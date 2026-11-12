Öngyilkos lett a Fehér Ház környékén lövöldöző férfi, kiderült, mi állhatott a háttérben - videó

Meghalt a férfi, aki csütörtök reggel egy washingtoni fitneszközpontban agyonlőtt egy embert, majd további négy személyt megsebesített. A támadó egy közeli társasház penthouse lakásába menekült, ahol telefonon egyeztetett a rendőrség tárgyalóival, majd önkezével vetett véget életének – közölte Jeffery Carroll, a washingtoni rendőrség megbízott vezetője.
A fitneszteremben kezdődött a támadás
Mint arról korábban beszámoltunk, a lövöldözés a Logan Circle negyedben,
a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra történt.
A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a környéket lezárták, a közeli iskolákban pedig biztonsági zárlatot rendeltek el. A különleges egységek a társasház tetején is állást foglaltak.
A férfi a VIDA Fitness központban nyitott tüzet a reggeli edzés idején. Mintegy ötvenen tartózkodtak a teremben, amikor eldördültek a lövések.
Egy férfit nyakon talált a lövedék, és a helyszínen meghalt. A támadó ezt követően elhagyta a fitnesztermet, majd a környéken további négy embert sebesített meg
– írja az AP NEWS.
Szemtanúk: pillanatok alatt kitört a pánik
James Spellman szerint mintegy ötvenen voltak az edzőteremben, amikor lövések dördültek. Néhány másodperccel később egy férfi a földre zuhant, nyakon lőtték, és életét vesztette.
Anthony Mirones az edzőterem kardiógépeinél edzett, amikor egy hangos csattanást hallott, de először azt hitte, valami leesett. Ezután megszólalt a tűzjelző, és az emberek futni kezdtek.
A menekülőknek át kellett lépniük a holttesten
– mondta.
Ryan Dubicki a közeli lakásából körülbelül öt durranást hallott. Először azt gondolta, építkezés zajlik, röviddel később azonban már „mindenhol rendőrök voltak”.
Orvos volt a támadó
A hatóságok előzetesen Matt Lambertként azonosították a férfit.
A bírósági iratok alapján orvos volt, és hosszabb ideje komoly konfliktusban állt annak a társasháznak a vezetésével, ahol a lakása volt.
Lambert tavaly pert is indított az épület üzemeltetése miatt. Azt állította, hogy 2024 óta nem tudja használni hetedik emeleti penthouse lakását a penész, a nedvesség és a beázások miatt. Szerinte a problémák azután kezdődtek, hogy egy kivitelező munkálatokat végzett az épület külső részén.
A jogvita még nem zárult le, a felek között jövő márciusra közvetítői egyeztetést tűztek ki. Egyelőre nem tudni, hogy a társasházzal kialakult konfliktusnak pontosan milyen szerepe volt a támadásban.
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