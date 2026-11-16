Döbbenetes összegekért keltek el a luxusórák, egyetlen darabért több milliárd forintot fizettek

Minden idők legnagyobb bevételét hozó óraárverését rendezte meg a Phillips aukciósház Genfben november 7-én és 8-án. A kétnapos The Geneva Watch Auction: XXIV során összesen 112,3 millió dollárért, vagyis mintegy 36,4 milliárd forintért keltek el a különleges időmérők. Ez volt az első élő óraárverés, amelynek bevétele átlépte a 100 millió dolláros határt – írja a Világgazdaság.

Nem mindennapi licitháború zajlott Genfben: a Phillips aukcióján 217 különleges óra talált gazdára, összesen 36,4 milliárd forint értékben. Több darabért is milliárdokat fizettek.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A 217 eladásra kínált óra mindegyike gazdára talált. A liciteken 69 országból 2121 érdeklődő vett részt személyesen, telefonon vagy online.

Az aukción 24 világrekord született, 17 óra pedig egymillió svájci franknál, azaz mintegy 397 millió forintnál magasabb áron kelt el.

Az átlagos eladási ár meghaladta a 162 millió forintot.

Több mint hárommilliárd forintot fizettek egyetlen óráért

Az aukció legnagyobb szenzációját egy F.P. Journe Chronomètre à Résonance „Régence” jelentette.

A platina tokos, kézzel gravírozott rózsaarany számlappal készült különleges időmérőért 8,68 millió svájci frankot, vagyis mintegy 3,44 milliárd forintot fizettek.

A 2002 F.P. Journe Chronomètre à Resonance "Régence" sold for CHF 8,680,500 at Phillips Geneva on Saturday. The estimate was in excess of CHF 1,000,000. https://t.co/dwDfUfGRf5 — Soda Watches (@SodaWatches) November 9, 2026

Az F.P. Journe iránti kiemelkedő keresletet jól mutatja, hogy a márka 13 aukcióra bocsátott időmérője összesen csaknem 12,6 milliárd forintot hozott.

A Cartier is történelmi rekordot ért el: a Portico Mystery Clock No. 4 nevű asztali óra 4,82 millió svájci frankért, mintegy 1,91 milliárd forintért kelt el.

Egy ritka, acéltokos Patek Philippe Ref. 1436 kronográfért több mint 2,47 milliárd forintot,

egy Rolex Ref. 6062 „Stelline” modellért pedig közel 925 millió forintot fizettek.

A luxusórák már a műtárgyakkal versenyeznek

A novemberi rekord azért is figyelemre méltó, mert a Phillips aukciósház májusban még 96,3 millió dolláros, vagyis 31,2 milliárd forintos eredményt ért el egy genfi óraaukción. Ezt most jelentősen sikerült felülmúlni.

A számok azt mutatják, hogy a legkülönlegesebb luxusórák egyre inkább önálló gyűjtői értékké váltak.

A ritkaság, az eredetiség, a történelmi jelentőség és a kifogástalan állapot hatalmas összegeket érhet, a legkeresettebb darabokért pedig a világ leggazdagabb gyűjtői versenyeznek.

A rekordok ugyanakkor elsősorban a ritka, csúcskategóriás órák iránti keresletet tükrözik, nem pedig a teljes luxusórapiac általános drágulását. A legértékesebb időmérők azonban ma már egyértelműen az aukciós piac csúcsán vannak, a műtárgyak, ékszerek és veterán luxusautók mellett.