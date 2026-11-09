Hogyan mozogjunk többet különösebb erőfeszítés és edzés nélkül? Itt a megoldás

Könnyű az egész napot ülve tölteni, például a munkahelyen, aztán az autóban, végül otthon a kanapén. Így az egész nap eltelik szinte mozgás nélkül, az ülő életmód pedig a tanulmányok szerint növelheti a súlyos egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát. De mi a teendő, ha nincs idő edzeni menni? Itt jönnek a képbe a mindennapi tevékenységekbe épülő „kiegészítő mozgások”, vagyis olyan mozgásformák, amelyeket nem a kifejezett testedzés részeként végzünk.
A szaknyelvben ezt „nem edzésből származó mozgásos energiafelhasználásnak” nevezik. Anantha Narayanan, az új-zélandi Aucklandi Műszaki Egyetem kutatója szerint ez minden olyan mozgást magában foglal, amely nem alvás, evés vagy szándékos testedzés során történik. Például a lábunk ritmikus mozgatása ülés közben, vagy akár az edények elmosogatása.
Az olyan apróbb mozdulatok is számítanak, mint a testhelyzet változtatása, a vállak körzése vagy a lábfej mozgatása
– magyarázta.
Ezek a mindennapi mozgásformák meglepően hatékony eszköznek bizonyulnak egészségünk megőrzésében: segítenek több kalóriát elégetni, csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, sőt, még a halálozási kockázatot is mérsékelhetik – írja a BBC. Íme néhány ötlet, amelyet érdemes lehet kipróbálni!
Nyughatatlan mozgások
Gyerekkorunkban arra szoktatnak minket, hogy ne legyünk nyugtalanok, ne mozgolódjunk feleslegesen, mivel ezt az unalom és a figyelemhiány jelének tekintik. Ám a hosszan tartó ülés közben a lábizmok viszonylag inaktívak, ez pedig csökkenti azokat a rendszeres izomösszehúzódásokat, amelyek segítenek eltávolítani a glükózt a véráramból, és támogatják az egészséges vérkeringést.
Az apró mozdulatok növelik az energiafelhasználást, és segíthetnek csökkenteni a hosszan tartó ülés egészségügyi kockázatait, ilyen mozdulat lehet például a lábunk mozgatása ülés közben, a testhelyzetünk megváltoztatása, a vállunk átmozgatása vagy akár a mosogatás is.
Így több kalóriát égetünk el, mintha mozdulatlanul ülnénk.
„Egyes korábbi kutatások arra utalnak, hogy a lábak mozgatása segíthet megőrizni az erek működését és javíthatja a vércukorszint szabályozását” – mondja Narayanan. Ha mindezt állva végezzük, az tovább fokozhatja ezeket az előnyöket.
Hasonlóképpen, egy kisebb tanulmány megállapította, hogy a lábak rendszeres rázogatása – ami szintén egyfajta nyughatatlan mozgás – körülbelül 16%-kal több energiafelhasználással jár, mint a mozdulatlan ülés.
A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a mindennapi tevékenységek során végzett ilyen jellegű, spontán mozgások ellensúlyozhatják a napi 11 óránál hosszabb üléshez kapcsolódó egészségügyi kockázatokat.
Mozogjon házimunka közben, a lépcsőzés is segíthet!
A mindennapi házimunkák is csökkenthetik az ülve töltött időt. A főzés, a kertészkedés vagy a porszívózás mind-mind a spontán mozgás részét képezik.
Egy 2024-es, több mint 22 ezer brit résztvevő adatait elemző kutatás arra jutott, hogy már napi 4 percnyi, rövid, intenzívebb mozgás is mérsékelheti a tartós üléshez kapcsolódó szív- és érrendszeri kockázatokat. Ilyen lehet például a lépcsőzés, a gyorsabb gyaloglás vagy a nehezebb bevásárlószatyrok cipelése.
Mozgások beépítése a megszokott rutinokba
A nagy fitneszcélok nyomasztóak lehetnek, ezért a mozgás mindennapi beépítésére egy másik stratégia lehet a már meglévő tevékenységekhez való „hozzákapcsolás” – javasolja Amanda Daley, az egyesült királyságbeli Loughborough Egyetem viselkedésorvoslás-professzora.
Fogmosás közben végezhetünk lábujjhegyre emelkedést, telefonálás közben sétálhatunk, végezhetünk lábemelést az íróasztal alatt, vagy a lift helyett választhatjuk a lépcsőt. A munkahelyen az állóasztal használata is csökkentheti az ülve töltött időt.
„A hétköznapi tevékenységekbe ágyazott mozgás időhatékony módja lehet a fizikai aktivitásnak, hiszen nem feltétlenül igényel külön, nagy mennyiségű időt. Fontos olyan módszereket találni, amelyek kevésbé tűnnek ijesztőnek, és könnyebben megvalósíthatónak érezzük őket” – mondta Daley.
A legjobb az egészben, hogy minél több ilyen, a mindennapi teendőkbe épített mozgást végzünk, annál inkább tudatosabbá válhatnak ezek az idő múlásával.
Mikor válik károssá a megszakítás nélküli üldögélés?
Már 25 perc megszakítás nélküli ülés után is csökkenhet az izmok aktivitása, ami hosszabb távon az egészségünkre is hatással lehet. Egy új ausztrál kutatás szerint az ülés közben beiktatott rövid séták és apró mozgások segíthetnek mérsékelni a tartós mozdulatlanság kedvezőtlen hatásait.