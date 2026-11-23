Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap Toronto belvárosában, ahol 122. alkalommal rendezték meg a hagyományos Mikulás-felvonulást. A látványos karácsonyi parádén 23 feldíszített jármű és több mint 1500 felvonuló vett részt. Az útvonal mentén élő előadások szórakoztatták a nézőket, és természetesen a Mikulás és felesége sem hiányozhatott az ünnepi forgatagból – írja a CBC.

Színes jelmezek, ünnepi dekorációk és vidám résztvevők tették különlegessé Toronto hagyományos Mikulás-felvonulását

Fotó: Sammy Kogan / Northfoto

Mikulás-parádé Torontóban

A torontói Mikulás-parádé története egészen 1905-ig nyúlik vissza. Ez a világ legrégebbi Mikulás-felvonulása, egyben Észak-Amerika egyik legnagyobb ilyen rendezvénye, melyet Kanadában tartanak.

Az első hivatalos felvonuláson még csupán egyetlen feldíszített kocsi vett részt. A hagyomány egy évvel korábban kezdődött, amikor az Eaton's áruházlánc karácsonyi reklámakciójaként a Mikulás a vasútállomástól a belvárosi üzletig sétált. Azóta a rendezvény hatalmas ünnepi eseménnyé nőtte ki magát. A felvonulás útvonala ma már közel 6,3 kilométer hosszú, a menetet pedig hagyományosan a Mikulás érkezése zárja – derül ki a Wikipedia szócikkéből.

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