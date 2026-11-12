Újabb riadalom Európában, több ezer iskolát fenyegettek meg

Újabb tömeges bombafenyegetési hullám rázta meg Olaszországot: csütörtökön több mint 1800 iskolának küldtek robbantással fenyegető e-maileket. Az olasz iskolák közül sokan azonnal bezártak, a szülők pedig tömegesen indultak gyermekeikért. Egy nappal korábban már mintegy 6300 intézmény kapott hasonló fenyegetést.
A történtek jelentős fennakadásokat okoztak az oktatásban. A római rendőrség közlése szerint a fenyegetések mögött egyelőre semmilyen konkrét bizonyítékot nem találtak, amely valódi veszélyre utalna.
Az Ansa olasz hírügynökség szerint a szerdai üzenetekhez hasonlóan a legutóbbi e-maileket is egy bizonyos „Mihail Andropov” írta alá, aki a „Misoginisztáni Vilajet vezetőjeként” mutatkozott be. Ugyanez a magát elkövetőnek nevező személy a múlt héten Írországban és Bulgáriában működő szerkesztőségeknek küldött bombafenyegetéseket is magára vállalta.
Több országban is riadalmat keltettek a fenyegetések
A mostani olaszországi esetek egy több országot érintő fenyegetéshullám részei. Szerdán az Egyesült Királyságban, Skóciában és Észak-Írországban is több száz iskola kaphatott olyan elektronikus levelet, amelyben állítólagos robbanószerkezetekre figyelmeztettek. Egyes intézményeket elővigyázatosságból kiürítettek, a diákokat hazaküldték.
A Police Scotland később közölte, hogy a levelek nem jelentenek hiteles fenyegetést, és nincs bizonyíték közvetlen támadás veszélyére. A hatóságok vizsgálják, honnan indították a megtévesztő kampányt.
Olaszországban már szerdán is mintegy 300 iskolát ürítettek ki hasonló fenyegetések miatt. A hatóságok akkor sem találtak valódi veszélyre utaló jeleket. Giorgia Meloni miniszterelnök a történtek miatt miniszteri értekezletet hívott össze, és az ellenzék vezetőivel is egyeztetett.
A csütörtöki újabb fenyegetések után Meloni hivatala azt közölte: nem indokolt épületeket kiüríteni pusztán azért, mert tömegesen küldött fenyegető e-mail érkezik, ha nincs más konkrét jel, amely valódi veszélyre utalna. A kormány ennek megfelelő intézkedésre kéri majd az iskolákat.
Európát egyre több hibrid támadás fenyegeti
A fenyegetéshullám az európai hibrid támadásokkal kapcsolatos aggodalmak közepette érkezett. Az elmúlt időszakban szupermarketeket, vérbankokat, légiközlekedési rendszereket és televíziós szerkesztőségeket is célba vettek különböző fenyegetések és kiberműveletek.
Franciaország kedden bekérette Irán párizsi nagykövetét, miután azzal vádolta meg Teheránt, hogy kibertámadással több száz szupermarket hűtőberendezését bénította meg. Irán alaptalannak és ellenségesnek nevezte a francia vádakat.
Egyes európai tisztviselők Oroszországot gyanítják az Ukrajnát támogató országok elleni akciók megszervezésével. Moszkva tagadja a felelősségét, és lejárató kampánynak nevezi az ellene felhozott vádakat.
Elly Schlein, a legnagyobb olasz ellenzéki erő, a Demokrata Párt vezetője szerint erősebb együttműködésre van szükség a kiberbiztonságért felelős szervek között. A politikus azt javasolta, hogy a rendelkezésre álló források egy részét csoportosítsák át a kibervédelem megerősítésére.