Miközben más vezetők kormánygépekkel vagy bérelt repülőkkel érkeztek az APEC-csúcsra, Claudia Sheinbaum egy menetrend szerinti járatot választott. A mexikói elnök 21 órát töltött a turistaosztályon, ráadásul a középső ülésen, érkezése után pedig még reptéri busszal is elment a hivatalos fogadásra – adta hírül a BILD.

Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke a vörös szőnyegen sétál, miután megérkezett a sencseni repülőtérre, 2026. november 16-án.

Fotó: LIANG XU / AFP

21 órát töltött a középső ülésen

Mexikó elnöke a China Southern CZ8032-es járatával, egy Airbus A350-900-as fedélzetén utazott Mexikóvárosból a kínai Sencsenbe. A Tijuanában tartott közbenső megállóval együtt az út mintegy 21 órán át tartott, az elnök pedig végig a gépen maradt.

A beszámolók szerint Claudia Sheinbaum a 33B ülésen, vagyis középen foglalt helyet. Nem várt rá külön szalon vagy konferenciaterem, ágy helyett pedig az utastérben pihent. Közben szóba elegyedett a a gépen lévőkkel, a pilótákkal, valamint a légiutas-kísérőkkel is fotózkodott.

A kínai közösségi médiában több felvétel is megjelent róla, amelyeken a civil utasok között látható.

Reptéri busszal ment a hivatalos fogadásra

A mexikói elnök az érkezéskor sem kért különleges bánásmódot: a kaputól reptéri busszal vitette magát a vörös szőnyeghez, ahol díszőrség és táncosok várták. Érkezéséről hamar elterjedtek a felvételek a kínai közösségi médiában, a Weibón pedig több mint 10,2 millióan látták az eseményhez kapcsolódó bejegyzéseket.

A hozzászólók elsősorban azt méltatták, hogy az elnök nem költ feleslegesen az adófizetők pénzéből.

Egy teljes repülőgép kibérlése Mexikóváros és Sencsen között akár 160 ezer euróba, vagyis mintegy 59 millió forintba is kerülhet, Sheinbaum viszont mindössze 1000 euróért váltott jegyet a menetrend szerinti járatra.

Az út oda-vissza összesen mintegy 40 órát vett igénybe, ugyanis hazafelé sem választott különgépet.

Mexikónak egyébként már nincs elnöki repülőgépe. Claudia Sheinbaum elődje, Andrés Manuel López Obrador 2023-ban mintegy 92 millió dollárért értékesítette a Boeing 787-est Tádzsikisztánnak. A bevételt pedig kórházak fejlesztésére szánták.

Sheinbaum korábban sem választotta a luxusutazást:

a 2024-es brazíliai G20-csúcsra, valamint a 2025-ös kanadai G7-találkozóra is menetrend szerinti járattal érkezett.

Úgy véli, ezzel azt is kifejezi, hogy közel akar maradni az emberekhez, akiknek többsége egyébként sem engedheti meg magának, hogy repülőre üljön.