Kitálalt bizarr munkájáról egy férfi: havi milliókat kap, hogy elviselje a gazdagok hisztis kölykeit

Amikor Jack McCann frissen végzett az egyetemen, olyan állásajánlatot kapott, amelyet a barátai és a családja szerint ostobaság lett volna visszautasítani. A most 23 éves New York-i férfi azonban másképp döntött: inkább lemondott a jól fizető irodai munkáról, hogy valódi szenvedélyének, a gyermekgondozásnak hódolhasson.

Bizarr munkájának köszönhetően még egy műsorban is feltűnt a férfi. Fotó: Pexels

Bizarr munkájának köszönhetően még egy műsorban is feltűnt a férfi

McCann már az egyetemi évei alatt is "mannyként" dolgozott - ez a "nanny", vagyis dada férfi megfelelője -, és a diploma megszerzése után sem akart hátat fordítani ennek a hivatásnak. Úgy érezte, sokkal inkább neki való, hogy gyerekekkel foglalkozzon, mint hogy egész nap egy íróasztal mögött üljön.

Szokatlan karrierdöntése kezdetben komoly meglepetést okozott a szerettei körében, de úgy tűnik, végül kifizetődött. McCann ma óránként 50 dollárt, vagyis nagyjából 15 ezer forintot keres azzal, hogy tehetős családok gyermekeire vigyáz, ráadásul a Hulu Million Dollar Nannies című műsorában is szerepelt.

A munkája azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnhet. A Daily Mail-nek arról mesélt, hogy a gazdag családok gyermekeinek gondozása számos kihívással jár: nemcsak a hisztis gyerekekkel kell megbirkóznia, hanem a szülők olykor egészen meghökkentő elvárásaival is.

A munkának vannak árnyoldalai, például amikor bizarr feladatokat kapok, vagy amikor nehezebb természetű gyerekekkel kell foglalkozni, de ezeket általában gyorsan megoldom. A szülőktől is kaptam már néhány egészen felháborító kérést

Elárulta, hogy az egyik legfurcsább eset egy állásinterjú során történt, amikor arra kérték, hogy fújjon le barnító spray-vel egy apukát.

McCann szerint a tehetős családoknál a dada munkája jóval többről szól annál, mint hogy valaki vigyázzon a gyerekekre.

Bevásárolsz, főzöl, mosol, rendet raksz a házban, elintézel dolgokat stb. Az elvárások az ügyféltől függően változnak, de ez sokkal több, mint könyvek olvasása és dalok éneklése.

A gyerekekkel való munkája iránti szenvedélye egyébként már egészen fiatalon kialakult. McCann 12 éves korában kezdett bébiszitterkedni a környékbeli családoknál, majd az egyetemi évei alatt egy brooklyni családnál dolgozott dadusként. Miután megszerezte diplomáját a New York-i Egyetemen, nehéz döntés előtt állt: folytassa a számára örömet okozó daduskodást, vagy fogadjon el egy jól fizető vállalati állást, és kezdjen klasszikus irodai karrierbe.