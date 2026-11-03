A házaspár a börtön elől menekült volna a halálba, méregkoktélt ittak, de szörnyű fordulat következett

Közös öngyilkosságot tervezett feleségével egy 67 éves osztrák férfi, aki így akarta megúszni a rá váró börtönbüntetést. A házaspár gyógyszerkeveréket ivott, ám amikor az nem hatott, a férfi késsel támadt a még mindig kábult asszonyra. A nő csak a sürgősségi műtétnek köszönhetően élte túl a támadást. A volt gyógyszertár-tulajdonosra most akár életfogytiglani szabadságvesztés is várhat – olvasható a Heute oldalán.

A börtönbüntetéstől akart megszabadulni a volt patikatulajdonos, ezért feleségével együtt méregkoktélt ivott. Amikor a terv kudarcba fulladt, a férfi kést ragadott.

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Plüssmackóval a kezükben várták a halált

A 67 éves férfit 2025 júniusában jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, felesége hét hónapot kapott.

A vád szerint a korábbi gyógyszertár-tulajdonos több mint 18 éven keresztül mintegy kétmillió eurót sikkasztott el.

A házaspár azonban semmiképpen sem akart börtönbe vonulni, ezért a férj hátborzongató tervet eszelt ki. A vádirat szerint 2026. február 1-jén mindketten megitták a férfi által készített méregkoktélt, majd egy plüssmackót szorongatva egymás mellé ültek a kanapéra, és együtt várták a halált..

A szerek azonban nem hatottak a várt módon.

Másnap reggel a gyanúsított állítólag egy filézőkéssel kétszer hasba szúrta még mindig kábult feleségét. Az asszony életét csak a sürgősségi műtét mentette meg, a támadás során pedig a férfi is megsérült.

A nő azóta különvált férjétől.

Akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik

A 67 éves korábbi gyógyszertár-tulajdonost emberölés kísérletével, valamint öngyilkosságban való közreműködés kísérletével vádolják. A keddi tárgyaláson ügyvédje, Nik Rast mindkét vádpontot vitatta. Szerinte az elkészített méregkeverék nem volt elég erős ahhoz, hogy halált okozzon, ugyanakkor mindkét érintettnél súlyos emlékezetkiesést idézett elő.

A védő arra is hivatkozott, hogy senki sem látta a késelést, és az igazságügyi orvosszakértők sem tudták tisztázni, ki használta a fegyvert.

A férfi ingujjába rejtett késen mindkét házastárs DNS-nyomait megtalálták.

A vádlott nem tett beismerő vallomást, jelenleg letartóztatásban van.