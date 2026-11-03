Két helikopter karambolozott a Mount Everest közelében – egy turista meghalt, ketten megsérültek

Két helikopter ütközött össze kedden Nepálban, a Mount Everest alaptábora közelében, miközben leszálláshoz készülődtek. A balesetben egy 47 éves indiai turista életét vesztette, két másik ember pedig megsérült – számolt be róla a New York Post.

Halálos helikopterbaleset történt a Mount Everest térségében

Fotó: YouTube

A helikopterek túrázókat szállítottak, akik a Mount Everest alaptábora felé vezető útvonalon kirándultak. A szerencsétlenség a Szolukhumbu körzetben található Pheriche falunál történt, mintegy 4200 méteres tengerszint feletti magasságban.

Bhupendra Thapa, a körzeti közigazgatás tisztviselője megerősítette, hogy a baleset halálos áldozata egy 47 éves indiai állampolgár.

A sérültek között egy új-zélandi utas is van, akit a nepáli fővárosba, Katmanduba szállítottak orvosi ellátásra. Egy nepáli pilóta szintén megsérült, őt a helyszín közelében látták el. Egyelőre nem tudni, összesen hányan tartózkodtak a két helikopter fedélzetén.

Nehéz körülmények között zajlik a túraszezon a Mount Everest térségében A balesetet megelőző napokban jelentős havazás nehezítette a közlekedést a hegyvidéki túraútvonalakon. Az időjárás vasárnapra javult, így több ezer túrázó folytathatta útját a térségben. A Mount Everestre nem vezetnek közutak, ezért a helikopterek kiemelt szerepet játszanak a hegyvidéki mentésekben. Ezekkel szállítják le azokat a túrázókat és hegyi vezetőket, akik a hideg vagy a nagy magasság miatt megbetegszenek, illetve kimerülnek.

A Mount Everest alaptáborához vezető túra akár két hétig is eltarthat. Az útvonal rendszerint a Luklában található repülőtérről indul, és a mintegy 5300 méteres magasságban fekvő alaptáborig vezet.

A térség különösen népszerű az őszi hónapokban, amikor az esős évszak már véget ért, de a zord téli időjárás még nem köszöntött be.