Egy férfi, akit csak a végítélet prófétájaként emlegetnek, elmondása szerint megjósolta a Microsoft globális leállását, sőt, egy sokkal hátborzongatóbb jóslatot is tett a jövővel kapcsolatban.

Megjósolta a Microsoft-leállást a médium, aki szerint egy titkos háború van folyamatban. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Megjósolta a Microsoft-leállást a médium, aki szerint egy titkos háború van folyamatban

A magát médiumnak valló Craig Hamilton-Parker azt állítja, hogy előre látta a Microsoft 365 globális leállását, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez a jelentős kiberzavar csak egy későbbi, pusztító online káosz kezdete lehet - sőt, valami sokkal baljósabb dolog első jele.

A leállás november 12-én este kezdődött, majd a balszerencsés péntek 13-án is folytatódott. A Microsoft-alkalmazások – köztük az Outlook, a Teams és a Copilot – mind jelentős zavarokat szenvedtek el világszerte, ami felhasználók millióinak okozott gondot. Bár a techóriás kiemelte, hogy a problémákat nem kibertámadás okozta – valójában egy hálózati kapacitásbővítés során fellépő hiba állt a háttérben –, Hamilton-Parker egyik YouTube-videójában már tett néhány jóslatot a globális zavarokra vonatkozóan.

A médium korábbi videóiból származó részleteket osztott meg, amelyekben szerinte már megjósolta a múlt heti kimaradásokat.

Számos jóslatot tettem néhány nagyobb kibertámadással kapcsolatban. Talán ez a leállás, ahogy ők nevezik, egyfajta emlékeztető arra, hogy mi vár ránk, de egy ideje már azt állítom, hogy már most is kibertámadás alatt állunk

- magyarázta videójában.

Hamilton-Parker ezek nem egyszerű leállások voltak, hanem egy "titkos háború" következményei. 2025 márciusában azt mondta: "Úgy érzem, támadás alatt állunk. Titkos háború folyik. Az az érzésem, hogy lesz valamilyen leállás, valamilyen rendszerfeltörés."

Utalva egy X (korábban Twitter) leállásra, amely abban a hónapban több ezer felhasználót érintett, azt mondta:

Az az érzésem, hogy ennél valami nagyobb dolog lesz. Valami, ami mindannyiunkat érint. Valami, ami elérheti a Windows rendszert, az Apple-t, vagy esetleg valamilyen más, számunkra fontos felületet.

Ekkor azt tanácsolta mindenkinek, hogy készítsenek biztonsági másolatot a számítógépükön tárolt adataikról - írja a Unilad.