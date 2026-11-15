Váratlan esemény történt XIV. Leó pápával egy eldugott andoki faluban

Megható látogatást tett XIV. Leó pápa a perui Andok egyik eldugott településén, ahol korábban püspökként szolgált. A katolikus egyházfő a szentmisén a szegénységről, az elvándorlásról és az egyre fogyatkozó vidéki közösségekről beszélt, amelyek jövőjét komoly veszély fenyegeti - írja a BBC.

XIV. pápa látogatása Peruban - Fotó: SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA

A mintegy hatezer lakosú Santa Cruz de Succhabamba településre a Vatikán adatai szerint vártalnul sokan, csaknem húszezren érkeztek, hogy találkozhassanak a pápával.

XIV. Leó beszédében külön kitért azokra, akik a jobb élet reményében kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. Figyelmeztetett a csökkenő születésszámra is, amely egyre több falut néptelenít el.

A település a perui Cajamarca régióban található, ahol a lakosság több mint 40 százaléka szegénységben él. A térségből különösen sokan költöztek el: csaknem 729 ezren élnek az ország más részein azok közül, akik eredetileg Cajamarcában születtek.

Régi otthonába tért vissza a pápa

XIV. Leó számára személyes jelentősége is volt a látogatásnak. A jelenlegi egyházfő 2015 és 2023 között a Chiclayói Egyházmegye püspöke volt, és évente többször is felkereste a térség vidéki közösségeit. A településre ezúttal helikopterrel érkezett, majd pápamobiljából köszöntötte az összegyűlt tömeget.

A helyiek nagy szeretettel fogadták, sokan egykori püspökként, „Robert atyának” nevezve emlékeztek rá.

A pápa örömét fejezte ki, hogy ismét visszatérhetett a számára különleges helyre.

Peru a katolikus egyházfő első latin-amerikai körútjának leghosszabb állomása. XIV. Leó 1985 és 2023 között hosszabb időszakokat töltött az országban, 2015-ben pedig perui állampolgárságot is szerzett.

A pápa vasárnap elhagyja Chiclayót, és Cuscóba, majd az Amazonas perui területére utazik. Latin-amerikai látogatása hétfőn ér véget, ezt követően visszatér Rómába. Az Origo korábban arról írt, hogy mintegy 2,5 millió ember vett részt a pápa hétfői miséjén Buenos Airesben.