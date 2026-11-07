Drámai jövendölések: ezeket jósolta Nostradamus 2027-re

Nostradamusnak több meglehetősen hátborzongató jóslatot is tulajdonítanak 2027-re. Ezek között pusztító erdőtüzek, gazdasági zűrzavar és egyéb világméretű események is szerepelnek. Egy dolog azonban biztos: ha a néhai látnoknak tulajdonított próféciákból indulunk ki, meglehetősen viharos év várhat ránk.
Előkerültek Nostradamus hátborzongató 2027-es jóslatai
Az asztrológus ugyan még 1566-ban meghalt, de vannak, akik úgy vélik, hogy próféciái továbbra is meglepően pontosak, és neki tulajdonítják több jelentős világeseményt, köztük a londoni nagy tűzvész, a francia forradalom és JFK meggyilkolásának pontos megjóslását is.
Fontos azonban megjegyezni, hogy Nostradamus a Centuriák című művében szereplő több mint 900 négysoros vers egyikében sem említi konkrétan a 2027-es évet. Sőt, jóslatai nem túl konkrétak, inkább költői, szimbolikus megfogalmazásúak, így értelmezésük nemcsak kihívást jelent, de sokszor egyénileg eltérhet.
Egyesek szerint az XI. Centuria 27. négysorosa a 2027-es évre utalhat, és ha ez így van, akkor jelentős események vannak kilátásban. Elsőként a jós egy egész világot sújtó tűzvészről tesz említést.
Mennyei tűz a nyugati oldalon,
És délről keletre futva,
Félholt férgek, akik még gyökeret sem találnak.
Azt is felvetette, hogy gazdasági válság lehet a horizonton: a néhai asztrológus "felfújt arany- és ezüstmásolatokat" említ, amelyek "kimerülnek és szertefoszlanak az adósság miatt", mielőtt figyelmeztetne: "Minden írás és kötvény semmivé lesz."
Egy közel-keleti konfliktus lehetséges fordulatáról is van egy jóslat. Az V. Centuria 27. négysorosában Nostradamus ezt írta:
Tűzön és fegyvereken át, nem messze a Fekete-tengertől,
Perzsiából jön majd, hogy elfoglalja Trabzont.
Perzsia Irán történelmi neve, míg Trabzon egy város a Fekete-tenger partján, Törökország északkeleti részén, így ez a közel-keleti konfliktusban való változásra utalhat.
2027 lehet az az év is, amikor végre rátalálnak a hírhedt Oak Island-i kincsre. Az állítólagos kincset évtizedek óta keresik a vadászok, de Nostradamustól van egy utalás erre is.
Gienne villám sújtotta tölgyfája alatt, nem messze innen rejtőzik a kincs
- írta, de arra is figyelmeztet, hogy az a személy, aki rátalál, annak élete meglehetősen hátborzongató véget ér.
Megjósolta Nostradamus a franciaországi zavargásokat?
Nostradamus még a politikai felfordulást is megjósolhatta Franciaországban. Egyik írása azt állítja, hogy csapás éri a "Dauphint" - ez történelmileg a mára megszűnt francia trónörökösre utal, de egyes értelmezések szerint a francia elnöki poszt egyik legesélyesebb várományosára, Marine Le Penre utalhat.
A franciák jövőre új elnököt választanak, mivel Emmanuel Macron jelenlegi államfői mandátuma 2027-ben lejár. Ha Nostradamusnak igaza van, a választási küzdelem a vártnál jóval kiélezettebb lehet - írja a LadBible.