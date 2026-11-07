Több százan törtek be a Microsoft építkezésére – elszabadultak az indulatok Amszterdamban

Több száz tüntető hatolt be pénteken Amszterdamban arra az építési területre, ahol a Microsoft amerikai technológiai vállalat új adatközpontot tervez létesíteni. A rendőrség több demonstrálót őrizetbe vett, és paprikaspray-t is bevetett az intézkedések során – számolt be róla az NL Times.

Rendőri intézkedésre került sor a Microsoft adatközpontja elleni amszterdami demonstráción

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A demonstrációt a Geef Tegengas nevű környezetvédő csoport szervezte, az akcióhoz az Extinction Rebellion klímavédelmi mozgalom és palesztinpárti aktivisták is csatlakoztak.

A szervezők tájékoztatása szerint mintegy ötszázan jutottak be az építési területre, miközben további több százan a kerítésen kívül tiltakoztak.

A Microsoft adatközpontjának építését akarják megakadályozni

A demonstrálók létrák segítségével másztak át a kerítésen, amelyet több helyen át is vágtak, hogy mások is bejuthassanak. Néhány tüntető az állványzatokra és egy építési darura mászott fel, ahol az adatközpontokat és a mesterséges intelligenciát elutasító transzparenst helyeztek el. Mások tiltakozó feliratokat festettek a betonalapzatokra.

A tiltakozók az Amszterdam Sloterdijk városrészében tervezett, három toronyból álló adatközpont megépítését ellenzik. Állításuk szerint a létesítmény annyi energiát fogyasztana, mint Amszterdam valamennyi háztartása együttvéve.

A környezetvédők emellett a Microsoft és más nagy technológiai vállalatok növekvő gazdasági befolyását is bírálták.

A demonstrációhoz csatlakozó palesztinpárti aktivisták azt kifogásolták, hogy a vállalat technológiai és adatkezelési szolgáltatásokat biztosít az izraeli hadsereg számára. Véleményük szerint ezek a szolgáltatások hozzájárulnak a palesztinok elnyomásához.

Paprikaspray-t is bevetettek a rendőrök A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és több, az építési területre behatoló demonstrálót őrizetbe vett. Az intézkedések során paprikaspray-t is alkalmaztak. Az őrizetbe vett személyek pontos számát egyelőre nem közölték.

A Microsoft közleményben reagált a történtekre. A vállalat hangsúlyozta, hogy tisztában van a beruházás által kiváltott indulatokkal, és tiszteletben tartja a békés véleménynyilvánításhoz való jogot. Ugyanakkor leszögezte, hogy nem fogadja el a törvénysértő, illetve az emberek biztonságát veszélyeztető cselekményeket.