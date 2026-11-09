Kínai kémmel lehetett viszonya a világ egyik legértékesebb cégének vezetőjének

Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa, miután olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Jensen Huang vezérigazgató kapcsolatban állt egy feltételezett kínai kémmel. Az amerikai technológiai vállalat közölte, hogy egyelőre nincs arra utaló bizonyíték, hogy üzleti titkai vagy az Egyesült Államok nemzetbiztonsága veszélybe került volna – számolt be róla a BBC.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója

Fotó: JOEL SAGET / AFP

Jensen Huang külön nyilatkozatban elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, és bocsánatot kért családjától, valamint a vállalat alkalmazottaitól és részvényeseitől.

Hűtlen voltam a feleségemhez. A tetteimmel fájdalmat okoztam neki és a gyermekeinknek. Nincs mentség arra, amit tettem. Mélységesen sajnálom

– fogalmazott a vezérigazgató.

Huang hangsúlyozta, hogy teljes felelősséget vállal a történtekért, támogatja a független vizsgálatot, és mindenben együttműködik az igazgatótanáccsal. Hozzátette, hogy továbbra is elkötelezett az Nvidia és az Egyesült Államok nemzetbiztonságának védelme mellett.

Az Nvidia vezérigazgatójának kapcsolatát az amerikai hírszerzés is vizsgálta

A The New York Times október végén arról számolt be, hogy az amerikai hírszerző szolgálatok megfigyelés alatt tartották Alice Huang kínai üzletasszonyt, akiről azt feltételezték, hogy Peking megbízásából kémkedett.

A névazonosság ellenére a nő nem rokona Jensen Huangnak. Alice Huang, akit Huang Le néven is ismernek, a szingapúri székhelyű Megaspeed adatközpont-üzemeltető vállalathoz köthető.

A lap névtelenséget kérő forrásai szerint a hírszerző szolgálatok a nő kommunikációjának megfigyelése során azonosítottak egy amerikai állampolgárt, akiről később kiderült, hogy Jensen Huang.

Egyelőre nem ismert, hogy Alice Huang milyen információkat adhatott át a kínai hatóságoknak, illetve hogy feltételezett hírszerző tevékenysége mikor kezdődhetett. Az üzletasszony nem válaszolt a The New York Times megkeresésére.

Az Nvidia igazgatótanácsa közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat alapítója és vezérigazgatója egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A testület ezért minden rendelkezésre álló információt megvizsgál.