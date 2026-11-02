Motorbalesetben vesztette életét a népszerű influenszer

Mindössze 29 évesen meghalt Liam Fitzgerald fitneszinfluenszer és OnlyFans-sztár. A Miamiban élő férfi október 30-án hajnalban szenvedett súlyos motorbalesetet. Halálhírét barátnője, Jamie Lyn Rinaldi jelentette be a közösségi oldalán.

Motorbalesetben meghalt Liam Fitzgerald, a mindössze 29 éves fitneszinfluenszer és OnlyFans-sztár.

Fotó: Facebook

A tragédia október 30-án, pénteken hajnalban, körülbelül 2 órakor történt, Miamiban.

Fitzgerald a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Az eset pontos körülményei egyelőre nem ismertek.

Milliók követték a közösségi oldalakon

Fitzgerald Instagram-oldalát több mint egymillióan követték. Edzéssel, életmóddal, divattal és pénzügyekkel kapcsolatos tartalmai mellett az OnlyFans platformon is aktív volt.

A wisconsini Evansville-ben született, gyermekkorát nagyrészt Washington államban töltötte. Tizennyolc évesen Arizonába költözött, majd hat évvel később Miamiban telepedett le. Szenvedélyesen szerette a motorozást, erről rendszeresen képeket és videókat is megosztott.

Barátai és követői is gyászolják

A halálhír több influenszert is megrendített. JT Reinhard fitneszmodell saját, januári, csaknem halálos motorbalesetét idézte fel, majd Fitzgeraldra emlékezve azt írta: olyan ember volt, aki jobbá akarta tenni a világot, és másokat is inspirált.

Barátnője megható búcsúüzenetben emlékezett meg róla, egyúttal arra kérte a rajongókat, hogy a gyász idején tartsák tiszteletben a család és a közeli hozzátartozók magánéletét.