Öngyilkos lett a Fehér Ház környékén lövöldöző férfi, kiderült, mi állhatott a háttérben - videó

Meghalt a férfi, aki csütörtök reggel egy washingtoni fitneszközpontban agyonlőtt egy embert, majd további négy személyt megsebesített. A támadó egy közeli társasház penthouse lakásába menekült, ahol telefonon egyeztetett a rendőrség tárgyalóival, majd önkezével vetett véget életének – közölte Jeffery Carroll, a washingtoni rendőrség megbízott vezetője.

A támadó egy zsúfolt edzőteremben végzett egy férfival, majd elmenekült, és további négy embert meglőtt Washingtonban. A fegyveres végül öngyilkos lett.

Fotó: MEHMET ESER / AFP

A fitneszteremben kezdődött a támadás

Mint arról korábban beszámoltunk, a lövöldözés a Logan Circle negyedben,

a Fehér Háztól mintegy 1,6 kilométerre északra történt.

A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a környéket lezárták, a közeli iskolákban pedig biztonsági zárlatot rendeltek el. A különleges egységek a társasház tetején is állást foglaltak.

A férfi a VIDA Fitness központban nyitott tüzet a reggeli edzés idején. Mintegy ötvenen tartózkodtak a teremben, amikor eldördültek a lövések.

Egy férfit nyakon talált a lövedék, és a helyszínen meghalt. A támadó ezt követően elhagyta a fitnesztermet, majd a környéken további négy embert sebesített meg

– írja az AP NEWS.

Szemtanúk: pillanatok alatt kitört a pánik

James Spellman szerint mintegy ötvenen voltak az edzőteremben, amikor lövések dördültek. Néhány másodperccel később egy férfi a földre zuhant, nyakon lőtték, és életét vesztette.

Anthony Mirones az edzőterem kardiógépeinél edzett, amikor egy hangos csattanást hallott, de először azt hitte, valami leesett. Ezután megszólalt a tűzjelző, és az emberek futni kezdtek.

A menekülőknek át kellett lépniük a holttesten

– mondta.

Ryan Dubicki a közeli lakásából körülbelül öt durranást hallott. Először azt gondolta, építkezés zajlik, röviddel később azonban már „mindenhol rendőrök voltak”.

Orvos volt a támadó

A hatóságok előzetesen Matt Lambertként azonosították a férfit.

A bírósági iratok alapján orvos volt, és hosszabb ideje komoly konfliktusban állt annak a társasháznak a vezetésével, ahol a lakása volt.

The active shooter suspect in Washington, DC has set fire to the building that he barricaded himself in. 5 people have now reportedly been shot a little after 8am EST just a mile away from the White House. https://t.co/abdWN4nXgf — Matt Tardio (@angertab) November 12, 2026

Lambert tavaly pert is indított az épület üzemeltetése miatt. Azt állította, hogy 2024 óta nem tudja használni hetedik emeleti penthouse lakását a penész, a nedvesség és a beázások miatt. Szerinte a problémák azután kezdődtek, hogy egy kivitelező munkálatokat végzett az épület külső részén.