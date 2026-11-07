„Nem tudom, mit tegyek!” – feleségét hívta zokogva a négygyermekes apa, mielőtt megfulladt

Egy egyszerű reggeli kávézásból indult útnak Joshua Bennett, ám többé nem tért haza családjához. A 34 éves, négygyermekes édesapa hétfőn autójával a floridai Palm Bay városában közlekedett, amikor a heves esőzések következtében kialakult áradás csapdájába került. A víz olyan gyorsan emelkedett, hogy a férfi járművét rövid idő alatt körülvette az ár.

A floridai áradás áldozata lett a négygyermekes édesapa - Fotó: GoFundMe

Joshua kétségbeesésében a feleségét, Stacy Petit Bennettet hívta fel FaceTime-on. A nő később a helyi WESH 2 televíziónak idézte fel férje utolsó pillanatait.

– Felhívott FaceTime-on, és csak sírt. Azt hajtogatta: „Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, mit tegyek!” Azt mondta, mintha egy folyó közepén lenne, az autóját pedig minden oldalról víz veszi körül – mesélte az összetört asszony.

Kétségbeesetten próbálta megmenteni férjét

Stacy azonnal arra kérte férjét, hogy törje be az autó egyik ablakát, és próbáljon kijutni a járműből. A videóhívás azonban néhány másodperccel később megszakadt.

Az asszony azonnal értesítette a segélyszolgálatot, majd órákon keresztül próbált segítséget szerezni férjének. A mentési erőfeszítések ellenére Joshua Bennett életét vesztette.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi autóját a San Filippo Drive úton öntötte el az áradás, és a jármű a benne tartózkodó férfival együtt víz alá került.

Négy gyermek maradt édesapa nélkül

Joshua Bennett felesége könnyek között beszélt arról, milyen ember volt a férje. Elmondása szerint Joshua rajongásig szerette gyermekeit, és minden szabad percét igyekezett velük tölteni.

A házaspárnak egy fia és három lánya született. A férfi különösen szeretett közös programokat szervezni a gyerekekkel: gyakran sütöttek együtt, és vízi sportokat is kipróbáltak.

Stacy és Joshua még az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg, majd 2020-ban összeházasodtak. Később ikerlányaik is születtek, akik rendkívül korán, a terhesség 25. hetében jöttek világra. A kislányok születési súlya mindössze körülbelül 450 gramm volt, és hónapokon át kórházi ellátásra szorultak.

A család életét az is nehezítette, hogy három gyermekük különleges gondoskodást igényel. Stacy ezért főállású édesanyaként otthon maradt, miközben férje jelentette számára a legfontosabb támaszt.