Nem mindennapi ügyben kellett ítéletet hoznia egy brit bíróságnak, miután egy pár fényes nappal, egy forgalmas szupermarket előtt létesített szexuális kapcsolatot. A 44 éves Nicky Wilson és egy meg nem nevezett nő június 3-án, az angliai Ramsgate városában található Waitrose áruház előtt került intim helyzetbe.

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

A páros a bevásárlókocsik tárolójában terített le egy takarót, majd bebújtak alá. Arra azonban láthatóan nem gondoltak, hogy a mozdulataikat az üzletből is észre lehet venni.

A vásárlók is látták, hogy szexelnek a szupermarket előtt

A KentOnline beszámolója szerint az esetet először az áruház cigarettapultjánál dolgozó alkalmazott vette észre. A nőnek feltűnt, hogy a takaró alatt fekvő pár gyanús mozdulatokat tesz.

Dylan Bradshaw ügyész a bíróságon részletesen ismertette a történteket. Elmondása szerint a férfi és a nő a bevásárlókocsik tárolójában helyezkedett el, ahol elegendő hely volt ahhoz, hogy egymás mellé feküdjenek.

Az alkalmazott számára a takaró alatti mozgásból egyértelművé vált, hogy a pár szexuális kapcsolatot létesít.

A jelenetet ráadásul nemcsak az üzlet dolgozói, hanem a vásárlók is észrevették. Többen bementek az áruházba, hogy szóljanak a személyzetnek a történtekről.

A beszámoló szerint a pár egészen délután három óráig a helyszínen maradt.

Eltűnt a nő bugyija, amikor előbújt a takaró alól

A történet egyik legmeghökkentőbb részlete akkor következett, amikor a nő végül előbújt a takaró alól. Az ügyész elmondása szerint a nő korábban levette a nadrágját, egyik lába pedig kilógott a takaró alól. Amikor felállt, kiderült, hogy deréktól lefelé nincs megfelelően felöltözve.

A nő kétségbeesetten keresni kezdte az alsóneműjét, amelyet először nem talált meg.

A helyszínre érkező rendőrök végül már akkor találkoztak vele, amikor a bugyija előkerült, a nadrágját azonban még mindig nem vette vissza.

A hatóságok számára a pár nem volt ismeretlen: mindketten hajléktalanként éltek a környéken.

A bíróságon elhangzottak szerint a nő agresszívan viselkedett a rendőrökkel szemben, míg a férfi együttműködőbbnek bizonyult.