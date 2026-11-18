Mickey egér története 1928-ban kezdődött, amikor Walt Disney és munkatársa, Ub Iwerks megalkották a karaktert. A figura első elkészült rajzfilmje a Plane Crazy volt, amelyet még ugyanabban az évben mutattak be egy szűkebb közönségnek.

Mickey egér története 1928-ban kezdődött

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A nagyközönség azonban egy másik alkotásból ismerhette meg igazán: a Steamboat Willie 1928. november 18-án debütált a New York-i Colony Színházban.

Ezt a dátumot tartják Mickey egér hivatalos születésnapjának – írja a MoMA.

A Steamboat Willie filmtörténeti jelentősége

A Steamboat Willie nemcsak Mickey egér bemutatkozása miatt vált emlékezetessé. A mindössze néhány perces alkotás a szinkronizált hangot használó rajzfilmek korai és nagy hatású példája volt. A szereplők mozgása, a zene és a hanghatások összehangolása akkoriban újdonságnak számított, a közönség pedig lelkesen fogadta a különleges rövidfilmet. A siker után Mickey egér hamar a Disney egyik legfontosabb figurájává vált.

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Nem Mickey egér volt az első rajzfilmfigura

Bár sokan Walt Disney legismertebb alkotásaként tartják számon, Mickey egér nem a semmiből született.

Walt Disney korábban Oswald, a szerencsés nyúl figurájával dolgozott, ám elveszítette a karakter feletti jogokat.

Ezután kezdett új szereplő megalkotásába, amelyből végül megszületett a világhírű kisegér. Mickey megtervezésében és animálásában Ub Iwerksnek is meghatározó szerepe volt – írja a D23.

Minnie egér is vele együtt debütált

Mickey első nagy filmes szereplésekor nem volt egyedül: Minnie egér is a Steamboat Willie szereplői között tűnt fel. A két karakter így ugyanazon a napon mutatkozott be a nagyközönségnek, és a Disney hagyománya szerint mindketten november 18-án ünneplik a születésnapjukat. Kapcsolatuk az évtizedek során a rajzfilmtörténet egyik legismertebb párosává vált – írja a The Walt Disney Company.

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Több mint egy rajzfilmfigura

Mickey egér az évtizedek során jóval több lett egy népszerű animációs szereplőnél: a Disney egyik legismertebb jelképévé és a popkultúra meghatározó alakjává vált. Megjelent filmekben, televíziós sorozatokban, képregényekben, játékokon és számtalan más terméken. Jellegzetes fülei és vidám személyisége ma már a világ szinte minden táján felismerhető.