Ítéletidő tombolt: az éjszaka közepén öntötte el a víz a lakásokat

Özönvízszerű esőzés sújtotta az éjszaka az olaszországi Foggia térségét, különösen Poggio Imperiale és Lesina településeket. A rendkívül intenzív csapadék miatt több útszakaszra sár és törmelék került, miközben a viharokat jégeső is kísérte – írta az ANSA.
Özönvízszerű esőzés Olaszországban: lakásokat árasztott el a víz
Lesinában az előző estétől hajnali három óráig tartó heves esőzés komoly problémákat okozott. Alessandra Matarante polgármester szerint mintegy tíz földszinti lakást öntött el a víz, és több üzlethelyiségbe is betört.
A polgári védelem önkéntesei szivattyúkkal távolították el a felgyülemlett vizet, így az érintett lakók később visszatérhettek otthonaikba.
Poggio Imperiale polgármestere, Alessandro Liggieri arra figyelmeztetett, hogy a nagy mennyiségű csapadék több tartományi útra is sarat és törmeléket sodort.
A lap szerint a településvezető fokozott óvatosságra kérte az autósokat a környező, településeken kívüli utakon is, ahol a felgyülemlett víz és az úttestre került hordalék további veszélyt jelenthet.
A heves esőzést jégeső is kísérte, amely károkat okozott a térség mezőgazdasági területein.