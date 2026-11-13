Kitálalt bizarr munkájáról egy férfi: havi milliókat kap, hogy elviselje a gazdagok hisztis kölykeit

Amikor Jack McCann frissen végzett az egyetemen, olyan állásajánlatot kapott, amelyet a barátai és a családja szerint ostobaság lett volna visszautasítani. A most 23 éves New York-i férfi azonban másképp döntött: inkább lemondott a jól fizető irodai munkáról, hogy valódi szenvedélyének, a gyermekgondozásnak hódolhasson.
Bizarr munkájának köszönhetően még egy műsorban is feltűnt a férfi
McCann már az egyetemi évei alatt is "mannyként" dolgozott - ez a "nanny", vagyis dada férfi megfelelője -, és a diploma megszerzése után sem akart hátat fordítani ennek a hivatásnak. Úgy érezte, sokkal inkább neki való, hogy gyerekekkel foglalkozzon, mint hogy egész nap egy íróasztal mögött üljön.
Szokatlan karrierdöntése kezdetben komoly meglepetést okozott a szerettei körében, de úgy tűnik, végül kifizetődött. McCann ma óránként 50 dollárt, vagyis nagyjából 15 ezer forintot keres azzal, hogy tehetős családok gyermekeire vigyáz, ráadásul a Hulu Million Dollar Nannies című műsorában is szerepelt.
A munkája azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnhet. A Daily Mail-nek arról mesélt, hogy a gazdag családok gyermekeinek gondozása számos kihívással jár: nemcsak a hisztis gyerekekkel kell megbirkóznia, hanem a szülők olykor egészen meghökkentő elvárásaival is.
A munkának vannak árnyoldalai, például amikor bizarr feladatokat kapok, vagy amikor nehezebb természetű gyerekekkel kell foglalkozni, de ezeket általában gyorsan megoldom. A szülőktől is kaptam már néhány egészen felháborító kérést
Elárulta, hogy az egyik legfurcsább eset egy állásinterjú során történt, amikor arra kérték, hogy fújjon le barnító spray-vel egy apukát.
McCann szerint a tehetős családoknál a dada munkája jóval többről szól annál, mint hogy valaki vigyázzon a gyerekekre.
Bevásárolsz, főzöl, mosol, rendet raksz a házban, elintézel dolgokat stb. Az elvárások az ügyféltől függően változnak, de ez sokkal több, mint könyvek olvasása és dalok éneklése.
A gyerekekkel való munkája iránti szenvedélye egyébként már egészen fiatalon kialakult. McCann 12 éves korában kezdett bébiszitterkedni a környékbeli családoknál, majd az egyetemi évei alatt egy brooklyni családnál dolgozott dadusként. Miután megszerezte diplomáját a New York-i Egyetemen, nehéz döntés előtt állt: folytassa a számára örömet okozó daduskodást, vagy fogadjon el egy jól fizető vállalati állást, és kezdjen klasszikus irodai karrierbe.
Ekkor barátja, Leah Barrs - a Kardashian-Jenner család korábbi dadusa - felvetette neki, hogy csatlakozzon az általa alapított dadusügynökséghez.
Az az összeg, amiről Leah azt mondta, hogy dadusként keres, valójában több volt annál, mint amennyit a vállalati munkámmal kereshettem volna. Korábban már dolgoztam gazdag családoknál, de az semmi volt ehhez képest
McCann végül Ibizán kötött ki a Million Dollar Nannies című műsorban.
Bár biztos volt a döntésében, bevallotta, hogy sok barátja és családtagja ledöbbent, amikor közölte a hírt, hogy dada lesz. "Mindkét szülőm teljes munkaidőben dolgozik, mióta egyetemre mentek, ezért azt hiszem, arra számítottak, hogy én is hasonló utat követek" - emlékezett vissza.
McCann azóta a TikTokon is dokumentálja a New York-i dadaként töltött mindennapjait. Elmondása szerint kezdetben teljesen ledöbbentette, hogy milyen sok embert érdekel az élete. Bár a daduskodásnak kétségtelenül vannak nehéz és olykor meglehetősen furcsa pillanatai, McCann szerint a pozitívumok messze felülmúlják a negatívumokat.