Hogyan mozogjunk többet különösebb erőfeszítés és edzés nélkül? Itt a megoldás

Könnyű az egész napot ülve tölteni, például a munkahelyen, aztán az autóban, végül otthon a kanapén. Így az egész nap eltelik szinte mozgás nélkül, az ülő életmód pedig a tanulmányok szerint növelheti a súlyos egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát. De mi a teendő, ha nincs idő edzeni menni? Itt jönnek a képbe a mindennapi tevékenységekbe épülő „kiegészítő mozgások”, vagyis olyan mozgásformák, amelyeket nem a kifejezett testedzés részeként végzünk.

Kisebb mozgásokkal is sokat tehetünk az egészségünkért - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A szaknyelvben ezt „nem edzésből származó mozgásos energiafelhasználásnak” nevezik. Anantha Narayanan, az új-zélandi Aucklandi Műszaki Egyetem kutatója szerint ez minden olyan mozgást magában foglal, amely nem alvás, evés vagy szándékos testedzés során történik. Például a lábunk ritmikus mozgatása ülés közben, vagy akár az edények elmosogatása.

Az olyan apróbb mozdulatok is számítanak, mint a testhelyzet változtatása, a vállak körzése vagy a lábfej mozgatása

– magyarázta.

Ezek a mindennapi mozgásformák meglepően hatékony eszköznek bizonyulnak egészségünk megőrzésében: segítenek több kalóriát elégetni, csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, sőt, még a halálozási kockázatot is mérsékelhetik – írja a BBC. Íme néhány ötlet, amelyet érdemes lehet kipróbálni!

Nyughatatlan mozgások

Gyerekkorunkban arra szoktatnak minket, hogy ne legyünk nyugtalanok, ne mozgolódjunk feleslegesen, mivel ezt az unalom és a figyelemhiány jelének tekintik. Ám a hosszan tartó ülés közben a lábizmok viszonylag inaktívak, ez pedig csökkenti azokat a rendszeres izomösszehúzódásokat, amelyek segítenek eltávolítani a glükózt a véráramból, és támogatják az egészséges vérkeringést.

Hogyan mozogjunk többet különösebb erőfeszítés és edzés nélkül? - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az apró mozdulatok növelik az energiafelhasználást, és segíthetnek csökkenteni a hosszan tartó ülés egészségügyi kockázatait, ilyen mozdulat lehet például a lábunk mozgatása ülés közben, a testhelyzetünk megváltoztatása, a vállunk átmozgatása vagy akár a mosogatás is.

Így több kalóriát égetünk el, mintha mozdulatlanul ülnénk.

„Egyes korábbi kutatások arra utalnak, hogy a lábak mozgatása segíthet megőrizni az erek működését és javíthatja a vércukorszint szabályozását” – mondja Narayanan. Ha mindezt állva végezzük, az tovább fokozhatja ezeket az előnyöket.