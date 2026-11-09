A metrók leálltak, az utcák elsötétültek – fotókon az 1965-ös nagy áramszünet

1965. november 9-én az észak-amerikai történelem egyik legsúlyosabb áramkimaradása következett be. A nagy áramszünet az Egyesült Államok nyolc államát és Kanada Ontario tartományának egy részét érintette. A meghibásodás miatt mintegy 30 millió ember maradt áram nélkül, egyes területeken akár 13 órán keresztül.
A fennakadás helyi idő szerint nem sokkal 17 óra után kezdődött, amikor az emberek jelentős része éppen hazafelé tartott a munkából. New Yorkban, Bostonban és más nagyvárosokban kialudtak a közvilágítás lámpái, leálltak a közlekedési lámpák, és számos épületben megszűnt az áramellátás – írja a CBS News.
Megbénult a közlekedés, ezrek rekedtek a föld alatt
New Yorkban különösen súlyos fennakadásokat okozott az áramkimaradás. A metrók leálltak, az utasok a föld alatti szerelvényekben rekedtek, miközben a liftek és az elektromos berendezések is működésképtelenné váltak.
A közlekedési lámpák kiesése miatt az utcákon torlódások alakultak ki, a hatóságoknak pedig jelentős erőfeszítéseket kellett tenniük a közlekedés irányítása és a bajba jutott emberek megsegítése érdekében.
Bostonban szintén váratlanul érte a lakosságot az áramszünet. A korabeli visszaemlékezések szerint sokan eleinte nem tudták, hogy helyi meghibásodásról vagy jóval nagyobb kiterjedésű üzemzavarról van szó. A városban a közlekedés és a mindennapi szolgáltatások működésében is jelentős fennakadások keletkeztek.
Szabotázstól is tartottak a nagy áramszünet idején
Az áramellátás váratlan és nagy területre kiterjedő megszűnése kezdetben bizonytalanságot okozott. A hidegháború időszakában felmerült annak lehetősége is, hogy az esemény hátterében szándékos szabotázs állhat.
A vizsgálatok azonban később megállapították, hogy műszaki meghibásodás vezetett az áramkimaradáshoz. A problémát az Ontario tartományban található, Niagara-vízesés közelében működő villamosenergia-hálózat egyik védelmi berendezésének nem megfelelő beállítása idézte elő. A meghibásodás láncreakciót indított el az összekapcsolt elektromos hálózatban, amelynek következtében további vezetékek és erőművek kapcsolódtak le a rendszerről.
Az áramszolgáltatás helyreállítása több órát vett igénybe. Egyes térségekben már az éjszaka folyamán visszatért az áram, máshol azonban csak másnap reggelre sikerült teljesen rendezni a helyzetet.