Újabb riadalom Európában, több ezer iskolát fenyegettek meg

Újabb tömeges bombafenyegetési hullám rázta meg Olaszországot: csütörtökön több mint 1800 iskolának küldtek robbantással fenyegető e-maileket. Az olasz iskolák közül sokan azonnal bezártak, a szülők pedig tömegesen indultak gyermekeikért. Egy nappal korábban már mintegy 6300 intézmény kapott hasonló fenyegetést.

Olasz iskolák: újabb tömeges bombafenyegetés Európában Forrás: Pexels

A történtek jelentős fennakadásokat okoztak az oktatásban. A római rendőrség közlése szerint a fenyegetések mögött egyelőre semmilyen konkrét bizonyítékot nem találtak, amely valódi veszélyre utalna.

Az Ansa olasz hírügynökség szerint a szerdai üzenetekhez hasonlóan a legutóbbi e-maileket is egy bizonyos „Mihail Andropov” írta alá, aki a „Misoginisztáni Vilajet vezetőjeként” mutatkozott be. Ugyanez a magát elkövetőnek nevező személy a múlt héten Írországban és Bulgáriában működő szerkesztőségeknek küldött bombafenyegetéseket is magára vállalta.

Több országban is riadalmat keltettek a fenyegetések

A mostani olaszországi esetek egy több országot érintő fenyegetéshullám részei. Szerdán az Egyesült Királyságban, Skóciában és Észak-Írországban is több száz iskola kaphatott olyan elektronikus levelet, amelyben állítólagos robbanószerkezetekre figyelmeztettek. Egyes intézményeket elővigyázatosságból kiürítettek, a diákokat hazaküldték.

A Police Scotland később közölte, hogy a levelek nem jelentenek hiteles fenyegetést, és nincs bizonyíték közvetlen támadás veszélyére. A hatóságok vizsgálják, honnan indították a megtévesztő kampányt.

Olaszországban már szerdán is mintegy 300 iskolát ürítettek ki hasonló fenyegetések miatt. A hatóságok akkor sem találtak valódi veszélyre utaló jeleket. Giorgia Meloni miniszterelnök a történtek miatt miniszteri értekezletet hívott össze, és az ellenzék vezetőivel is egyeztetett.

A csütörtöki újabb fenyegetések után Meloni hivatala azt közölte: nem indokolt épületeket kiüríteni pusztán azért, mert tömegesen küldött fenyegető e-mail érkezik, ha nincs más konkrét jel, amely valódi veszélyre utalna. A kormány ennek megfelelő intézkedésre kéri majd az iskolákat.