Meghalt a Nobel-díjas közgazdász

Nyolcvanöt éves korában meghalt William Nordhaus Nobel-díjas közgazdász, a szén-dioxid-adó elméletének egyik legfontosabb kidolgozója. Az amerikai tudós október 30-án, pénteken halt meg connecticuti otthonában, miután hosszabb ideje glioblasztómával, egy agresszív agydaganattal küzdött.

William Nordhaus, a Nobel-díjas közgazdász a szén-dioxid-adó elméletének egyik legfontosabb kidolgozója volt

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Halálhírét a Yale Egyetem jelentette be, ahol Nordhaus emeritus professzorként dolgozott – számolt be róla a New York Times.

A Nobel-díjas közgazdász munkássága a klímavédelmet is meghatározta

William Nordhaus 2018-ban Paul Romerrel megosztva kapta meg a közgazdasági Nobel-emlékdíjat, amiért az éghajlatváltozás hatásait beépítette a hosszú távú makrogazdasági elemzésekbe.

Legismertebb tudományos eredménye a DICE-modell, amely a gazdasági növekedés, a szén-dioxid-kibocsátás és a klímaváltozás közötti összefüggéseket vizsgálja. A modell segítségével megbecsülhetők a globális felmelegedés okozta gazdasági károk, valamint a kibocsátáscsökkentő intézkedések költségei.

Nordhaus a szén-dioxid-adó egyik legfontosabb elméleti megalapozója volt. Elképzelése szerint a környezetszennyezés megadóztatásával annak társadalmi és gazdasági költségei beépülhetnének a piaci árakba.