Jenny Hall 2025. február 18-án hagyta el családja otthonát az észak-angliai Tow Law településen. A 23 éves nő édesapja már ekkor érezte, hogy valami nincs rendben: lánya sírt, ő pedig megpróbálta megnyugtatni. Akkor még nem sejtette, hogy utoljára látja életben gyermekét.
Öt napon keresztül keresték az eltűnt futónőt
Miután Jenny nem tért haza, nagyszabású keresőakció indult. Autóját az eltűnését követő napon találták meg egy félreeső útszakaszon. A mentőegységek csaknem száz kilométernyi ösvényt és utat fésültek át, rendkívül nehéz terepviszonyok között. A keresésben egy időben húsz hegyimentő-egység mintegy 120 önkéntese vett részt, munkájukat drónok és keresőkutyák is segítették.
A fiatal nő holttestét végül február 23-án fedezték fel egy patakban. A rendőrség már akkor kizárta az idegenkezűség gyanúját.
Szívszorító felvételeket rögzített az autó fedélzeti kamerája
A november 26-án megtartott haláleseti vizsgálaton ismertették a Jenny autójában működő fedélzeti kamera felvételeinek tartalmát is. A fiatal nő sírt, és önmagában beszélt vezetés közben.
A meghallgatáson elhangzott, hogy Jenny nem sokkal korábban távozott egy könyvelőcégtől, emellett a családi gazdaság pénzügyeiért is ő felelt. Az ADHD-diagnózisának feldolgozása szintén nehézséget jelentett számára. Édesanyja ugyanakkor ambiciózus, magabiztos fiatal nőként jellemezte lányát, aki bízott abban, hogy idővel megtalálja a számára megfelelő munkahelyet.
Kiderült, mi okozta Jenny Hall halálát
Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy Jenny halálát gyógyszertúladagolás okozta. A rendőrök átvizsgálták a fiatal nő elektronikus eszközeit is, azonban nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy előre eltervezte volna saját halálát.
Crispin Oliver halottkém arra a következtetésre jutott, hogy a fiatal nő rendkívül zaklatott lelkiállapotban cselekedett, de valószínűleg nem állt szándékában véget vetni az életének. Jenny családja is úgy véli, hogy a tragédia nem szándékos önkezű halál következménye volt.
Futótársai a mai napig gyászolják a fiatal sportolót
Jenny Hall a Durham Fell Runners futóklub tagja volt. Sporttársai szeretetre méltó, rendkívül önálló, életvidám fiatal nőként emlékeztek meg róla, akinek társasága örömet szerzett a környezetében élőknek.