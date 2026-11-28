Akad, aki egy tengerparti villáról álmodik, más egy hangulatos vidéki házban képzeli el az életét. Egy lila hajú amerikai nagymama azonban egészen másra vágyott: több mint harminc éven keresztül élt faházakban, mígnem a hatóságok arra kényszerítették, hogy búcsút mondjon különleges otthonának.

Évtizedekig faházakban élt a nagymama, Shawnee Chasser

Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)



Egyetlen éjszaka dőlt el minden a nagymama életében

Shawnee Chasser története akár egy hollywoodi film forgatókönyve is lehetne: a természetimádó nő évtizedeken át egy floridai faházban élt, ahol a madárcsicsergés helyettesítette az ébresztőórát, a dekorációt pedig trópusi növények alkották. Pedig nem volt mindig ennyire különleges az otthona: teljesen átlagos életet élt egészen 1976-ig, amikor megszületett első gyermeke, férje pedig meglepetésként légkondicionálót szereltetett közös házukba. Az ajándék azonban egészen váratlan reakciót váltott ki: Shawnee az első éjszakán heves szorongásra ébredt, és úgy érezte, muszáj kijutnia a házból, ami valósággal megfojtja őt. Ekkor döbbent rá, hogy számára a hagyományos otthon nem biztonságot, hanem bezártságot jelent. A felismerés gyökeresen megváltoztatta a felfogását, és végül a családi életét is új mederbe terelte: lakóautókban és sátrakban próbált lakni gyermekével és férjével, ám ezek az ideiglenes otthonok egy idő után nem bizonyultak túl praktikusnak. A sok költözésre és viszontagságra végül a házassága is ráment, de gyermeke mindvégig kitartott a nem mindennapi életmódja mellett. Végül megszületett Shawnee formabontó ötlete: ha a földön nem érzi jól magát, miért ne költözhetne a fák közé? 1992-ben pedig testvére, Ray segítségével el is készült az első faháza egy Miami környéki farmon. A beköltözés idején az Andrew hurrikán hatalmas pusztítást végzett a térségben, a különleges építmény azonban állva maradt. Shawnee ezt jó jelnek tekintette, és attól kezdve a természet közelsége határozta meg az ő és gyermeke mindennapjait.

Las ordenanzas pueden acabar con el sueño de Shawnee Chasser: https://t.co/gjssWEz22X https://t.co/oPi2BSrcdr — Diario Extra (@DiarioExtraEc) September 18, 2016

Egy valóságos trópusi paradicsom

Újabb fejezet kezdődött az életében 2006-ban: fiával, Joshua Braden Levyvel egy körülbelül kétezer négyzetméteres, fákkal borított birtokra költöztek Miami-Dade megyében. Itt alakították ki azt a különleges otthont, amelyet Shawnee később a saját paradicsomának nevezett. A faház egy tölgy és egy fikuszféle között épült, és egyáltalán nem olyan volt, mint a gyerekeknek készített kerti bunkerek. Volt benne hálószoba, konyha, dolgozósarok, tv, internet, sőt vezetékes víz és elektromos áram is. A hálórészhez kanyargós lépcső vezetett, a kertben pedig vízeséssel díszített tó szolgált természetes medenceként. A különc nagymama ráadásul korántsem mondott le a modern élet kényelméről. Apró konyhájában rendszeresen főzött, otthonát pedig kutyákkal, macskákkal és mosómedvékkel osztotta meg.