes helyzetben az egyik fotós sietett a nő segítségére, és még időben sikerült elkapnia, mielőtt nekicsapódott volna egy épületnek.

A menyasszony sértetlenül megúszta az esetet, a fotózást pedig a történtek ellenére további incidensek nélkül befejezték.

A jelenetről készült videó az interneten is nagy figyelmet kapott. A hozzászólók közül többen humorosan reagáltak a történtekre.

Semmi pénzért nem engedte volna el azokat a léggömböket 

– írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló a jelenetet a Pixar Fel! című animációs filmjéhez hasonlította, amelyben egy ház léggömbök segítségével emelkedik a magasba.

 

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