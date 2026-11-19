A washingtoni székhelyű Pew Research Center becslése szerint 2035-ben világszerte a muszlimok száma elérheti a 2,57 milliárdot, míg a keresztényeké 2,52 milliárd lehet.
A kutatóközpont adatai szerint 2020-ban még 2,27 milliárd keresztény és 2,02 milliárd muszlim élt a világon. Mindkét vallás követőinek száma emelkedik, a muszlim népesség azonban gyorsabban növekszik.
A születési arányok miatt nő gyorsabban a muszlim népesség
A Pew kutatói szerint a változás legfontosabb magyarázata a termékenységi ráta. A 2020 és 2025 közötti időszakban a muszlim nők átlagosan 3,1 gyermeket vállaltak, míg a keresztény nők esetében ez az érték 2,5 volt. A többi vallási csoporthoz tartozó nőknél az átlag mindössze 1,6 gyermek volt.
Ez utóbbi elmarad a népesség hosszú távú fenntartásához szükséges, nagyjából 2,1-es szinttől. Conrad Hackett, a Pew vezető demográfusa az Associated Pressnek úgy fogalmazott: a különbség mögött elsősorban a gyermekek száma áll.
A kutatók előrejelzése szerint a folyamat a következő évtizedekben is folytatódhat.
Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, 2070-re a muszlimok száma meghaladhatja a 3,6 milliárdot, miközben a keresztényeké valamivel hárommilliárd alatt maradhat.
Afrikában élhet a keresztények többsége, Európában csökkenhet a számuk
A Pew előrejelzése szerint a világ vallási térképe több más szempontból is átalakulhat 2070-ig. A keresztények több mint fele a Szaharától délre fekvő Afrikában élhet majd, elsősorban a magasabb születési aránynak és a növekvő várható élettartamnak köszönhetően.
A Kongói Demokratikus Köztársaság megelőzheti az Egyesült Államokat, és a világ legnagyobb keresztény népességű országává válhat. Az Egyesült Államokban eközben megszűnhet a keresztény többség, bár a kereszténység továbbra is az ország legnagyobb vallási közössége maradhat.
A muszlim népesség tekintetében Pakisztán kerülhet az első helyre, megelőzve Indiát, Nigériát és Indonéziát, amely jelenleg a legtöbb muszlimnak ad otthont.
Európában a népesség összességében 17 százalékkal csökkenhet. A keresztények száma a 2020-as 505 millióról 324 millióra eshet vissza, miközben a muszlimok aránya a kontinens lakosságán belül 6-ról 13 százalékra emelkedhet.
A hindu és a zsidó népesség létszáma abszolút értékben növekedhet, a világ teljes népességén belüli arányuk azonban csökkenhet. A zsidók 62 százaléka élhet majd Izraelben, szemben a 2020-as 46 százalékkal.
A kutatók Kína, Japán és Dél-Korea népességének csökkenésére is számítanak. Ezekben az országokban a buddhisták száma is jelentősen visszaeshet, akár több mint a felére.
Nem a kereszténység rovására növekszik az iszlám
A Pew valláskutatási igazgatója, Alan Cooperman az Associated Pressnek hangsúlyozta: a muszlim és keresztény népesség növekedése elsősorban azokban az országokban következik be, ahol az adott vallás már most is többségben van. A vallásváltásnak a folyamatban szerinte csak kisebb szerepe van.
Cooperman arra is figyelmeztetett, hogy az előrejelzéseket nem szabad úgy értelmezni, mintha a muszlimok növekedése a keresztények rovására történne, vagy a két vallási közösség között valamiféle versengés zajlana.
Gina Zurlo, a Harvard Divinity School vallási demográfiával foglalkozó vezető kutatója szerint a változások fényében különösen fontos a vallások közötti kapcsolatok erősítése. Úgy véli, a személyes kapcsolatok és a vallások közötti párbeszéd segíthet abban, hogy az emberek jobban megértsék egymást.