A metrók leálltak, az utcák elsötétültek – fotókon az 1965-ös nagy áramszünet

1965. november 9-én az észak-amerikai történelem egyik legsúlyosabb áramkimaradása következett be. A nagy áramszünet az Egyesült Államok nyolc államát és Kanada Ontario tartományának egy részét érintette. A meghibásodás miatt mintegy 30 millió ember maradt áram nélkül, egyes területeken akár 13 órán keresztül.

A nagy áramszünet miatt hatalmas forgalmi dugó alakult ki New Yorkban 1965. november 9-én

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A fennakadás helyi idő szerint nem sokkal 17 óra után kezdődött, amikor az emberek jelentős része éppen hazafelé tartott a munkából. New Yorkban, Bostonban és más nagyvárosokban kialudtak a közvilágítás lámpái, leálltak a közlekedési lámpák, és számos épületben megszűnt az áramellátás – írja a CBS News.

Megbénult a közlekedés, ezrek rekedtek a föld alatt New Yorkban különösen súlyos fennakadásokat okozott az áramkimaradás. A metrók leálltak, az utasok a föld alatti szerelvényekben rekedtek, miközben a liftek és az elektromos berendezések is működésképtelenné váltak. A közlekedési lámpák kiesése miatt az utcákon torlódások alakultak ki, a hatóságoknak pedig jelentős erőfeszítéseket kellett tenniük a közlekedés irányítása és a bajba jutott emberek megsegítése érdekében. Bostonban szintén váratlanul érte a lakosságot az áramszünet. A korabeli visszaemlékezések szerint sokan eleinte nem tudták, hogy helyi meghibásodásról vagy jóval nagyobb kiterjedésű üzemzavarról van szó. A városban a közlekedés és a mindennapi szolgáltatások működésében is jelentős fennakadások keletkeztek.

Az 1965-ös áramszünet miatt leállt vonatok utasainak gyalog kellett elhagyniuk a síneket

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Szabotázstól is tartottak a nagy áramszünet idején

Az áramellátás váratlan és nagy területre kiterjedő megszűnése kezdetben bizonytalanságot okozott. A hidegháború időszakában felmerült annak lehetősége is, hogy az esemény hátterében szándékos szabotázs állhat.