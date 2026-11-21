89 éves korában – 2026. november 21-én – meghalt Paolo Bulgari, a világhírű Bulgari ékszerház egykori elnöke. Halálhírét szombaton jelentette be családja. Az olasz üzletember évtizedeken át meghatározó szerepet játszott abban, hogy a családi vállalkozás a világ egyik legismertebb luxusmárkájává váljon.

Paolo Bulgari Fotó: Bridgeman Images via AFP

Meghalt Paolo Bulgari

1937-ben született az olasz fővárosban. Nagyapja, Sotirio Bulgari 1884-ben alapította meg a később világhírűvé vált ékszerházat. Paolo a család harmadik generációjához tartozott, amely továbbvitte a Rómában indult vállalkozást. 1960-ban csatlakozott a céghez, ahol kezdetben édesapja, Giorgio mellett dolgozott. Különösen a drágakövek világában szerzett nemzetközi elismertséget, és egész életében szenvedélyesen foglalkozott az ékszertervezéssel.

1984-ben lett a Bulgari elnöke, és jelentős szerepet vállalt a márka nemzetközi terjeszkedésében. Hosszú pályafutása során üzletemberként és ékszerkészítőként egyaránt elismerték. Családja búcsújában „korunk legnagyobb ékszerészének” nevezte, és méltatta emberségét, üzleti tehetségét, valamint Olaszország iránti szeretetét – írja az Euronews.

Az utóbbi bő egy évben a divatvilág számos legendája távozott

Januárban egy korszak zárult le az olasz és a nemzetközi divat történetében. Meghalt Valentino Garavani, az olasz divat legendás ikonja.

94 éves korában, idén októberben elhunyt Vámos Magda, a magyar divatélet meghatározó alakja is, aki több mint hét évtizeden át dolgozott a szakmában. Vámos Magda divattervező az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyert estélyi ruhájával, később pedig a Magyar Divat Intézet vezetőjeként és a Magyar Divat Szövetség elnökeként is maradandót alkotott.

Giorgio Arman, a világhírű olasz divattervező pedig tavaly szeptemberben hunyta le örökre a szemét.