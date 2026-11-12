30 méteres pálmafa zuhant egy turistára – ügyvédei súlyos hibát követtek el

Egy közel 30 méter magas pálmafa zuhant egy turistára 2017 februárjában Srí Lankán, miközben egy szálloda medencéje mellett napozott. A balesetben súlyosan megsérült Claire Saywell azóta több műtéten esett át, és maradandó egészségkárosodása miatt munkáját is fel kellett adnia. A nő most korábbi ügyvédeit perli, mert állítása szerint mulasztásuk miatt elveszítette a lehetőséget arra, hogy 4,5 millió font, vagyis mintegy kétmilliárd forint kártérítést kapjon – számolt be róla a Daily Mail.

Egy hatalmas pálmafa zuhant a brit turistára egy Srí Lanka-i szállodában

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A Kent megyében élő nő férjével, Daviddel nyaralt a négycsillagos Club Hotel Dolphin szállodában, amikor 2017. február 16-án délelőtt egy hatalmas kókuszpálma rádőlt a napozóágyára.

A fa összezúzta a lábait, és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy három férfinak kellett leemelnie róla a törzset.

Saywell korábban elmondta, hogy a baleset előtt csukott szemmel pihent, amikor hirtelen elviselhetetlen fájdalmat érzett. A lezuhanó fa súlya miatt a lábai a térdénél természetellenes irányba hajlottak.

A nőt sürgősségi műtétnek vetették alá Colombóban, majd hazaszállították Nagy-Britanniába. Azóta mintegy tíz műtéten esett át, továbbra is súlyos fájdalmakkal és mozgáskorlátozottsággal él.

Ügyvédi mulasztás miatt hiúsult meg a kártérítési per

A balesetet követően Saywell a Slater and Gordon UK ügyvédi irodát bízta meg azzal, hogy kártérítési pert indítson a Tui utazásszervező ellen.

Az ügy azonban nem jutott el az érdemi tárgyalásig, mert az ügyvédi iroda nem kézbesítette szabályszerűen a keresetlevelet a megadott határidőn belül. A dokumentumot ugyanis rossz e-mail-címre küldték, ezért a bíróság elutasította a keresetet.

A nő most korábbi jogi képviselőit perli szakmai gondatlanság miatt. Az ügyvédi iroda a brit felsőbíróság előtt elismerte a mulasztást, ugyanakkor vitatja, hogy emiatt kártérítéssel tartozna korábbi ügyfelének.

Álláspontja szerint ugyanis a Tui ellen indított eredeti per sikerének esélye nem haladta volna meg az 51 százalékot. A cég a követelt 4,5 millió fontos összeget is vitatja.

Miért dőlt ki a hatalmas pálmafa? A jogvita egyik legfontosabb kérdése, hogy a szálloda felelőssé tehető-e a balesetért. A védelem szerint a fa egy hirtelen támadt, erős széllökés miatt dőlt ki, vagyis a történtek természeti esemény következményei voltak, amelyekért sem a szálloda, sem annak alvállalkozói nem tehetők felelőssé. A sérült nő jogi képviselője azonban vitatja ezt az állítást. Egy korábbi szakértői vizsgálat szerint a pálmafa törzse már a baleset előtt károsodott. A fa tövébe ugyanis egy közművezeték rögzítése érdekében fémtüskét és betont helyeztek, ami a törzs korhadásához vezetett. A szakértő szerint az ilyen pálmafák általában erős szélben sem dőlnek ki, kivéve, ha már korábban károsodtak. Úgy vélte, hogy a fa rossz állapota akár szabad szemmel is észrevehető lehetett. A nő ügyvédje szerint négy tanú is igazolhatta volna, hogy a baleset idején csupán enyhe szél fújt.

Több mint kétmilliárd forintnak megfelelő kártérítés a tét

Howard Elgot, a sérült nő ügyvédje a bíróságon azt állította, hogy megfelelő bizonyítékokkal ügyfelének több mint 90 százalékos esélye lett volna megnyerni az eredeti kártérítési pert.