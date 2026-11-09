Friss tanulmányt tettek közzé: ezekben a szakmákban szoríthatja ki leginkább a fiatalokat a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű vállalati alkalmazása rontja a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit, ugyanakkor egyelőre nincs jele annak, hogy munkahelyek tömeges megszűnését okozná – közölte hétfőn közzétett tanulmányában az ifo gazdaságkutató intézet.
A müncheni gazdaságkutató intézet új mesterséges intelligencia-előrejelző mutatót dolgozott ki annak mérésére, hogy a generatív mesterséges intelligencia miként alakítja a munkaerőpiacot.
A kutatók 140 foglalkozási csoport foglalkoztatási és felvételi adatait vetették össze azzal, hogy az adott munkakörökben a feladatok milyen mértékben válthatók ki mesterséges intelligenciával.
A vizsgálat szerint Németországban a mesterséges intelligenciának leginkább kitett munkakörökben a 20 és 24 év közötti teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók száma 2022 közepe és 2026 eleje között mintegy 14 százalékkal, 279 ezerről 239 ezerre csökkent. Az intézet számításai szerint ezekben a foglalkozásokban körülbelül 34 ezerrel kevesebb fiatal dolgozik annál, mint ami máskülönben várható lenne.
Ezeket a szakmákat érintheti leginkább a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia által leginkább érintett foglalkozások közé
- az adatbeviteli és szövegfeldolgozási munkakörök,
- a szoftverfejlesztők,
- a könyvelők,
- az adatbázis- és hálózati szakemberek,
- valamint a szerzők és újságírók tartoznak.
A kutatók szerint ugyanakkor a kékgalléros és egyéb fizikai munkák többsége egyelőre kevésbé helyettesíthető mesterséges intelligenciával.
A legkevésbé érintett foglalkozások között a konyhai kisegítők, az építőipari munkások, az asztalosok, a festők, a takarítók és a mezőgazdasági dolgozók szerepelnek.
Clemens Fuest, az intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) elnöke szerint egyelőre nem figyelhető meg általános munkahelyleépítés az AI miatt, ugyanakkor a változások a munkaerőpiacra belépőket érintik először.
A pályakezdők nehezebb helyzetben vannak
A tanulmány hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak kiválthat bizonyos feladatokat, hanem növelheti is a dolgozók termelékenységét. Németországban a mesterséges intelligenciának leginkább kitett foglalkozásokban a foglalkoztatás 2022 harmadik negyedéve óta 1,8 százalékkal nőtt, miközben a legkevésbé érintett munkakörökben 6,4 százalékos visszaesést mértek – írja az MTI.
Az Európai Unió 27 tagállamát vizsgáló elemzés szintén nem talált széles körű foglalkoztatáscsökkenést, ugyanakkor arra utaló jeleket azonosított, hogy
a vállalatok kevesebb pályakezdőt vesznek fel azokba a munkakörökbe, ahol a mesterséges intelligencia automatizálhatja a feladatokat.
A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy az eredmények nem bizonyítják egyértelműen, hogy kizárólag a mesterséges intelligencia áll a megfigyelt folyamatok mögött. A demográfiai változások, a hosszabb tanulmányi idő és a távmunka terjedése szintén befolyásolhatja a fiatalok munkaerőpiaci kilátásait.
Bill Gates szerint ez a négy szakma élheti csak túl az AI hatalomátvételét
A mesterséges intelligencia térnyerésével egyre inkább nő a szorongás is. Egyfelől amiatt, hogy egyszer még a teremtője ellen fordulhat, másrészt azért, hogyan és miként váltja fel az AI az embereket és tesz feleslegessé munkahelyeket. A Microsoft társalapítója, Bill Gates szerint azonban van négy olyan szakma, amelyik biztonságban van.