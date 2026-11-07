Drámai jövendölések: ezeket jósolta Nostradamus 2027-re

Nostradamusnak több meglehetősen hátborzongató jóslatot is tulajdonítanak 2027-re. Ezek között pusztító erdőtüzek, gazdasági zűrzavar és egyéb világméretű események is szerepelnek. Egy dolog azonban biztos: ha a néhai látnoknak tulajdonított próféciákból indulunk ki, meglehetősen viharos év várhat ránk.

Előkerültek Nostradamus hátborzongató 2027-es jóslatai. Fotó: Wikimedia Commons

Előkerültek Nostradamus hátborzongató 2027-es jóslatai

Az asztrológus ugyan még 1566-ban meghalt, de vannak, akik úgy vélik, hogy próféciái továbbra is meglepően pontosak, és neki tulajdonítják több jelentős világeseményt, köztük a londoni nagy tűzvész, a francia forradalom és JFK meggyilkolásának pontos megjóslását is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy Nostradamus a Centuriák című művében szereplő több mint 900 négysoros vers egyikében sem említi konkrétan a 2027-es évet. Sőt, jóslatai nem túl konkrétak, inkább költői, szimbolikus megfogalmazásúak, így értelmezésük nemcsak kihívást jelent, de sokszor egyénileg eltérhet.

Egyesek szerint az XI. Centuria 27. négysorosa a 2027-es évre utalhat, és ha ez így van, akkor jelentős események vannak kilátásban. Elsőként a jós egy egész világot sújtó tűzvészről tesz említést.

Mennyei tűz a nyugati oldalon, És délről keletre futva, Félholt férgek, akik még gyökeret sem találnak.

Azt is felvetette, hogy gazdasági válság lehet a horizonton: a néhai asztrológus "felfújt arany- és ezüstmásolatokat" említ, amelyek "kimerülnek és szertefoszlanak az adósság miatt", mielőtt figyelmeztetne: "Minden írás és kötvény semmivé lesz."

Egy közel-keleti konfliktus lehetséges fordulatáról is van egy jóslat. Az V. Centuria 27. négysorosában Nostradamus ezt írta:

Tűzön és fegyvereken át, nem messze a Fekete-tengertől, Perzsiából jön majd, hogy elfoglalja Trabzont.

Perzsia Irán történelmi neve, míg Trabzon egy város a Fekete-tenger partján, Törökország északkeleti részén, így ez a közel-keleti konfliktusban való változásra utalhat.

2027 lehet az az év is, amikor végre rátalálnak a hírhedt Oak Island-i kincsre. Az állítólagos kincset évtizedek óta keresik a vadászok, de Nostradamustól van egy utalás erre is.

Gienne villám sújtotta tölgyfája alatt, nem messze innen rejtőzik a kincs

- írta, de arra is figyelmeztet, hogy az a személy, aki rátalál, annak élete meglehetősen hátborzongató véget ér.