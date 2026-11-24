Nem mindennapi ügyben kellett ítéletet hoznia egy brit bíróságnak, miután egy pár fényes nappal, egy forgalmas szupermarket előtt létesített szexuális kapcsolatot. A 44 éves Nicky Wilson és egy meg nem nevezett nő június 3-án, az angliai Ramsgate városában található Waitrose áruház előtt került intim helyzetbe.
A páros a bevásárlókocsik tárolójában terített le egy takarót, majd bebújtak alá. Arra azonban láthatóan nem gondoltak, hogy a mozdulataikat az üzletből is észre lehet venni.
A vásárlók is látták, hogy szexelnek a szupermarket előtt
A KentOnline beszámolója szerint az esetet először az áruház cigarettapultjánál dolgozó alkalmazott vette észre. A nőnek feltűnt, hogy a takaró alatt fekvő pár gyanús mozdulatokat tesz.
Dylan Bradshaw ügyész a bíróságon részletesen ismertette a történteket. Elmondása szerint a férfi és a nő a bevásárlókocsik tárolójában helyezkedett el, ahol elegendő hely volt ahhoz, hogy egymás mellé feküdjenek.
Az alkalmazott számára a takaró alatti mozgásból egyértelművé vált, hogy a pár szexuális kapcsolatot létesít.
A jelenetet ráadásul nemcsak az üzlet dolgozói, hanem a vásárlók is észrevették. Többen bementek az áruházba, hogy szóljanak a személyzetnek a történtekről.
A beszámoló szerint a pár egészen délután három óráig a helyszínen maradt.
Eltűnt a nő bugyija, amikor előbújt a takaró alól
A történet egyik legmeghökkentőbb részlete akkor következett, amikor a nő végül előbújt a takaró alól. Az ügyész elmondása szerint a nő korábban levette a nadrágját, egyik lába pedig kilógott a takaró alól. Amikor felállt, kiderült, hogy deréktól lefelé nincs megfelelően felöltözve.
A nő kétségbeesetten keresni kezdte az alsóneműjét, amelyet először nem talált meg.
A helyszínre érkező rendőrök végül már akkor találkoztak vele, amikor a bugyija előkerült, a nadrágját azonban még mindig nem vette vissza.
A hatóságok számára a pár nem volt ismeretlen: mindketten hajléktalanként éltek a környéken.
A bíróságon elhangzottak szerint a nő agresszívan viselkedett a rendőrökkel szemben, míg a férfi együttműködőbbnek bizonyult.
Meglepően enyhe következménye lett a nyilvános szexnek
Nicky Wilsont és a nőt a közerkölcsöt sértő cselekménnyel vádolták meg. A 44 éves férfi a bíróságon elismerte a történteket. Védője hangsúlyozta, hogy ügyfele tisztában van azzal, hogy helytelenül cselekedett.
Az ügyvéd azt is elmondta, hogy Wilson az utcán él, de szeretne változtatni a helyzetén, és abban reménykedik, hogy hamarosan szálláshoz juthat. Bár jelenleg kábítószert fogyaszt, igyekszik leszokni, és hetente találkozik egy segítő szakemberrel.
A bíróság végül figyelembe vette a férfi életkörülményeit és azt, hogy megpróbál változtatni az életén.
Wilsont 12 hónapos feltételes mentesítésben részesítették, és 26 font áldozatvédelmi pótdíj megfizetésére kötelezték.
Ez azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek találták, de nem szabtak ki rá azonnali büntetést. A 26 fontos összeg tehát nem hagyományos pénzbírság, hanem a bírósági döntéshez kapcsolódó kötelező befizetés.
A nő ügyében egyelőre nem született hasonló döntés, mivel az ellene folyó eljárás más bírósági ügyekkel is összefügg.