Kínai kémmel lehetett viszonya a világ egyik legértékesebb cégének vezetőjének

Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa, miután olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Jensen Huang vezérigazgató kapcsolatban állt egy feltételezett kínai kémmel. Az amerikai technológiai vállalat közölte, hogy egyelőre nincs arra utaló bizonyíték, hogy üzleti titkai vagy az Egyesült Államok nemzetbiztonsága veszélybe került volna – számolt be róla a BBC.
Jensen Huang külön nyilatkozatban elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, és bocsánatot kért családjától, valamint a vállalat alkalmazottaitól és részvényeseitől.
Hűtlen voltam a feleségemhez. A tetteimmel fájdalmat okoztam neki és a gyermekeinknek. Nincs mentség arra, amit tettem. Mélységesen sajnálom
– fogalmazott a vezérigazgató.
Huang hangsúlyozta, hogy teljes felelősséget vállal a történtekért, támogatja a független vizsgálatot, és mindenben együttműködik az igazgatótanáccsal. Hozzátette, hogy továbbra is elkötelezett az Nvidia és az Egyesült Államok nemzetbiztonságának védelme mellett.
Az Nvidia vezérigazgatójának kapcsolatát az amerikai hírszerzés is vizsgálta
A The New York Times október végén arról számolt be, hogy az amerikai hírszerző szolgálatok megfigyelés alatt tartották Alice Huang kínai üzletasszonyt, akiről azt feltételezték, hogy Peking megbízásából kémkedett.
A névazonosság ellenére a nő nem rokona Jensen Huangnak. Alice Huang, akit Huang Le néven is ismernek, a szingapúri székhelyű Megaspeed adatközpont-üzemeltető vállalathoz köthető.
A lap névtelenséget kérő forrásai szerint a hírszerző szolgálatok a nő kommunikációjának megfigyelése során azonosítottak egy amerikai állampolgárt, akiről később kiderült, hogy Jensen Huang.
Egyelőre nem ismert, hogy Alice Huang milyen információkat adhatott át a kínai hatóságoknak, illetve hogy feltételezett hírszerző tevékenysége mikor kezdődhetett. Az üzletasszony nem válaszolt a The New York Times megkeresésére.
Az Nvidia igazgatótanácsa közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat alapítója és vezérigazgatója egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A testület ezért minden rendelkezésre álló információt megvizsgál.
A Megaspeed vezetése szintén belső vizsgálatot indított, amelynek lefolytatásával külső jogi tanácsadókat bízott meg.
Donald Trump is megszólalt az Nvidia-botrányról
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a vizsgálatról szóló hírek megjelenése óta nem beszélt Jensen Huanggal.
Az elnök újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy rendes embernek tartja az Nvidia vezetőjét, aki szerinte rendkívül sokat tett az Egyesült Államokért.
A The New York Times értesülései szerint Trumpot már tavaly tájékoztatták azokról a hírszerzési információkról, amelyek Alice Huang feltételezett kínai kapcsolataira utaltak.
Amikor vasárnap arról kérdezték, hogy utólag szükségesnek tartotta volna-e az intézkedést, az elnök nemmel válaszolt, és hangsúlyozta, hogy becsületes embernek tartja Huangot.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter nem kívánta kommentálni az ügyet. A The New York Times szerint ugyanakkor tavasszal az ő felügyelete alatt készült egy feljegyzés, amely figyelmeztette a Trump-kormányzatot a vezérigazgató és a kínai üzletasszony kapcsolatára.
Kína korábban visszautasította a kémkedéssel kapcsolatos vádakat. Guo Jiakun külügyi szóvivő alaptalan találgatásoknak nevezte az állításokat, amelyek szerinte Kína lejáratását szolgálják.
Az amerikai kongresszus is magyarázatot vár
Az ügy az amerikai kongresszus figyelmét is felkeltette. A képviselőház három republikánus bizottsági vezetője levélben kérte Jensen Huangot, hogy még novemberben jelenjen meg egy meghallgatáson.
A törvényhozók elsősorban arra kíváncsiak, milyen biztonsági intézkedésekkel védekezik az Nvidia a külföldi hírszerzési tevékenységgel szemben.
A levél szerint a sajtóban megjelent információk súlyos nemzetbiztonsági aggályokat vetnek fel, különösen a fejlett amerikai technológiákhoz való kínai hozzáférés miatt.
Az Nvidia a mesterséges intelligenciához szükséges chipek egyik legfontosabb gyártója. Termékeit többek között az OpenAI és a Meta is használja, a vállalat piaci értéke pedig megközelíti a 4500 milliárd dollárt. A cég technológiája régóta az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági és technológiai versengés középpontjában áll. Washington korábban korlátozta az Nvidia fejlett félvezetőinek kínai értékesítését, januárban azonban bizonyos feltételek mellett engedélyezte a H200-as chipek exportját.
Jensen Huang több mint harminc éve vezeti az általa alapított vállalatot, amelynek fejlődésében meghatározó szerepet játszott. Az Nvidia igazgatótanácsa jelezte, hogy a mostani vizsgálat ellenére Huang továbbra is elkötelezett a vállalat irányítása mellett.