Friss tanulmányt tettek közzé: ezekben a szakmákban szoríthatja ki leginkább a fiatalokat a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű vállalati alkalmazása rontja a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit, ugyanakkor egyelőre nincs jele annak, hogy munkahelyek tömeges megszűnését okozná – közölte hétfőn közzétett tanulmányában az ifo gazdaságkutató intézet.

A mesterséges intelligencia nemcsak kiválthat bizonyos feladatokat, hanem növelheti is a dolgozók termelékenységét

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A müncheni gazdaságkutató intézet új mesterséges intelligencia-előrejelző mutatót dolgozott ki annak mérésére, hogy a generatív mesterséges intelligencia miként alakítja a munkaerőpiacot.

A kutatók 140 foglalkozási csoport foglalkoztatási és felvételi adatait vetették össze azzal, hogy az adott munkakörökben a feladatok milyen mértékben válthatók ki mesterséges intelligenciával.

A vizsgálat szerint Németországban a mesterséges intelligenciának leginkább kitett munkakörökben a 20 és 24 év közötti teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók száma 2022 közepe és 2026 eleje között mintegy 14 százalékkal, 279 ezerről 239 ezerre csökkent. Az intézet számításai szerint ezekben a foglalkozásokban körülbelül 34 ezerrel kevesebb fiatal dolgozik annál, mint ami máskülönben várható lenne.

Ezeket a szakmákat érintheti leginkább a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia által leginkább érintett foglalkozások közé

az adatbeviteli és szövegfeldolgozási munkakörök,

a szoftverfejlesztők,

a könyvelők,

az adatbázis- és hálózati szakemberek,

valamint a szerzők és újságírók tartoznak.

A kutatók szerint ugyanakkor a kékgalléros és egyéb fizikai munkák többsége egyelőre kevésbé helyettesíthető mesterséges intelligenciával.

A legkevésbé érintett foglalkozások között a konyhai kisegítők, az építőipari munkások, az asztalosok, a festők, a takarítók és a mezőgazdasági dolgozók szerepelnek.

Clemens Fuest, az intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) elnöke szerint egyelőre nem figyelhető meg általános munkahelyleépítés az AI miatt, ugyanakkor a változások a munkaerőpiacra belépőket érintik először.

A pályakezdők nehezebb helyzetben vannak

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak kiválthat bizonyos feladatokat, hanem növelheti is a dolgozók termelékenységét. Németországban a mesterséges intelligenciának leginkább kitett foglalkozásokban a foglalkoztatás 2022 harmadik negyedéve óta 1,8 százalékkal nőtt, miközben a legkevésbé érintett munkakörökben 6,4 százalékos visszaesést mértek – írja az MTI.