Guinness-rekordot állított fel a nyugdíjas: elképesztő, mit művelt

Van, aki évente néhányszor ül be a moziba, Glenwood Hoskin Jr. viszont szinte második otthonaként tekintett rá. A 60 éves pennsylvaniai nyugdíjas egy év alatt 1207 filmet nézett végig mozivásznon, amivel új Guinness-rekordot állított fel.

A legtöbben évente néhányszor ülnek be moziba, Glenwood Hoskin Jr. viszont egy teljes éven át szinte minden nap ott töltötte az idejét.

Fotó: MYRIAM TIRLER / AFP

A férfi 2024 áprilisa és 2025 áprilisa között átlagosan napi 3,3 alkotást ült végig a York Haven-i Regal moziban. A korábbi csúcsot Zachariah Swope tartotta 777 filmmel, ezt Hoskin Jr. több mint négyszázzal múlta felül.

Reggeltől estig a moziban ült

A nyugdíjas adóhivatalnok minden reggel átnézte a műsort, majd igyekezett minél több előadást egymás után beilleszteni a napjába. Gyakran már kora reggel megérkezett, és egészen éjfélig maradt.

A 60-year-old man set a new Guinness World Record by watching 1,207 movies at cinemas in a year. Glenwood Hoskin Jr. watched 3.3 films a day in his local theater but says the best part was getting to know the workers and experiencing the movies with people. https://t.co/uggSmdEy4R — Pubity (@pubity) November 2, 2026

Különösen az animációs produkciókat kedvelte, részben azok rövidebb játékideje miatt. A vad robot kellemes meglepetés volt számára, a Deadpool & Rozsomák pedig szintén nagyon bejött neki.

Nem is került olyan sokba

A rekorddöntés még csak nem is került vagyonokba.

Hoskin Jr. a Regal előfizetésével járt moziba, amely havi mintegy 28 dollárért (nagyjából 9077 forint) korlátlan filmnézést tett lehetővé.

Hogy tovább spóroljon, az ételt is otthon készítette el, és a vetítések közötti szünetekben ette meg.

A filmszínház dolgozóival és vezetőivel is összebarátkozott, akik gyakran segítettek kiválasztani neki a rövidebb alkotásokat, hogy még több férjen bele a napjába. A szünetekben pedig sétált egyet az épületben vagy körülötte.

Hoskin Jr. szerint nem csupán a rekord motiválta: szeretett kimozdulni otthonról, és különösen élvezte, hogy a vígjátékokon együtt nevethetett a közönséggel.