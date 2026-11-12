30 méteres pálmafa zuhant egy turistára – ügyvédei súlyos hibát követtek el

Egy közel 30 méter magas pálmafa zuhant egy turistára 2017 februárjában Srí Lankán, miközben egy szálloda medencéje mellett napozott. A balesetben súlyosan megsérült Claire Saywell azóta több műtéten esett át, és maradandó egészségkárosodása miatt munkáját is fel kellett adnia. A nő most korábbi ügyvédeit perli, mert állítása szerint mulasztásuk miatt elveszítette a lehetőséget arra, hogy 4,5 millió font, vagyis mintegy kétmilliárd forint kártérítést kapjon – számolt be róla a Daily Mail.
A Kent megyében élő nő férjével, Daviddel nyaralt a négycsillagos Club Hotel Dolphin szállodában, amikor 2017. február 16-án délelőtt egy hatalmas kókuszpálma rádőlt a napozóágyára.
A fa összezúzta a lábait, és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy három férfinak kellett leemelnie róla a törzset.
Saywell korábban elmondta, hogy a baleset előtt csukott szemmel pihent, amikor hirtelen elviselhetetlen fájdalmat érzett. A lezuhanó fa súlya miatt a lábai a térdénél természetellenes irányba hajlottak.
A nőt sürgősségi műtétnek vetették alá Colombóban, majd hazaszállították Nagy-Britanniába. Azóta mintegy tíz műtéten esett át, továbbra is súlyos fájdalmakkal és mozgáskorlátozottsággal él.
Ügyvédi mulasztás miatt hiúsult meg a kártérítési per
A balesetet követően Saywell a Slater and Gordon UK ügyvédi irodát bízta meg azzal, hogy kártérítési pert indítson a Tui utazásszervező ellen.
Az ügy azonban nem jutott el az érdemi tárgyalásig, mert az ügyvédi iroda nem kézbesítette szabályszerűen a keresetlevelet a megadott határidőn belül. A dokumentumot ugyanis rossz e-mail-címre küldték, ezért a bíróság elutasította a keresetet.
A nő most korábbi jogi képviselőit perli szakmai gondatlanság miatt. Az ügyvédi iroda a brit felsőbíróság előtt elismerte a mulasztást, ugyanakkor vitatja, hogy emiatt kártérítéssel tartozna korábbi ügyfelének.
Álláspontja szerint ugyanis a Tui ellen indított eredeti per sikerének esélye nem haladta volna meg az 51 százalékot. A cég a követelt 4,5 millió fontos összeget is vitatja.
Miért dőlt ki a hatalmas pálmafa?
A jogvita egyik legfontosabb kérdése, hogy a szálloda felelőssé tehető-e a balesetért. A védelem szerint a fa egy hirtelen támadt, erős széllökés miatt dőlt ki, vagyis a történtek természeti esemény következményei voltak, amelyekért sem a szálloda, sem annak alvállalkozói nem tehetők felelőssé.
A sérült nő jogi képviselője azonban vitatja ezt az állítást.
Egy korábbi szakértői vizsgálat szerint a pálmafa törzse már a baleset előtt károsodott. A fa tövébe ugyanis egy közművezeték rögzítése érdekében fémtüskét és betont helyeztek, ami a törzs korhadásához vezetett.
A szakértő szerint az ilyen pálmafák általában erős szélben sem dőlnek ki, kivéve, ha már korábban károsodtak. Úgy vélte, hogy a fa rossz állapota akár szabad szemmel is észrevehető lehetett.
A nő ügyvédje szerint négy tanú is igazolhatta volna, hogy a baleset idején csupán enyhe szél fújt.
Több mint kétmilliárd forintnak megfelelő kártérítés a tét
Howard Elgot, a sérült nő ügyvédje a bíróságon azt állította, hogy megfelelő bizonyítékokkal ügyfelének több mint 90 százalékos esélye lett volna megnyerni az eredeti kártérítési pert.
A jogi képviselő hangsúlyozta, hogy Saywell a baleset következtében elveszítette jól fizető állását, jelenleg munkanélküli, és egészségi állapota miatt egyszintes lakóingatlanra van szüksége.
Az eljárást vezető John Dagnall engedélyezte, hogy a nő ismét bevonja a korábban már felkért favizsgálati szakértőt.
A bíróságnak most azt kell megállapítania, hogy az ügyvédi mulasztás miatt Saywell mekkora esélyt veszített el egy sikeres perre vagy peren kívüli megállapodásra.
A meghallgatáson az is elhangzott, hogy a felek lehetőség szerint alternatív vitarendezési eljárással próbálnak egyezségre jutni.