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XIV. Leó pápa

Váratlan esemény történt XIV. Leó pápával egy eldugott andoki faluban

45 perce
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Megható látogatást tett XIV. Leó egykori perui püspökségének területén, ahol hatalmas tömeg fogadta az egyházfőt. A pápa a szegénységre, az elvándorlásra és a csökkenő születésszámra figyelmeztetett, amelyek egyre több vidéki közösség jövőjét veszélyeztetik.
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XIV. Leó pápalátogatáspápa

Megható látogatást tett XIV. Leó pápa a perui Andok egyik eldugott településén, ahol korábban püspökként szolgált. A katolikus egyházfő a szentmisén a szegénységről, az elvándorlásról és az egyre fogyatkozó vidéki közösségekről beszélt, amelyek jövőjét komoly veszély fenyegeti - írja a BBC.

pápa, This handout picture released by the Vatican Media shows Pope Leo XIV waving to the faithful ahead of a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year at the Santo Toribio de Mogrovejo shrine, in Zana, province of Chiclayo, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / SIMONE RISOLUTI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
XIV. pápa látogatása Peruban - Fotó: SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA

A mintegy hatezer lakosú Santa Cruz de Succhabamba településre a Vatikán adatai szerint vártalnul sokan, csaknem húszezren érkeztek, hogy találkozhassanak a pápával. 

XIV. Leó beszédében külön kitért azokra, akik a jobb élet reményében kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. Figyelmeztetett a csökkenő születésszámra is, amely egyre több falut néptelenít el.

A település a perui Cajamarca régióban található, ahol a lakosság több mint 40 százaléka szegénységben él. A térségből különösen sokan költöztek el: csaknem 729 ezren élnek az ország más részein azok közül, akik eredetileg Cajamarcában születtek.

Régi otthonába tért vissza a pápa

XIV. Leó számára személyes jelentősége is volt a látogatásnak. A jelenlegi egyházfő 2015 és 2023 között a Chiclayói Egyházmegye püspöke volt, és évente többször is felkereste a térség vidéki közösségeit. A településre ezúttal helikopterrel érkezett, majd pápamobiljából köszöntötte az összegyűlt tömeget.

A helyiek nagy szeretettel fogadták, sokan egykori püspökként, „Robert atyának” nevezve emlékeztek rá. 

A pápa örömét fejezte ki, hogy ismét visszatérhetett a számára különleges helyre.

Peru a katolikus egyházfő első latin-amerikai körútjának leghosszabb állomása. XIV. Leó 1985 és 2023 között hosszabb időszakokat töltött az országban, 2015-ben pedig perui állampolgárságot is szerzett.

A pápa vasárnap elhagyja Chiclayót, és Cuscóba, majd az Amazonas perui területére utazik. Latin-amerikai látogatása hétfőn ér véget, ezt követően visszatér Rómába. Az Origo korábban arról írt, hogy mintegy 2,5 millió ember vett részt a pápa hétfői miséjén Buenos Airesben.

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