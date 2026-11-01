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özönvízszerű esőzés

Ítéletidő tombolt: az éjszaka közepén öntötte el a víz a lakásokat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Heves viharok csaptak le az éjszaka Dél-Olaszország egyes területeire, ahol lakásokat és üzleteket öntött el a víz. Az özönvízszerű esőzés következtében több utat sár és törmelék borított el, a jégeső pedig a mezőgazdasági területeken okozott károkat – írta meg az olasz híroldal.
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özönvízszerű esőzéspoggio imperialefoggiaolaszország

Özönvízszerű esőzés sújtotta az éjszaka az olaszországi Foggia térségét, különösen Poggio Imperiale és Lesina településeket. A rendkívül intenzív csapadék miatt több útszakaszra sár és törmelék került, miközben a viharokat jégeső is kísérte – írta az ANSA.

özönvízszerű esőzés
Ítéletidő Olaszországban: özönvízszerű esőzés árasztotta el az otthonokat, a jégverés sem kímélte a térséget. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Özönvízszerű esőzés Olaszországban: lakásokat árasztott el a víz

Lesinában az előző estétől hajnali három óráig tartó heves esőzés komoly problémákat okozott. Alessandra Matarante polgármester szerint mintegy tíz földszinti lakást öntött el a víz, és több üzlethelyiségbe is betört.

A polgári védelem önkéntesei szivattyúkkal távolították el a felgyülemlett vizet, így az érintett lakók később visszatérhettek otthonaikba.

Poggio Imperiale polgármestere, Alessandro Liggieri arra figyelmeztetett, hogy a nagy mennyiségű csapadék több tartományi útra is sarat és törmeléket sodort.

A lap szerint a településvezető fokozott óvatosságra kérte az autósokat a környező, településeken kívüli utakon is, ahol a felgyülemlett víz és az úttestre került hordalék további veszélyt jelenthet.

A heves esőzést jégeső is kísérte, amely károkat okozott a térség mezőgazdasági területein.

 

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