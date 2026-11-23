A török ​​hatóságok hétfői tájékoztatása szerint rendőrök és állatvédelmi csoportok keresnek egy nőstény oroszlánt, amelyet Isztambul külterületén láttak kóborolni.

Nagy erőkkel keresik az oroszlánt - Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Az állatot vasárnap este vette észre egy helyi lakos Uskumruköyben, Isztambul európai oldalának északi peremén fekvő, erdőkkel övezett előkelő lakónegyedben. Később egy biztonsági kamera felvételén is sikerült megörökíteni az oroszlánt.

Az oroszlán tartózkodási helyét meghatároztuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy élve befoghassuk

– közölte az isztambuli kormányzói hivatal a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában.

Nem tudni, honnan szökött el az oroszlán

A Demirören Hírügynökség által közzétett, rossz minőségű felvételeken látható, amint az oroszlán egy füves területen sétál. Egyelőre nem tisztázott, honnan származik az állat, bár egyes sajtóhírek szerint egy közeli magánházból szökhetett meg.

Az isztambuli főügyészség nyomozást indított az állat tulajdonosának azonosítása érdekében.

A Nemzeti Parkok Igazgatósága arról számolt be, hogy szakemberek, állatorvosok, valamint hőkamerákkal felszerelt csapatok is részt vesznek a kutatásban, amely egy erdős területre összpontosul – írja az AP News.

WATCH: A lioness is on the loose in Istanbul's Sarıyer district after a resident reported a lion in Uskumruköy on Sunday evening and security cameras captured the animal. Gendarmerie and wildlife teams located it in the forest with thermal-camera drones, but a tranquilizer attempt failed and the search was still underway as of Monday midday. Authorities urged residents to stay indoors and said the priority is to capture the animal alive and unharmed. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Egy helyi lakos, Arda Koç elmondta, hogy ő is csatlakozott a kereséshez, és ekkor pillantotta meg az oroszlánt.

Autóba ültem, és elindultam, abban a reményben, hogy megpillanthatom. Vezetés közben hirtelen elém ugrott. Először megijedtem, majd azonnal értesítettem a csendőrséget

– idézte őt a Cumhuriyet című napilap.

A lakosokat figyelmeztették a veszélyre, a rendőrség pedig ellenőrző pontokat állított fel a negyedbe vezető és onnan kivezető utakon.

Törökország a vadállatokkal folytatott illegális kereskedelem egyik központjává vált, mivel az csempészek kihasználják az ország Afrika és Ázsia felé irányuló légi összeköttetéseit. 2024 decemberében egy fiatal gorillát mentettek ki, miután rábukkantak az isztambuli repülőtéren, egy Nigériából Thaiföldre tartó járaton.

Mérgezés végezhetett tíz oroszlánnal egy híres természetvédelmi területen

Tíz oroszlánt találtak holtan Tanzánia egyik vadvédelmi területén, a hatóságok szerint feltehetően mérgezés okozta az állatok pusztulását. Az oroszlántetemekre egy híres természetvédelmi területen bukkantak, ahol most vizsgálják, pontosan mi történhetett.