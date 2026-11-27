Jenny Hall 2025. február 18-án hagyta el családja otthonát az észak-angliai Tow Law településen. A 23 éves nő édesapja már ekkor érezte, hogy valami nincs rendben: lánya sírt, ő pedig megpróbálta megnyugtatni. Akkor még nem sejtette, hogy utoljára látja életben gyermekét.

Fotó: Durhami Rendőrség

Öt napon keresztül keresték az eltűnt futónőt

Miután Jenny nem tért haza, nagyszabású keresőakció indult. Autóját az eltűnését követő napon találták meg egy félreeső útszakaszon. A mentőegységek csaknem száz kilométernyi ösvényt és utat fésültek át, rendkívül nehéz terepviszonyok között. A keresésben egy időben húsz hegyimentő-egység mintegy 120 önkéntese vett részt, munkájukat drónok és keresőkutyák is segítették.

A fiatal nő holttestét végül február 23-án fedezték fel egy patakban. A rendőrség már akkor kizárta az idegenkezűség gyanúját.

Szívszorító felvételeket rögzített az autó fedélzeti kamerája

A november 26-án megtartott haláleseti vizsgálaton ismertették a Jenny autójában működő fedélzeti kamera felvételeinek tartalmát is. A fiatal nő sírt, és önmagában beszélt vezetés közben.

A meghallgatáson elhangzott, hogy Jenny nem sokkal korábban távozott egy könyvelőcégtől, emellett a családi gazdaság pénzügyeiért is ő felelt. Az ADHD-diagnózisának feldolgozása szintén nehézséget jelentett számára. Édesanyja ugyanakkor ambiciózus, magabiztos fiatal nőként jellemezte lányát, aki bízott abban, hogy idővel megtalálja a számára megfelelő munkahelyet.

Kiderült, mi okozta Jenny Hall halálát

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy Jenny halálát gyógyszertúladagolás okozta. A rendőrök átvizsgálták a fiatal nő elektronikus eszközeit is, azonban nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy előre eltervezte volna saját halálát.

Crispin Oliver halottkém arra a következtetésre jutott, hogy a fiatal nő rendkívül zaklatott lelkiállapotban cselekedett, de valószínűleg nem állt szándékában véget vetni az életének. Jenny családja is úgy véli, hogy a tragédia nem szándékos önkezű halál következménye volt.

Futótársai a mai napig gyászolják a fiatal sportolót

Jenny Hall a Durham Fell Runners futóklub tagja volt. Sporttársai szeretetre méltó, rendkívül önálló, életvidám fiatal nőként emlékeztek meg róla, akinek társasága örömet szerzett a környezetében élőknek.