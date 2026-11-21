Egy férfi, akit csak a végítélet prófétájaként emlegetnek, elmondása szerint megjósolta a Microsoft globális leállását, sőt, egy sokkal hátborzongatóbb jóslatot is tett a jövővel kapcsolatban.
Megjósolta a Microsoft-leállást a médium, aki szerint egy titkos háború van folyamatban
A magát médiumnak valló Craig Hamilton-Parker azt állítja, hogy előre látta a Microsoft 365 globális leállását, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez a jelentős kiberzavar csak egy későbbi, pusztító online káosz kezdete lehet - sőt, valami sokkal baljósabb dolog első jele.
A leállás november 12-én este kezdődött, majd a balszerencsés péntek 13-án is folytatódott. A Microsoft-alkalmazások – köztük az Outlook, a Teams és a Copilot – mind jelentős zavarokat szenvedtek el világszerte, ami felhasználók millióinak okozott gondot. Bár a techóriás kiemelte, hogy a problémákat nem kibertámadás okozta – valójában egy hálózati kapacitásbővítés során fellépő hiba állt a háttérben –, Hamilton-Parker egyik YouTube-videójában már tett néhány jóslatot a globális zavarokra vonatkozóan.
A médium korábbi videóiból származó részleteket osztott meg, amelyekben szerinte már megjósolta a múlt heti kimaradásokat.
Számos jóslatot tettem néhány nagyobb kibertámadással kapcsolatban. Talán ez a leállás, ahogy ők nevezik, egyfajta emlékeztető arra, hogy mi vár ránk, de egy ideje már azt állítom, hogy már most is kibertámadás alatt állunk
- magyarázta videójában.
Hamilton-Parker ezek nem egyszerű leállások voltak, hanem egy "titkos háború" következményei. 2025 márciusában azt mondta: "Úgy érzem, támadás alatt állunk. Titkos háború folyik. Az az érzésem, hogy lesz valamilyen leállás, valamilyen rendszerfeltörés."
Utalva egy X (korábban Twitter) leállásra, amely abban a hónapban több ezer felhasználót érintett, azt mondta:
Az az érzésem, hogy ennél valami nagyobb dolog lesz. Valami, ami mindannyiunkat érint. Valami, ami elérheti a Windows rendszert, az Apple-t, vagy esetleg valamilyen más, számunkra fontos felületet.
Ekkor azt tanácsolta mindenkinek, hogy készítsenek biztonsági másolatot a számítógépükön tárolt adataikról - írja a Unilad.
2026 szeptemberében Hamilton-Parker ismét aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az online háború előrehaladott szakaszban van. Azt mondta: "A következő típusú kibertámadás, amivel valószínűleg szembesülünk, pusztító lesz, mert lehet, hogy már megtörtént, és csak arra vár, hogy aktiválják. Bármilyen területtel kapcsolatos lehet."
Néhány héttel a kimaradások előtt, októberben pedig ismét figyelmeztetett a kiskereskedelmet, a pénzügyi szektort, az internetet és az energiaipart fenyegető kibertámadások veszélyeire. Nos, azt, hogy baljós jóslata valóra válik-e, csak az idő múlásával lehet megmondani - mindenesetre reménykedjünk abban, hogy nem.