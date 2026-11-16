Guinness-rekordot állított fel a nyugdíjas: elképesztő, mit művelt

Van, aki évente néhányszor ül be a moziba, Glenwood Hoskin Jr. viszont szinte második otthonaként tekintett rá. A 60 éves pennsylvaniai nyugdíjas egy év alatt 1207 filmet nézett végig mozivásznon, amivel új Guinness-rekordot állított fel.
A férfi 2024 áprilisa és 2025 áprilisa között átlagosan napi 3,3 alkotást ült végig a York Haven-i Regal moziban. A korábbi csúcsot Zachariah Swope tartotta 777 filmmel, ezt Hoskin Jr. több mint négyszázzal múlta felül.
Reggeltől estig a moziban ült
A nyugdíjas adóhivatalnok minden reggel átnézte a műsort, majd igyekezett minél több előadást egymás után beilleszteni a napjába. Gyakran már kora reggel megérkezett, és egészen éjfélig maradt.
Különösen az animációs produkciókat kedvelte, részben azok rövidebb játékideje miatt. A vad robot kellemes meglepetés volt számára, a Deadpool & Rozsomák pedig szintén nagyon bejött neki.
Nem is került olyan sokba
A rekorddöntés még csak nem is került vagyonokba.
Hoskin Jr. a Regal előfizetésével járt moziba, amely havi mintegy 28 dollárért (nagyjából 9077 forint) korlátlan filmnézést tett lehetővé.
Hogy tovább spóroljon, az ételt is otthon készítette el, és a vetítések közötti szünetekben ette meg.
A filmszínház dolgozóival és vezetőivel is összebarátkozott, akik gyakran segítettek kiválasztani neki a rövidebb alkotásokat, hogy még több férjen bele a napjába. A szünetekben pedig sétált egyet az épületben vagy körülötte.
Hoskin Jr. szerint nem csupán a rekord motiválta: szeretett kimozdulni otthonról, és különösen élvezte, hogy a vígjátékokon együtt nevethetett a közönséggel.
Az egyéves kihívás végére 1207 produkciót nézett meg, amivel hivatalosan is övé lett a legtöbb moziban megtekintett film egy év alatt Guinness-rekordja.