Meghalt a Nobel-díjas közgazdász

Nyolcvanöt éves korában meghalt William Nordhaus Nobel-díjas közgazdász, a szén-dioxid-adó elméletének egyik legfontosabb kidolgozója. Az amerikai tudós október 30-án, pénteken halt meg connecticuti otthonában, miután hosszabb ideje glioblasztómával, egy agresszív agydaganattal küzdött.
Halálhírét a Yale Egyetem jelentette be, ahol Nordhaus emeritus professzorként dolgozott – számolt be róla a New York Times.
A Nobel-díjas közgazdász munkássága a klímavédelmet is meghatározta
William Nordhaus 2018-ban Paul Romerrel megosztva kapta meg a közgazdasági Nobel-emlékdíjat, amiért az éghajlatváltozás hatásait beépítette a hosszú távú makrogazdasági elemzésekbe.
Legismertebb tudományos eredménye a DICE-modell, amely a gazdasági növekedés, a szén-dioxid-kibocsátás és a klímaváltozás közötti összefüggéseket vizsgálja. A modell segítségével megbecsülhetők a globális felmelegedés okozta gazdasági károk, valamint a kibocsátáscsökkentő intézkedések költségei.
Nordhaus a szén-dioxid-adó egyik legfontosabb elméleti megalapozója volt. Elképzelése szerint a környezetszennyezés megadóztatásával annak társadalmi és gazdasági költségei beépülhetnének a piaci árakba.
Kutatásai jelentős hatást gyakoroltak a nemzetközi klímapolitikára, valamint a környezetvédelmi adózásról és a kibocsátáskereskedelmi rendszerekről szóló szakmai vitákra.