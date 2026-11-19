A washingtoni székhelyű Pew Research Center becslése szerint 2035-ben világszerte a muszlimok száma elérheti a 2,57 milliárdot, míg a keresztényeké 2,52 milliárd lehet.

Muszlimok: 2035-re többen lehetnek, mint a keresztények Fotó: Pexels

A kutatóközpont adatai szerint 2020-ban még 2,27 milliárd keresztény és 2,02 milliárd muszlim élt a világon. Mindkét vallás követőinek száma emelkedik, a muszlim népesség azonban gyorsabban növekszik.

A születési arányok miatt nő gyorsabban a muszlim népesség

A Pew kutatói szerint a változás legfontosabb magyarázata a termékenységi ráta. A 2020 és 2025 közötti időszakban a muszlim nők átlagosan 3,1 gyermeket vállaltak, míg a keresztény nők esetében ez az érték 2,5 volt. A többi vallási csoporthoz tartozó nőknél az átlag mindössze 1,6 gyermek volt.

Ez utóbbi elmarad a népesség hosszú távú fenntartásához szükséges, nagyjából 2,1-es szinttől. Conrad Hackett, a Pew vezető demográfusa az Associated Pressnek úgy fogalmazott: a különbség mögött elsősorban a gyermekek száma áll.

A kutatók előrejelzése szerint a folyamat a következő évtizedekben is folytatódhat.

Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, 2070-re a muszlimok száma meghaladhatja a 3,6 milliárdot, miközben a keresztényeké valamivel hárommilliárd alatt maradhat.

Afrikában élhet a keresztények többsége, Európában csökkenhet a számuk

A Pew előrejelzése szerint a világ vallási térképe több más szempontból is átalakulhat 2070-ig. A keresztények több mint fele a Szaharától délre fekvő Afrikában élhet majd, elsősorban a magasabb születési aránynak és a növekvő várható élettartamnak köszönhetően.

A Kongói Demokratikus Köztársaság megelőzheti az Egyesült Államokat, és a világ legnagyobb keresztény népességű országává válhat. Az Egyesült Államokban eközben megszűnhet a keresztény többség, bár a kereszténység továbbra is az ország legnagyobb vallási közössége maradhat.

A muszlim népesség tekintetében Pakisztán kerülhet az első helyre, megelőzve Indiát, Nigériát és Indonéziát, amely jelenleg a legtöbb muszlimnak ad otthont.

Európában a népesség összességében 17 százalékkal csökkenhet. A keresztények száma a 2020-as 505 millióról 324 millióra eshet vissza, miközben a muszlimok aránya a kontinens lakosságán belül 6-ról 13 százalékra emelkedhet.