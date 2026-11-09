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áramszünet

A metrók leálltak, az utcák elsötétültek – fotókon az 1965-ös nagy áramszünet

1 órája
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Hatvanegy évvel ezelőtt, 1965. november 9-én példátlan üzemzavar bénította meg az Egyesült Államok és Kanada északkeleti térségét. A nagy áramszünet következtében mintegy 30 millió ember maradt elektromos áram nélkül, a közlekedés megbénult, és több nagyvárosban órákra megszűnt a megszokott élet.
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áramszünetÉszak AmerikaBostonNew York

1965. november 9-én az észak-amerikai történelem egyik legsúlyosabb áramkimaradása következett be. A nagy áramszünet az Egyesült Államok nyolc államát és Kanada Ontario tartományának egy részét érintette. A meghibásodás miatt mintegy 30 millió ember maradt áram nélkül, egyes területeken akár 13 órán keresztül.

A nagy áramszünet miatt hatalmas forgalmi dugó alakult ki New Yorkban 1965. november 9-én. NEW YORK - NOVEMBER 9: (FILE PHOTO) A high-angle view of a traffic jam on First Avenue during a power blackout, November 9, 1965 in New York City. The largest power blackout in the history of the U.S. affected a large part of the north eastern United States and Canada August 14, 2003 with power only beginning to come back in parts of the city early August 15, 2003. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
A nagy áramszünet miatt hatalmas forgalmi dugó alakult ki New Yorkban 1965. november 9-én
Fotó: Hulton Archive / Getty Images

A fennakadás helyi idő szerint nem sokkal 17 óra után kezdődött, amikor az emberek jelentős része éppen hazafelé tartott a munkából. New Yorkban, Bostonban és más nagyvárosokban kialudtak a közvilágítás lámpái, leálltak a közlekedési lámpák, és számos épületben megszűnt az áramellátás – írja a CBS News.

Megbénult a közlekedés, ezrek rekedtek a föld alatt

New Yorkban különösen súlyos fennakadásokat okozott az áramkimaradás. A metrók leálltak, az utasok a föld alatti szerelvényekben rekedtek, miközben a liftek és az elektromos berendezések is működésképtelenné váltak.

A közlekedési lámpák kiesése miatt az utcákon torlódások alakultak ki, a hatóságoknak pedig jelentős erőfeszítéseket kellett tenniük a közlekedés irányítása és a bajba jutott emberek megsegítése érdekében.

Bostonban szintén váratlanul érte a lakosságot az áramszünet. A korabeli visszaemlékezések szerint sokan eleinte nem tudták, hogy helyi meghibásodásról vagy jóval nagyobb kiterjedésű üzemzavarról van szó. A városban a közlekedés és a mindennapi szolgáltatások működésében is jelentős fennakadások keletkeztek.

Az 1965-ös áramszünet miatt leállt vonatok utasainak gyalog kellett elhagyniuk a síneket Jamaica, N.Y.: Passengers exit one of the stalled trains on the LIRR tracks in Jamaica, New York during the Great Northeast blackout on November 9, 1965. The embankment led to the street below. (Photo by Marvin Sussman/Newsday RM via Getty Images)
Az 1965-ös áramszünet miatt leállt vonatok utasainak gyalog kellett elhagyniuk a síneket
Fotó: Newsday LLC / Getty Images

Szabotázstól is tartottak a nagy áramszünet idején

Az áramellátás váratlan és nagy területre kiterjedő megszűnése kezdetben bizonytalanságot okozott. A hidegháború időszakában felmerült annak lehetősége is, hogy az esemény hátterében szándékos szabotázs állhat.

A vizsgálatok azonban később megállapították, hogy műszaki meghibásodás vezetett az áramkimaradáshoz. A problémát az Ontario tartományban található, Niagara-vízesés közelében működő villamosenergia-hálózat egyik védelmi berendezésének nem megfelelő beállítása idézte elő. A meghibásodás láncreakciót indított el az összekapcsolt elektromos hálózatban, amelynek következtében további vezetékek és erőművek kapcsolódtak le a rendszerről.

A New York-i Hatodik sugárút és a 49. utca kereszteződése az 1965-ös áramszünet alatt NEW YORK - NOVEMBER 9: New York City blackout also known as the Northeast blackout of 1965. Photographs taken at CBS headquarters and at various locations in the city. Image taken at 6th Avenue and 49th St. Image dated November 9, 1965. (Photo by CBS via Getty Images)
A New York-i Hatodik sugárút és a 49. utca kereszteződése az 1965-ös áramszünet alatt
Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images

Az áramszolgáltatás helyreállítása több órát vett igénybe. Egyes térségekben már az éjszaka folyamán visszatért az áram, máshol azonban csak másnap reggelre sikerült teljesen rendezni a helyzetet.

 

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