A török hatóságok hétfői tájékoztatása szerint rendőrök és állatvédelmi csoportok keresnek egy nőstény oroszlánt, amelyet Isztambul külterületén láttak kóborolni.
Az állatot vasárnap este vette észre egy helyi lakos Uskumruköyben, Isztambul európai oldalának északi peremén fekvő, erdőkkel övezett előkelő lakónegyedben. Később egy biztonsági kamera felvételén is sikerült megörökíteni az oroszlánt.
Az oroszlán tartózkodási helyét meghatároztuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy élve befoghassuk
– közölte az isztambuli kormányzói hivatal a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában.
Nem tudni, honnan szökött el az oroszlán
A Demirören Hírügynökség által közzétett, rossz minőségű felvételeken látható, amint az oroszlán egy füves területen sétál. Egyelőre nem tisztázott, honnan származik az állat, bár egyes sajtóhírek szerint egy közeli magánházból szökhetett meg.
Az isztambuli főügyészség nyomozást indított az állat tulajdonosának azonosítása érdekében.
A Nemzeti Parkok Igazgatósága arról számolt be, hogy szakemberek, állatorvosok, valamint hőkamerákkal felszerelt csapatok is részt vesznek a kutatásban, amely egy erdős területre összpontosul – írja az AP News.
Egy helyi lakos, Arda Koç elmondta, hogy ő is csatlakozott a kereséshez, és ekkor pillantotta meg az oroszlánt.
Autóba ültem, és elindultam, abban a reményben, hogy megpillanthatom. Vezetés közben hirtelen elém ugrott. Először megijedtem, majd azonnal értesítettem a csendőrséget
– idézte őt a Cumhuriyet című napilap.
A lakosokat figyelmeztették a veszélyre, a rendőrség pedig ellenőrző pontokat állított fel a negyedbe vezető és onnan kivezető utakon.
Törökország a vadállatokkal folytatott illegális kereskedelem egyik központjává vált, mivel az csempészek kihasználják az ország Afrika és Ázsia felé irányuló légi összeköttetéseit. 2024 decemberében egy fiatal gorillát mentettek ki, miután rábukkantak az isztambuli repülőtéren, egy Nigériából Thaiföldre tartó járaton.
Mérgezés végezhetett tíz oroszlánnal egy híres természetvédelmi területen
Tíz oroszlánt találtak holtan Tanzánia egyik vadvédelmi területén, a hatóságok szerint feltehetően mérgezés okozta az állatok pusztulását. Az oroszlántetemekre egy híres természetvédelmi területen bukkantak, ahol most vizsgálják, pontosan mi történhetett.