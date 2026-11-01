Ítéletidő tombolt: az éjszaka közepén öntötte el a víz a lakásokat

Özönvízszerű esőzés sújtotta az éjszaka az olaszországi Foggia térségét, különösen Poggio Imperiale és Lesina településeket. A rendkívül intenzív csapadék miatt több útszakaszra sár és törmelék került, miközben a viharokat jégeső is kísérte – írta az ANSA.

Ítéletidő Olaszországban: özönvízszerű esőzés árasztotta el az otthonokat, a jégverés sem kímélte a térséget. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Özönvízszerű esőzés Olaszországban: lakásokat árasztott el a víz

Lesinában az előző estétől hajnali három óráig tartó heves esőzés komoly problémákat okozott. Alessandra Matarante polgármester szerint mintegy tíz földszinti lakást öntött el a víz, és több üzlethelyiségbe is betört.

A polgári védelem önkéntesei szivattyúkkal távolították el a felgyülemlett vizet, így az érintett lakók később visszatérhettek otthonaikba.

Poggio Imperiale polgármestere, Alessandro Liggieri arra figyelmeztetett, hogy a nagy mennyiségű csapadék több tartományi útra is sarat és törmeléket sodort.

A lap szerint a településvezető fokozott óvatosságra kérte az autósokat a környező, településeken kívüli utakon is, ahol a felgyülemlett víz és az úttestre került hordalék további veszélyt jelenthet.

A heves esőzést jégeső is kísérte, amely károkat okozott a térség mezőgazdasági területein.