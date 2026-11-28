Akad, aki egy tengerparti villáról álmodik, más egy hangulatos vidéki házban képzeli el az életét. Egy lila hajú amerikai nagymama azonban egészen másra vágyott: több mint harminc éven keresztül élt faházakban, mígnem a hatóságok arra kényszerítették, hogy búcsút mondjon különleges otthonának.
Egyetlen éjszaka dőlt el minden a nagymama életében
Shawnee Chasser története akár egy hollywoodi film forgatókönyve is lehetne: a természetimádó nő évtizedeken át egy floridai faházban élt, ahol a madárcsicsergés helyettesítette az ébresztőórát, a dekorációt pedig trópusi növények alkották. Pedig nem volt mindig ennyire különleges az otthona: teljesen átlagos életet élt egészen 1976-ig, amikor megszületett első gyermeke, férje pedig meglepetésként légkondicionálót szereltetett közös házukba. Az ajándék azonban egészen váratlan reakciót váltott ki: Shawnee az első éjszakán heves szorongásra ébredt, és úgy érezte, muszáj kijutnia a házból, ami valósággal megfojtja őt. Ekkor döbbent rá, hogy számára a hagyományos otthon nem biztonságot, hanem bezártságot jelent. A felismerés gyökeresen megváltoztatta a felfogását, és végül a családi életét is új mederbe terelte: lakóautókban és sátrakban próbált lakni gyermekével és férjével, ám ezek az ideiglenes otthonok egy idő után nem bizonyultak túl praktikusnak. A sok költözésre és viszontagságra végül a házassága is ráment, de gyermeke mindvégig kitartott a nem mindennapi életmódja mellett. Végül megszületett Shawnee formabontó ötlete: ha a földön nem érzi jól magát, miért ne költözhetne a fák közé? 1992-ben pedig testvére, Ray segítségével el is készült az első faháza egy Miami környéki farmon. A beköltözés idején az Andrew hurrikán hatalmas pusztítást végzett a térségben, a különleges építmény azonban állva maradt. Shawnee ezt jó jelnek tekintette, és attól kezdve a természet közelsége határozta meg az ő és gyermeke mindennapjait.
Egy valóságos trópusi paradicsom
Újabb fejezet kezdődött az életében 2006-ban: fiával, Joshua Braden Levyvel egy körülbelül kétezer négyzetméteres, fákkal borított birtokra költöztek Miami-Dade megyében. Itt alakították ki azt a különleges otthont, amelyet Shawnee később a saját paradicsomának nevezett. A faház egy tölgy és egy fikuszféle között épült, és egyáltalán nem olyan volt, mint a gyerekeknek készített kerti bunkerek. Volt benne hálószoba, konyha, dolgozósarok, tv, internet, sőt vezetékes víz és elektromos áram is. A hálórészhez kanyargós lépcső vezetett, a kertben pedig vízeséssel díszített tó szolgált természetes medenceként. A különc nagymama ráadásul korántsem mondott le a modern élet kényelméről. Apró konyhájában rendszeresen főzött, otthonát pedig kutyákkal, macskákkal és mosómedvékkel osztotta meg.
– Mindig is a szabadban éltem. Számomra ez az egyetlen módja az életnek. Ha éjszaka nem hallom az esőt, vagy a szelet, megőrülök, és rám tör a klausztrofóbia. – mesélte 2023-ban. A természet közelsége a családi életét is meghatározta: gyermekeivel és unokáival a kertben található tóban fürödtek, a viharokat pedig nem feltétlenül a házba menekülve vészelték át.
– Amikor esik az eső, kimegyünk, és táncolunk vállalva, hogy bőrig ázunk – árulta el mosolyogva. Shawnee számára ugyanis a zivatar nem kellemetlenséget, hanem örömöt jelent: imádja a mennydörgést, a villámlást és az érzést, hogy semmi sem választja el a természettől.
A tragédia, amely a fákhoz kötötte
A faház azonban nem csupán a szabadságot jelenti számára, hanem fájdalmas családi emléket is őriz. Fia, Joshua 2009-ben, mindössze 32 évesen szívroham következtében meghalt, Shawnee számára pedig a veszteség feldolgozása érthető módon rendkívül nehéz volt. A birtok minden fája, minden apró részlete a gyerekére emlékeztette, ezért elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaha elhagyja a helyet.
– Mindenem megvan, amire szükségem van. Ez a hely a fiam miatt vált a paradicsomommá. Az ő emléke ad okot arra, hogy tovább éljek a halála után – nyilatkozta. A gyász után a munkájában is kapaszkodót talált: saját bio, gluténmentes pattogatott kukoricát készített, amit aztán több nagyobb amerikai üzletlánc is értékesíteni kezdett.
Egy feljelentés miatt veszélybe került
Aztán minden megváltozott 2015-ben: egy ismeretlen feljelentette a hatóságoknál, majd az ellenőrök megállapították, hogy a faház engedélyek nélkül épült, és az elektromos, valamint vízvezeték-hálózata sem felelt meg az előírásoknak. A hatóságok szerint az építmény veszélyes lehetett a lakókra és a környezetükre, ezért az átalakítását vagy lebontását követelték. Shawnee azonban hallani sem akart a költözésről.
– Nem megyek el. Huszonöt éve nem aludtam négy fal között. Egyszerűen ilyen vagyok. Nem akarom, hogy mások mondják meg, mitől lehetek boldog, csak azért, mert nem felelek meg az általuk felállított elvárásoknak – jelentette ki. Ügyvédekhez fordult, adományokat gyűjtött, és minden lehetséges módon próbálta megmenteni otthonát. Még pszichológust is felkeresett, hogy dokumentálják klausztrofóbiáját, a hatóságok azonban hajthatatlanok maradtak. A bírságok pedig folyamatosan halmozódtak, míg 2023-ra a tartozás megközelítette a 46 ezer dollárt.
A fájdalmas búcsú pillanata
Végül 2023 szeptemberében, 72 éves korában Shawnee meghozta élete egyik legnehezebb döntését: beleegyezett a faház lebontásába.
– Már nem tudok tovább harcolni. Az egész nagyon nyomasztóvá vált. Nem igazán volt választásom, és néha sírok, máskor pedig megpróbálom elfogadni a helyzetet – vallotta be megtörten. A bontás szeptemberben lezajlott, ő pedig kénytelen volt búcsút mondani annak az otthonnak, amely közel két évtizeden át jelentette számára a világ közepét.
– Olyan vagyok a négy fal között, mint egy kalitkába zárt madár. Ez az egész egyszerűen elviselhetetlen a számomra – árulta el.
– Hatalmas pusztítás történt, azóta sem tudok odamenni. Elképesztően elszomorít ez a helyzet – vallotta be. Shawnee azonban nem mondott le végleg az álmáról: abban reménykedik, hogy egyszer újra építhet egy szabályos, minden engedéllyel rendelkező, nyitott otthont szeretett birtokán. Szeretné ugyanis, ha az emberek megértenék, hogy ez számára többről szól, mint egy egyszerű otthonról: szabadságvágyról, veszteségről és mindarról, ami igazán boldoggá teszi őt - írja a Fanny magazin.