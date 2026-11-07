„Nem tudom, mit tegyek!” – feleségét hívta zokogva a négygyermekes apa, mielőtt megfulladt

Egy egyszerű reggeli kávézásból indult útnak Joshua Bennett, ám többé nem tért haza családjához. A 34 éves, négygyermekes édesapa hétfőn autójával a floridai Palm Bay városában közlekedett, amikor a heves esőzések következtében kialakult áradás csapdájába került. A víz olyan gyorsan emelkedett, hogy a férfi járművét rövid idő alatt körülvette az ár.
Joshua kétségbeesésében a feleségét, Stacy Petit Bennettet hívta fel FaceTime-on. A nő később a helyi WESH 2 televíziónak idézte fel férje utolsó pillanatait.
– Felhívott FaceTime-on, és csak sírt. Azt hajtogatta: „Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, mit tegyek!” Azt mondta, mintha egy folyó közepén lenne, az autóját pedig minden oldalról víz veszi körül – mesélte az összetört asszony.
Kétségbeesetten próbálta megmenteni férjét
Stacy azonnal arra kérte férjét, hogy törje be az autó egyik ablakát, és próbáljon kijutni a járműből. A videóhívás azonban néhány másodperccel később megszakadt.
Az asszony azonnal értesítette a segélyszolgálatot, majd órákon keresztül próbált segítséget szerezni férjének. A mentési erőfeszítések ellenére Joshua Bennett életét vesztette.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi autóját a San Filippo Drive úton öntötte el az áradás, és a jármű a benne tartózkodó férfival együtt víz alá került.
Négy gyermek maradt édesapa nélkül
Joshua Bennett felesége könnyek között beszélt arról, milyen ember volt a férje. Elmondása szerint Joshua rajongásig szerette gyermekeit, és minden szabad percét igyekezett velük tölteni.
A házaspárnak egy fia és három lánya született. A férfi különösen szeretett közös programokat szervezni a gyerekekkel: gyakran sütöttek együtt, és vízi sportokat is kipróbáltak.
Stacy és Joshua még az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg, majd 2020-ban összeházasodtak. Később ikerlányaik is születtek, akik rendkívül korán, a terhesség 25. hetében jöttek világra. A kislányok születési súlya mindössze körülbelül 450 gramm volt, és hónapokon át kórházi ellátásra szorultak.
A család életét az is nehezítette, hogy három gyermekük különleges gondoskodást igényel. Stacy ezért főállású édesanyaként otthon maradt, miközben férje jelentette számára a legfontosabb támaszt.
– Most gyakorlatilag mindent elölről kell kezdenünk. Ő már nincs itt. Elveszítettem a támaszomat, a gyermekeim pedig az édesapjukat – mondta a gyászoló nő.
A család jelenleg azon dolgozik, hogy Joshua földi maradványait szülőállamába, New Hampshire-be szállítsák. A hozzátartozók adománygyűjtést is indítottak az özvegy és a négy gyermek megsegítésére.
Halálos áldozatokat követelt a pusztító floridai áradás
A rendkívüli esőzések Florida Brevard megyéjében súlyos áradásokat okoztak. Palm Bay térségében egyetlen nap alatt helyenként közel 500 milliméter csapadék hullott, ami rendkívüli terhelést jelentett a vízelvezető rendszerek számára.
Joshua Bennett mellett egy másik ember is életét vesztette. A 78 éves Archie Richardsot szintén az autójában találták holtan, miután a hétfői vihar idején eltűntként keresték.
A hatóságok ismételten arra figyelmeztették a lakosságot, hogy áradás idején senki ne próbáljon elöntött útszakaszokon áthajtani. A víz mélysége és sodrása ugyanis rendkívül megtévesztő lehet, és akár néhány másodperc alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki.
Joshua Bennett tragédiája négy gyermeket fosztott meg édesapjától, feleségét pedig attól az embertől, akivel közös jövőt tervezett. Az özvegy számára örökre emlékezetes marad az utolsó videóhívás, amelyben férje még kétségbeesetten reménykedett a menekülésben.